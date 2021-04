Auf eigene Faust - So will ein Colditzer Verein Wanderwege in der Region verschönern

Die Natur ist wunderschön rund um Colditz – aber die Wanderwege zum Teil recht ungepflegt. Um das zu ändern hat sich die „Colditzer Initiative für Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit“ - kurz CINUNA gegründet – und geht die Verschönerung auf eigene Faust an.