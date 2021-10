Naunhof

Jahrelang bemühte sich Naunhof, für ältere Bürger betreuten Wohnraum zu schaffen. Jetzt liegt das Angebot einer Investorin vor, das im Stadtrat auf ein rundum positives Echo stößt. An der Langen Straße will die APF Immobilienverwaltungs-GmbH ein Quartier „Wohnen und Pflege“ errichten. Eigens für dieses Ziel gründete Simone Holzhäuser diese Firma, bekannt ist sie durch ihren gleichnamigen Pflegedienst.

Ein Gebäudekomplex in Form eines „U“ schwebt der 53-Jährigen vor. Entlang der Straße soll das Haupthaus entstehen, in das sie mit ihrem Pflegedienst umziehen möchte, der jetzt noch in der Ungibauerstraße ansässig ist. Platz wäre dort nach ihren Worten außerdem für eine Tagespflege mit 18 bis 20 Plätzen, einen Gemeinschaftsraum und drei Gewerberäume, die Ärzte und Therapeuten mieten könnten.

31 barrierefreie Apartments

Nach hinten hinaus würden sich zwei Seitenflügel anschließen mit mindestens 31 barrierefreien Ein- und Zweizimmerapartments. Der dadurch entstehende Innenhof mit seinen Bänken und Grünanlagen soll einladen, sich zu treffen und Angebote der Freizeitbeschäftigung wahrzunehmen. Genügend Parkplätze und ein neu anzulegender Fußweg entlang der existierenden schmalen Verbindungsstraße zwischen Langer und Wiesenstraße runden das Projekt ab.

Draufsicht: So soll das Quartier "Wohnen und Pflege" in Naunhof aussehen. Vorn an der Langen Straße befindet sich das Haupthaus mit Satteldach, nach hinten erstrecken sich die zwei Flügel mit den Apartments. Quelle: APF Immobilienverwaltungs GmbH

Altlasten zu beseitigen

Eines der für das Vorhaben erforderlichen Grundstücke, auf dem früher eine Zinnerei stand, hat APF schon gekauft. „Wir sind gerade dabei, die Trümmer wegzuschaffen“, sagte die Geschäftsführerin. „Die Altlasten müssen wir entsorgen. Anstelle des ausgehobenen Bodens planen wir eine Tiefgarage.“

Naunhof verkauft Land an Investorin

Eine Fläche von rund 7000 Quadratmetern braucht sie für das Vorhaben. Das Areal schließt Flächen ein, die sich noch in der Hand der Kommune befinden. Einstimmig beschloss der Stadtrat am Donnerstagabend im Bürgerhaus Fuchshain, diese rund 3200 Quadratmeter zum Preis von 85 Euro pro Quadratmeter an APF zu verkaufen. Damit orientierte er sich am aktuellen Bodenrichtwert.

Vorderansicht: Das Haupthaus an der Langen Straße in Naunhof. Quelle: APF Immobilienverwaltungs GmbH

Stadtrat begrüßt Vorhaben

Durch die Bank hinweg begrüßten die Abgeordneten das Vorhaben. „Respekt vor diesem Mammutprojekt“, meinte Doris Meinel (FDP). „Wir diskutieren immer über die Erweiterung von Schulen und Kindertagesstätten, dürfen die Älteren aber nicht vergessen“, erklärte Holger Uhlrich (Wählervereinigung Fuchshain). Selbst Michael Eichhorn (Linke), der sonst Grundstücksverkäufe, wie er sagte, als schmerzhaft empfindet, befand das Konzept als „überzeugend“. Michael Schramm (CDU) bezeichnete es als einen ersten Schritt, dem weitere folgen müssten. „Wir brauchen noch viel mehr Plätze“, mahnte er.

Frühere Projekte scheiterten

Mario Schaller (Bürgerinitiative Naunhof) erinnerte daran, dass in jüngster Zeit diverse Projekte gescheitert sind, „weshalb wir uns bei diesem nur Erfolg wünschen können.“ Erinnerungen wurden wach an jenes der SRM Immobilien GmbH an der Ladestraße, das anfangs recht vielversprechend aussah, allerdings unter den Abgeordneten mit zunehmenden Zweifeln begleitet wurde, bis es das Parlament schließlich platzen ließ.

Vertrauen in neues Vorhaben

Bürgermeisterin Conrad sieht diese Gefahr beim jetzigen Anlauf nicht. „Wir wissen die Sache in professionellen Händen“, sagte sie. „Der Pflegedienst Holzhäuser mit seinen 65 Beschäftigten ist seit 30 Jahren in Naunhof etabliert. Wenn wir da kein Vertrauen reingeben, wüsste ich nicht, wem wir es schenken sollten.“ Simone Holzhäuser, die schon lange das Ziel verfolgt, dankte ihren Mitarbeitern und Patienten, dass sie die Geduld aufbrachten und ihr weiter die Treue halten.

Baustart für nächstes Jahr erhofft

Nun soll alles recht schnell gehen. „Zunächst ist ein Bebauungsplan zu erstellen, dann müssen die Träger öffentlicher Belange um Stellungnahmen gefragt werden“, führte Conrad aus. Die Baugenehmigung erhofft sie sich für Frühsommer, so dass Mitte kommenden Jahres mit dem Bau begonnen werden könnte. Ein Jahr später wäre mit der Einweihung zu rechnen.

Von Frank Pfeifer