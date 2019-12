So weihnachtlich ist die Region Leipzig geschmückt

Region Leipzig

Überall in der Region sind fleißige Hände damit beschäftigt, Weihnachtsglanz entstehen zu lassen.Vom liebevoll gestalteten Balkon, über leuchtende Bäume bis zu riesigen Illuminationen ist im Landkreis Leipzig und Nordsachsen alles dabei. Überall zieren Lichterketten die Fassaden, soll der Betrachter in Festtagsstimmung versetzt werden. Dank moderner LED-Technik ist auch der Energieverbrauch nicht mehr so hoch wie noch in vergangenen Jahren. Da kann Weihnachten ja kommen.

In Borsdorf im Muldental beispielsweise staunen Spaziergänger über das bunte Weihnachtshaus in der Heinrich-Kretschmann-Straße, in dem Heiko Papenfuß und Familie Mauersberger wohnen. „Es wird immer mehr, seit wir vor zehn Jahren mit unseren Nachbarn mit dem Schmücken begonnen haben“, sagt Papenfuß. Schon Anfang Oktober beginnen die Bewohner, alles für das Lichtermeer aufzubauen.

Zur Galerie In der Adventszeit sind viele Häuser, Bäume und Wohnzimmer im Landkreis Leipzig und in Nordsachsen weihnachtlich geschmückt.

Stromverbrauch durch LED-Lampen in Borsdorf gering

Den Aufwand betreiben sie vor allem für die Kinder, damit die später mit großen Augen davor stehen und staunen. Aber auch viele Erwachsene kommen vorbei, zücken ihre Handys oder Fotoapparate. Pro Jahr sind etwa 150 Euro nötig, um defekte Beleuchtungsteile auszuwechseln, sagt der Borsdorfer. Der Stromverbrauch sei gering – unter fünf Euro pro Tag, weil sparsame LED-Lampen und Leuchten genutzt werden.

Auch in Ammelshain hat Weihnachten Einzug gehalten: In der Altenhainer Straße erstrahlt das Haus von Wolfgang Pätzschig im Lichterglanz: „Wir machen das schon seit einigen Jahren zur Freude aller, aber auch zur Werbung, denn ich bin Tischler und vermiete zusätzlich eine Ferienwohnung“, erklärt er. Ein Wettstreit mit dem Nachbarn soll das Lichtermeer nicht sein. Die Kosten für die Bestrahlung seien minimal, LED sei dank.

Familie Heische zeigt Weihnachtsbeleuchtung in Ammelshain

Gleich um die Ecke schaltet Familie Heische seit 2002 jedes Jahr im Advent die Weihnachtsbeleuchtung an. „Wir finden es schön, wenn es bunt und hell ist, besonders jetzt in dieser tristen Jahreszeit“, sagt Uwe Heische.

In Sachen Lichtern nicht verstecken muss sich der Bornaer Straße in Bad Lausick: Nicole und Matthias Friedrich beleuchten ihr Grundstück seit 2013. „Damals haben wir das Haus bezogen, und so wie der Garten anlegt wurde, ist die Beleuchtung mit gewachsen“, erklären sie. Mitte Oktober fängt das Paar mit dem Schmücken an. Dann montieren beide etwa 50.000 LED-Lampen. Eine Zeitschaltuhr steuert die Beleuchtung – zwischen 22 und sechs Uhr morgens geht alles aus. Der Stromverbrauch liege bei etwa 500 Watt pro Stunde.

Geithainer Markt ziert eine Pyramide

In Pegau beleuchtet der große Weihnachtsbaum den Markt der Elsterstadt – gemeinsam mit den Lichtern vom Rathausturm und vom griechischen Restaurant im Ratskeller. Den Geithainer Markt ziert in der Vorweihnachtszeit eine festliche Pyramide, in Borna verbreitet vor allem der leuchtende Weihnachtsmarkt Adventsstimmung.

Eine Besonderheit entdeckt der Besucher in Greifenhain: Dort leuchtet jedes Jahr das Modell der Greifenhainer doppeltürmigen Kirche vom Lindenberg aus ins Dorf. In Kohren-Sahlis kommt dagegen am verpackten Töpferbrunnen auf dem Markt weihnachtliche Stimmung auf.

Von LVZ