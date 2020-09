So verlief die Fridays-for-Future-Demo in Grimma

Grimma

„Kein Grad weiter“ lautete die Botschaft auf einem Transparent, das Fridays-for-Future-Anhänger am Freitag beim Demonstrationszug durch Grimma vor sich her trugen. Wie in Hunderten anderen deutschen Städten erhoben die jungen Leute ihre Stimme für mehr Klimaschutz und Klimagerechtigkeit. Knapp 50 Teilnehmer marschierten mit Sprechchören wie „Ich sag’ Klima – ihr sagt Schutz“ oder „Kohle – Stopp“ vom Markt zum Zwischenhalt am Bahnhof und wieder zurück. Drei Polizeifahrzeuge begleiteten den Zug. Zur ersten Demo der Fridays-Ortsgruppe Grimma im August vorigen Jahres waren etwa 150 Menschen gekommen.

Es sei wichtig, nicht nur in Großstädten Gesicht zu zeigen, wandte sich Mira Zieger anfangs an die Teilnehmer. Die Ortsgruppe habe auch auch regionale Forderungen entworfen, sagte die 16-Jährige. Dazu gehöre das Schaffen sicherer Fahrradwege; Bus- und Bahnfahren müsse für alle viel verlockender gemacht werden. Die Stadt Grimma solle auf erneuerbare Energien umsteigen, so Zieger weiter: „Wir machen den Vorschlag, in Grimma eine Solarzellenpflicht auf Neubauten einzuführen. Und wir wollen, dass sich die Stadt gegen das Kohlegesetz positioniert, weil ein Ausstieg 2038 zu spät ist.“

Als Redner traten auch die Stadtchefs von Linke und SPD, Maximilian Schöpe und Ingo Runge, auf. Isabell Reimann wartete mit einen Poetry-Slam auf, und Grimmas Kantorin Katharina Nicolaus sang Lieder.

