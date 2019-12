So soll die Pomßener Kita aussehen

Parthenstein/Pomßen

„Es wurde alles im Detail durchdacht“, sagt Parthensteins Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos) mit Blick auf die Pläne zum Neubau einer Kindertagesstätte in Pomßen. Er will das Vorhaben so schnell wie möglich durchziehen. Schon kommendes Frühjahr soll nach seinen Worten der erste Spatenstich gesetzt werden.

Das Grimmaer Architektur- und Statikbüro Beyer Lätzsch, das der Gemeinderat mit den Planungen betraut hatte, erläutert anhand einer Grafik, wie die Kita am Ende der Straße „Am Sportplatz“ einmal aussehen soll. „In Anlehnung an die Dreiseithöfe des Dorfes gestalten wir sie in einer U-Form“, informiert André Beyer. Es handle sich um ein einstöckiges Gebäude mit Gründach. Für die Energiegewinnung seien eine Photovoltaik-Anlage und eine Wärmepumpe vorgesehen.

Gruppenräume mit Terrassen

Im größeren Flügel, der zugleich als Lärmschutz gegenüber dem in Entstehung befindlichen neuen Wohngebiet fungiert, sollen neben Garderoben und Sanitäranlagen vier Gruppenräume für Kindergartenkinder eingerichtet werden, die jeweils über einen Zugang auf eine langgestreckte Terrasse verfügen. Ähnliches gilt für den gegenüberliegenden kleinen Flügel mit zwei Gruppenräumen für Krippenkinder. Im Bereich, der beide Seiten entlang der Straße verbindet, sind ein großer Mehrzweckraum sowie Zimmer für Technik und Personal vorgesehen. Der Innenhof wird mit Sonnensegeln beschattet.

Mehr Plätze als zunächst geplant

„Neu ist die Anzahl der Plätze“, sagt Architekt Beyer. „Ursprünglich hatten wir mit 85 geplant. Laut einer Bedarfsanalyse des Landkreises reichen diese aber nicht aus, weshalb wir mit 100 rechnen, drei davon für Behinderte.“ Da per Gesetz geregelt ist, wie viel Platz einem Kind im Außenbereich und im Gebäude zur Verfügung stehen muss, wird das Areal 9000 Quadratmeter groß sein und die Nutzfläche 1070 Quadratmeter betragen.

Freier Blick auf Kühe

Ein Wall, der die Kita in einigen Bereichen umgeben wird, soll das flache Land etwas strukturieren. Ein freier Blick zum Mühlteich und auf einen Teil der Wiese soll aber erhalten bleiben. „So können die Kinder auch mal eine Kuh sehen, damit sie wissen, woher die Milch kommt“, erwähnt Bürgermeister Kretschel.

Begrenzter Parkplatz

Vor der Kita soll eine Schleife angelegt werden, auf der größere Fahrzeuge wie die Müllautos wenden können. Neben Fahrradständern sind 18 Parkplätze vorgesehen. Ob diese auch bei Großveranstaltungen ausreichen werden, bezweifelt Gemeinderat Ralf Saupe (Wählervereinigung Parthenstein). „Wahrscheinlich nimmt viele schon das Personal in Beschlag“, mutmaßt er. Für Kretschel kein Problem: „Ich kann mir vorstellen, die Leute stellen dann ihre Autos gegenüber bei den Kleingärtnern ab.“

Vermessungen nötig

Bedenken von Matthias Constantin ( FDP), die Zufahrtsstraße sei zu eng, räumt Kretschel ebenso aus. Sie müsse nach seinen Worten an einigen Stellen verbreitert werden. „Vermessungen sind ohnehin in diesem Gebiet notwendig, denn einige Neubürger errichteten Holzstände und pflanzten Bäume außerhalb ihrer Grundstücke“, kündigt er an. Auf Anraten von Albrecht Rosenkranz (Unabhängige Wählervereinigung) soll noch untersucht werden, ob das Kita-Gelände einen zweiten Rettungsweg erhalten kann.

Mängel in alter Kita

Die Vorabstimmungen mit allen entscheidenden Ämtern sind laut Beyer gelaufen. „Wir befinden uns kurz vor der Genehmigungsplanung“, berichtet er. In Betrieb gehen soll die Tagesstätte, eine Millioneninvestition, nach Kretschels Vorstellungen möglichst im zweiten Quartal 2021. Benötigt wird sie dringend, denn die jetzige weist erhebliche Mängel auf und lohnt sich nicht mehr zu sanieren.

Von Frank Pfeifer