So sieht der Plan für die Erweiterung der Grundschule Naunhof aus

Naunhof

Während der Anbau an die Grundschule Naunhof konkrete Gestalt angenommen hat, steht schon die nächste Erweiterung der Bildungsstätte im Raum. In einer Sondersitzung entschied jetzt der Stadtrat, ein komplett neues Gebäude errichten zu lassen. Außerdem soll die Sporthalle vergrößert werden.

„Im Sommer wollen wir unseren Anbau fertiggestellt haben“, erklärt Steffen Klömich vom Bauamt. „Damit kann dort der Schulbetrieb mit Beginn des Schuljahres aufgenommen werden.“ Fünf neue Klassenzimmer, die nachmittags auch für die Hortbetreuung genutzt werden sollen, stehen dann zur Verfügung – die Container verschwinden, damit die Schulstraße wieder befahrbar wird.

Fünfzügigkeit in Aussicht

An einer erneuten Übergangslösung mit derartigen Modulen ist die Stadt nicht interessiert. Der nächste Erweiterungsschritt soll gleich solide gegangen werden. Notwendig ist er, wie Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos) verdeutlicht: „Durch unsere neuen Wohngebiete und einen Generationswechsel im Bestand der Stadt müssen mehr Kinder unterrichtet werden. Die jetzige Vierzügigkeit der Klassen wird sich zu einer Fünfzügigkeit entwickeln. Mit der momentanen Schulgröße werden wir diesem Bedarf nicht gerecht.“

Neubau am Roten Platz

Der Planungsentwurf sieht einen Neubau vor, der in Höhe des jetzigen Hortgebäudes auf der Bismarckstraße beginnt und sich entlang des Roten Platzes in Richtung Bahnhofstraße erstreckt. Im Erdgeschoss soll eine Mensa untergebracht werden, darüber würden Räume eingerichtet, die für den Hort, aber auch für den normalen Unterrichtet und die Ganztagsangebote genutzt werden können.

Platz für Erweiterung: Am Zaun, der die Bismarckstraße in Naunhof absperrt, soll ein neues Schulgebäude entstehen. Quelle: Frank Pfeifer

Erweiterung der Sporthalle

Damit wird der heutige Speiseraum nicht mehr gebraucht. In ihm sollen zusätzliche Sanitäranlagen und Umkleiden für die Sporthalle eingerichtet werden. Die Halle selbst wird saniert und nach hinten auf das Gelände des Schulgartens erweitert, der wiederum seinen neuen Standort angrenzend an den geplanten Neubau finden soll. Vorgesehen ist außerdem ein Grünes Klassenzimmer.

Verbindung durch Gänge

Alle Teile der Schule, so Conrad, werden mit einem geschützten Gang verbunden, so dass die Kinder beim Wechseln der Häuser nicht nass werden oder eine Straße betreten müssen. „Ob wir ihn einfach überdachen oder Glaswände setzen, steht noch nicht fest“, erklärt sie und weist darauf hin, dass sämtliche Details und Kosten in den weiteren Planungsschritten geklärt werden müssen. Zunächst gehe es um ein grobes Konzept.

Breite Zustimmung

Nach jahrelangen Diskussionen in öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzungen steht es nun endlich und findet Zuspruch von allen Seiten des Stadtrats. „Ich kann nur ein Lob aussprechen“, sagt Christian Plischke (Linke). „Diese Planung ist zügig realisierbar“, meint Michael Schramm (CDU). „Durch den Erwerb des Grundstücks, auf dem die Mensa gebaut werden soll, ist sie erst möglich geworden“, erklärt Doris Meinel (FDP). Und Hermann Kinne „Freie Wählervereinigung Fuchshain) ist sich sicher: „Bei uns wird es nicht so sein wie in Leipzig, dass Kinder auf dem Schulhof stehen und sich fragen, wo sie untereichtet werden sollen.“

Derzeit keine Förderung

Ein großes Manko hat die ganze Sache trotzdem. Anna-Luise Conrad: „Wir haben auf Landkreis- und Landesebene alles abgeklopft und mussten feststellen, dass wir in finanzieller Hinsicht auf uns allein gestellt sind.“ Die Fachförderung für den Schul- und Kindertagesstättenbau sei extrem eingedampft worden. Naunhof werde aber versuchen, alle möglichen Programme zu nutzen, um Beihilfen zu akquirieren. Ein erster Antrag solle schon jetzt für die Erweiterung der Turnhalle gestellt werden.

Schillerpark bleibt unberührt

Nach dem derzeitigen Konzept bleiben der Schulhof und der Rote Platz, der wegen seiner neuen Farbgebung inzwischen auch Schwarzer Platz genannt wird, unbebaut. Nicht genutzt wird der Schillerpark, für den die Kommune extra einen Erbbaupachtvertrag mit der Kirchgemeinde abgeschlossen hat, der inzwischen beschlussreif vorliegt. Manches kann sich aber noch ändern. Nur eins scheint sicher: Die Bismarckstraße wird nie wieder befahrbar sein.

Von Frank Pfeifer