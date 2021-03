So will Naunhof seine Innenstadt fit machen

Naunnhof

Seine Innenstadt will Naunhof für die Zukunft fit machen. Deshalb stellte die Kommune jetzt einen Antrag, um in das Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren“ aufgenommen zu werden. Abgesteckt wurde – grob gesagt – ein Gebiet, das von der Erdmannshainer Straße bis zur Oberschule und vom ehemaligen Sachsenpelzgelände bis zum Bahnhof reicht. Wird Naunhof in das Programm aufgenommen, können die öffentliche Hand, aber auch Privateigentümer Fördermittel akquirieren.

Schon einmal lief ein Stadtsanierungsprogramm, und zwar von 1993 bis 2017. In seinen letzten Jahren verursachte es viel Ärger, weil die Grundeigentümer sogenannte Ablösebeträge zahlen mussten als Ausgleich für die Aufwertung des Wohnumfelds. „Das ist diesmal nicht der Fall, es wird keine Ablösen geben“, versichert Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos).

Konzept für nachhaltige Innenstadt

Als Grundlage hat die Wüstenrot Haus- und Städtebau ein Konzept unter dem Titel „Nachhaltige Innenstadt Naunhof 2030“ erstellt. Darin sind die Ziele abgesteckt, die mit Hilfe von Fördermitteln umgesetzt werden sollen. Eine Rolle spielen dabei der Klimawandel, die Digitalisierung und die Zeit nach Corona, die das Stadtzentrum vor zusätzliche Herausforderungen stellt, falls Geschäfte aufgeben müssen.

Dieses Gebiet umfasst das städtebauliche Entwicklungskonzept für eine "Nachhaltige Innenstadt Naunhof 2030". Es reicht von der Erdmannshainer Straße im Osten bis zur Oberschule im Westen. An der nördlichen Ecke schließt es das ehemalige Sachsenpelz-Areal ein, die südliche Spitze markiert das Bahnhofsgelände. Quelle: Quelle: Wüstenrot, Bearbeitung: Frank Pfeifer

Unterstützung von Gewerbetreibenden

Leerstände in den Geschäftsstraßen sollen möglichst vermieden werden, indem neue Angebote und Mischformen im Handels- und Wohnbereich geschaffen werden. Gewerbetreibende könnten durch Verfügungsfonds und einen City-Manager unterstützt werden. Digitale Medien würden ihnen ebenso helfen.

Hilfe für Grundeigentümer

Für Grundeigentümer dürften besonders die zu erwartenden Fördermittel bei der energetischen Sanierung ihrer Häuser von Interesse sein. Auch eine Unterstützung von Maßnahmen der Barriere-Reduzierung in Gebäuden und städtischer Infrastruktur steht in Aussicht.

Fußgängerzone denkbar

Vorhandene öffentliche Räume, so heißt es weiter, ließen sich durch die Schaffung einer Fußgängerzone, die Neugestaltung des Marktplatzes und den Ausbau von Freiraumstrukturen attraktiver gestaltet. Dadurch könnte die Aufenthaltsqualität für die Menschen steigen, die durch verbesserte Wegeverbindungen ins Naunhofer Zentrum gelangen sollen.

Infrastruktur ausbauen

Insgesamt muss die Infrastruktur angesichts der wachsenden Bevölkerung weiterentwickelt werden. Das betrifft die Erweiterungen von Grund- und Oberschule, aber auch den Neubau einer Kindertagesstätte und den Umbau des Vereinshauses, um dessen kulturelle Nutzung zu verbessern. Der Bahnhof soll zu einem Schwerpunkt städtischen Lebens werden. Auch die Vernetzung vielfältiger Akteure im Rahmen eines Quartiermanagements ist vorgesehen.

Bessere Erholungsbereiche

An der Parthe gilt es die Erholungsfunktion zu stärken. Dazu sind markante Altlasten und Brachflächen wie zum Beispiel Sachenpelz zu beseitigen. Eine Modernisierung der Freizeit- und Betreuungseinrichtungen spielt ebenfalls eine Rolle.

Ortsteile bleiben außen vor

„Es handelt sich um eine Wunschliste“, dämpft Bürgermeisterin Conrad zu große Erwartungen. „ Wir haben das Paket möglichst prall gefüllt, aber trotzdem Abstriche gemacht und uns auf das Wesentlichste konzentriert, um realistisch zu bleiben. Trotzdem kann sein, dass Fördermittel gekürzt werden.“ Und noch einen Wehrmutstropfen gibt es: Die Ortsteile ließen sich nicht im Programm unterbringen.

Warten auf Bewilligung

Jetzt heißt es aber erst einmal Abwarten, denn der Antrag auf Aufnahme in den Förderkomplex muss schließlich bewilligt werden, bevor Naunhof loslegen kann. Erst dann können die Vorstellungen in konkrete Planverfahren münden.

Von Frank Pfeifer