So will Grimma auf lange Wartezeiten beim Impfen reagieren

Grimma

Nach den fast untragbaren Zuständen während des Impfangebots am 4. und 5. November erwägt die Stadtverwaltung Grimma, das Bürgerzentrum in Nerchau dauerhaft als Impfstelle zur Verfügung zu stellen. Das sagte Oberbürgermeister Matthias Berger auf LVZ-Anfrage.

Wie berichtet, standen dieses Mal die Impfwilligen Schlange, als sich ein mobiles DRK-Impfteam für jeweils acht Stunden erneut in der Rentenstelle am Stadthaus einrichtete. Bei strömenden Regen und kühlen Temperaturen mussten viele Menschen teils bis zu zwei Stunden vor dem Haus warten, ehe sie an der Reihe waren.

LVZ-Leser aus Grimma verschafft sich Luft

Per Leserbrief hatte sich im Nachgang auch der Grimmaer Dietmar Thomas Luft verschafft. Die Hälfte der geduldig und frierend Wartenden sei 70 Jahre und älter gewesen, „einige standen gestützt auf ein oder zwei Gehilfen“, so seine Beobachtung. Denn einen geschützten Wartebereich gab es nicht. Der LVZ-Leser kritisierte auch die Räumlichkeiten. Das Zimmer des Impfarztes habe wie eine Abstellkammer ausgesehen, im Ruheraum seien ein paar Kisten als Sitzgelegenheiten umgekippt worden.

Offenbar hatten weder Impfteam noch Stadtverwaltung mit dem Ansturm gerechnet. Bei normalem Geschehen eigne sich die Rentenstelle gut, glaubt Rathauschef Berger. „Für solche Massen ist sie aber ungeeignet.“ Berger spricht mit Blick auf den jüngsten Impftermin selbst von einer Zumutung.

DRK ist auf Städte und Gemeinden angewiesen

Das DRK ist für seine mobilen Impfteams auf die Unterstützung der Städte und Gemeinden angewiesen. DRK-Sprecherin Antje Wedler erklärte denn auch, dass die Örtlichkeit in Abstimmung mit der Kommune ausgesucht werde und das Impfteam praktisch zu Gast sei.

Die Stadt werde nun alternative Räumlichkeiten anbieten, so der Oberbürgermeister. Ein Ort im Zentrum von Grimma wäre ideal, meint er. „Wir wissen aber nicht, wie lange sich das Impfgeschehen hinziehen wird und überlegen, nach Nerchau auszuweichen“ – wohl wissend, dass das dortige Bürgerzentrum nicht so gut zu erreichen ist. Den Saal im Grimmaer Rathaus schließt Berger jedenfalls als Impfstelle der mobilen Teams aus. „Den brauchen wir für andere Veranstaltungen und können ihn nicht ein halbes Jahr blockieren.“

„Wir suchen schnellstmöglich eine dauerhafte Lösung fürs nächste halbe Jahr. Die Gespräche dazu laufen“, so Berger, der sich über die Impfbereitschaft freut. Die Einrichtung müsse sich einige Monate tragen.

Angesicht der rasant steigenden Infektionszahlen, anstehenden Booster-Impfungen und neuen Corona-Einschränkungen in Sachsen hat die Zahl der Impfsuchenden in den letzten Tagen deutlich zugenommen.

Von Frank Prenzel