So verlief der Vor-Ort-Termin am Großbardauer Steinbruch

Grimma/Großbardau

Tief unten auf der Sohle verrichten ein Bagger und ein Steinbrecher ihr Werk. Oben, an der Kante der Grube, ist nur wenig zu hören. An der Stelle, wo Matthias Döbold geduldig Erklärungen gibt und auf Fragen antwortet, muss man aufgrund der Maschinengeräusche aber schon die Ohren spitzen. Der ein und andere zückt sein Handy nicht nur für Fotos, sondern misst per App auch die Lautstärke. Bis zu 90 Dezibel zeigt die Angabe.

Beschluss im Grimmaer Ausschuss wurde vertagt

Wie vereinbart, hatte Matthias Döbold, Geschäftsführer der rund 20 Mitarbeiter zählenden Döbold Baustoff- & Rekultivierungs GmbH, Großbardauer Einwohner zu einer Vor-Ort-Besichtigung eingeladen. Das Unternehmen möchte künftig Gestein in der jetzigen Kiessandgrube Großbardau abbauen und hat dazu beim Landratsamt einen Antrag nach Bundes-Immissionsschutzgesetz laufen.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zur Sitzung des Technischen Ausschusses, als die Stellungnahme der Stadt Grimma zum Vorhaben verabschiedet werden sollte, meldeten sich jedoch besorgte Bürger zu Wort. Sie befürchten aufgrund von Sprengungen Risse in ihren Häusern ebenso wie Staub und Lärm. Deshalb wurde der Beschluss vertagt, um den Großbardauern zunächst tieferen Einblick zu gewähren (die LVZ berichtete).

Zur Galerie Einen Einblick in die Arbeitswelt seiner Gruben in Kleinbardau und Großbardau gewährte Firmenchef Matthias Döbold. Hintergrund sind Befürchtungen rund um seine Erweiterungspläne.

Etwa zwei Dutzend Leute wollten sich beim Vor-Ort-Termin ein genaues Bild machen. Döbold führte sie sowohl in den Tagebau Kleinbardau, wo noch Gestein gewonnen wird und die Maschinen gerade ihre Arbeit verrichteten, als auch in die Großbardauer Förderstätte, die sich etwa 500 Meter entfernt von der Ortschaft befindet. Der Firmenchef reihte ein Argument ans andere, um die Befürchtungen der Hausbesitzer zu entkräften.

Bürger befürchten durch Sprengungen Risse am Haus

Eine Frau, die an der Mühle und damit nur einen Katzensprung entfernt wohnt, äußerste ihre Angst vor Gebäudeschäden und einem Wertverlust der Immobilie. „Das glaube ich nicht“, entgegnete Döbold. Als Mitte der 1990er-Jahre in Kleinbardau das erste Mal gesprengt worden sei, erklärte er, hätte das kein einziger im Dorf bemerkt. Messdosen an einem nur 100 Meter entfernten Gebäude hätten damals keinerlei Auswirkungen gezeigt. Im künftigen Steinbruch rechnet der Unternehmer mit maximal sechs Sprengungen im Jahr, vermutlich werden es aber nur halb so viele.

Die Sand- und Steingrube der Döbold Baustoff- und Rekultivierungs GmbH bei Kleinbardau. Geschäftsführer Matthias Döbold erläutert den besorgten Anwohnern von Großbardau seine Erweiterungsvorhaben in der nahen Grube Großbardau. Quelle: Thomas Kube

In der Überlegung war auch eine Probesprengung in der Großbardauer Grube. Das genehmige das Landratsamt aber nicht, so Döbold. Er könne höchstens versuchen, im Tagebau Kleinbardau zur Anschauung eine Sprengung vorzunehmen.

Weder bei der Verkehrsführung noch bei den Arbeitszeiten ändere sich etwas, informierte Döbold. Gearbeitet werde wochentags von 7 bis maximal 16 Uhr. Die Zufahrt zur Großbardauer Grube erfolge von der Staatsstraße 11. Döbold zufolge stehen Bagger, Radlader und Brecher auf der Sohle des Tagebaus. Derzeit liege sie bei acht Metern, später bei zwölf. In trockenen Zeiten würde die Zufahrt bewässert.

Einwohner: Schutzpflanzung möglichst vorziehen

Christian Planert, der im Technischen Ausschuss für die Bewohner der Großbothener Straße das Wort ergriffen hatte, bewertete den Vor-Ort-Termin positiv. „So gewinnen wir etwas mehr Einblick. Es bleiben aber Unwägbarkeiten“, meinte er mit Blick auf mögliche Auswirkungen auf die Häuser. „So richtig glücklich sind wir nicht“, ohne Kompromisse gehe es aber nicht im Leben. „Wir werden damit zurecht kommen.“ Die Bewohner würden es aber begrüßen, so Planert, wenn der Grünstreifen zur Ortschaft, also die per Landschaftsplan verankerte Schutzpflanzung, bereits im Vorfeld angelegt wird.

Vor drei Jahren habe es geheißen, die Steinbruch-Pläne seien vom Tisch, erinnerte der Großbardauer. „Keiner von uns wusste jetzt etwas vom Antrag“, richtet sich seine Kritik auch Richtung Ortschaftsrat.

Abbau des Gesteins bei Grimma auf 4,5 Hektar

Matthias Döbold würde am liebsten im Frühjahr 2022 mit dem Abbau des Quarzporphyrs, der dem Straßen- und Wegebau dienen soll, beginnen. Bis auf das Erschütterungsgutachten sind seinen Worten zufolge die Planungen abgeschlossen. Für das Artenschutzgutachten etwa musste die Flora und Fauna ein volles Jahr beobachtet werden. In der Großbardauer Grube soll auf einer Fläche von rund 4,5 Hektar 20 Jahre lang Gestein gewonnen werden. Die Firma schätzt den Vorrat auf 1,4 Millionen Tonnen.

Lesen Sie auch:

Wirbel um geplanten Steinbruch bei Grimma – so verlief die Debatte im Technischen Ausschuss.

Von Frank Prenzel