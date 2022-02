So soll das neue Gerätehaus der Feuerwehr Pomßen aussehen

Parthenstein/Pomßen

Noch rollt das betagte Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Pomßen, das wegen eines Brandstifters in jüngster Zeit häufig zum Einsatz kam. Weil es von 1998 stammt, wird die Ersatzteilbeschaffung bei Reparaturen aber mittlerweile schwierig. Ein neues Auto muss her, doch die heutigen sind höher und passen nicht mehr durchs Tor. Also steht die Kommune in der Pflicht, baulich etwas zu tun.

Noch andere Gründe sprechen für ein größeres Gerätehaus. Zurzeit ziehen sich die 23 aktiven Feuerwehrmitglieder, davon vier Frauen, in der Fahrzeughalle um, was rechtlich nicht erlaubt ist, weil sie giftige Abgase einatmen und es beim Herausrollen der Autos zu Unfällen kommen könnte. Es gibt keine Dusche und für jedes Geschlecht nur eine Toilette. „Alles in allem unzureichend, ganz zu schweigen von der fehlenden Wärmedämmung, der aufsteigenden Nässe in den Wänden und der verschlissenen Gasheizung“, bemerkt Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos).

Erweiterung des Altbaus vom Tisch

Er dachte zunächst an eine Erweiterung der Immobilie. Das Gebäude, in dessen erstem Stock er noch bis 1994 das damals eigenständige Pomßen regierte, steht zwar nicht unter Denkmalschutz, aber in optischer Beziehung zum Denkmal Schloss. Also musste er bei der Behörde anfragen, die für historische Bausubstanz verantwortlich ist.

Viel zu klein: Das alte Feuerwehrgerätehaus in Pomßen. Quelle: Thomas Kube

„Sie war zu einem Kompromiss bereit“, rekapituliert er. „Wir hätten das Haus nach vorne erweitern können.“ Dem sprach aber ein Gesetz entgegen, das einen Mindestabstand zur Straße fordert. Ein Löschfahrzeug muss auf dem Vorplatz stehen können, ohne in den öffentlichen Verkehrsraum hineinzuragen. Dieser Platz wäre nicht mehr gegeben gewesen. Nicht zuletzt hätte ein Um- und Ausbau Unmengen gekostet.

Zwei Varianten für Neubau

„Vor zwei Jahren haben wir in den sauren Apfel gebissen und begonnen, über einen Neubau nachzudenken“, sagt Wehrleiter Dirk Terpitz. Zwei Varianten kamen in die nähere Auswahl. Zum einen hätte auf der Festwiese des Geschichts- und Heimatvereins Pomßen an der Parkstraße gebaut werden können. „Dann wären auch Bolzplatz und Rodelberg weggefallen. Der Ärger wäre vorprogrammiert gewesen“, erklärt Kretschel.

Standort: Hier an der Großsteinberger Straße soll das neue Gerätehaus entstehen. Quelle: Google / Bearbeitung: Frank Pfeifer

Alternative war ein Grundstück an der Großsteinberger Straße, das der Kommune gehört und für das sie sich nun entschied. „ Es handelt sich um Wiesen mit Bäumen, von denen wir einige fällen müssen, für die Ersatz gepflanzt wird“, informiert der Bürgermeister. „Auf einem Teil befand sich früher eine Hausmülldeponie, weshalb wir zunächst ein Bodengutachten erstellen lassen.“ Eventuell muss, wie seinerzeit beim Bau des Dorfgemeinschaftshauses Klinga, zunächst Erde ausgetauscht werden.

Auf der grünen Wiese: So soll das neue Gerätehaus der Pomßener Feuerwehr von oben und von der Seite aussehen. Quelle: Gemeinde Parthenstein

Flachbau mit vielen Räumen

„Mit dem neuen Standort außerhalb des Ortszentrums können wir leben“, versichert Feuerwehrchef Terpitz, der zugleich Gemeinderatsabgeordneter ist. „Die Gestaltung des Gerätehauses hat Hand und Fuß, wir durften uns mit einbringen.“ Der Flachbau wird aus einer Fahrzeughalle und einem Schulungsraum bestehen – beide größer als jetzt. Umkleiden, Duschen und Toiletten werden getrennt nach Männern, Frauen und Nachwuchs, denn es existiert eine elf Mitglieder starke Jugendfeuerwehr. Geben wird es außerdem eine Teeküche, eine Werkstatt, einen Trocknungsraum und kleinere Zimmer für verschiedene Nutzungen.

Lageplan: Aus diesen Räumen soll das neue Gerätehaus bestehen. Quelle: Gemeinde Parthenstein

„Zurzeit läuft die Genehmigungsplanung“, schildert Jürgen Kretschel. „Der Baustart erfolgt dieses Jahr, sobald die Fördermittel genehmigt sind.“ Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 1,5 bis 1,8 Millionen Euro, von denen er 430 000 Euro als Beihilfen erwartet. Den Rest muss Parthenstein begleichen – voraussichtlich mit Hilfe eines Kredits.

Verein weiter am alten Standort aktiv

Das alte Gerätehaus im Ortszentrum soll der 36 Mitglieder zählende Feuerwehrverein weiter nutzen. „Mit Osterfeuer und Glühwein unterm Tannenbaum, mit der Beteiligung am Osterfeuer und am Parkstraßenfest bereichert er das Dorfleben“, lobt Dirk Terpitz.

