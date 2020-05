So zeitig wie lange nicht mehr: Naunhof beschließt Haushalt

Naunhof

Als „historisch“ bezeichnete Naunhofs neue Bürgermeisterin Anna-Maria Conrad (parteilos) die Entscheidung, die der Stadtrat am Donnerstagabend fällte. Und Michael Schramm ( CDU) zog nach: „Wir sind so früh dran, wie schon seit sieben Jahren nicht mehr.“ Das Parlament beschloss bereits im Mai einen Haushalt fürs laufende Jahr, und das obendrein einstimmig.

Dass die Finanzierung der kommenden Monate dennoch wacklig werden könnte, liegt diesmal nicht an Konflikten zwischen Stadtoberhaupt und der Mehrzahl der Abgeordneten, sondern ist der Corona-Krise geschuldet. Das Zahlenwerk basiert noch auf Daten aus der Zeit vor dem Einbruch der Wirtschaft und dem Herunterfahren des gesellschaftlichen Lebens.

Anzeige

Einbruch der Einnahmen

„Es wurde bewusst darauf verzichtet, Änderungen gegenüber den ursprünglichen Planzahlen vorzunehmen“, erläuterte Kämmerin Kathrin Stehr. Zwar sei klar, dass es nicht die erhoffte Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen geben werde, sondern einen Rückgang, der auch Folgen für das nächste Jahr, vielleicht sogar das übernächste haben würde. Unsicher wäre aber, wann und in welcher Höhe Unterstützungen des Freistaates zum Ausgleich der Steuerausfälle eintreffen.

Weitere LVZ+ Artikel

Gegen einen „Corona-Haushalt“ wandte sich auch Michael Eichhorn (Linke). „Wir würden unseren Bürgern schaden, wenn wir in vorauseilendem Gehorsam Investitionen herunterfahren und sogar bei freiwilligen Leistungen sparen“, sagte er. Erforderlich, so Kämmerin Stehr, sei dennoch „eine strengere Haushaltsdisziplin als in den vergangenen Jahren.“

Steuersätze bleiben kosntant

Erfreulich für die Bürger dürfte sein, dass die seit 2010 beziehungsweise 2012 geltenden Hebesätze für die Grundsteuer A (315 Prozent), die Grundsteuer B (400 Prozent) und die Gewerbesteuer (385 Prozent) nicht erhöht werden. Alle Werte liegen unter den Durchschnittssätzen des Landkreises. „Erklärtes Ziel ist es, die Stadt zu einem bevorzugten Wohnstandort mit hoher Lebensqualität auszubauen“, heißt es im Vorbericht des Etats.

Verschuldung steigt

Auch wenn Einnahmen wegbrechen und Ausgaben wie die Kreisumlage steigen, will die Stadt so kräftig wie schon lange nicht mehr investieren. Dickster Brocken ist die im April begonnene Erweiterung der Grundschule, für die Naunhof dieses Jahr einen Kredit über 1,2 Millionen Euro und im nächsten Jahr einen weiteren in Höhe von einer Million Euro aufnehmen muss – die Laufzeit beträgt 30 Jahre. Folge: Die Pro-Kopf-Verschuldung, die schon zu Jahresbeginn den Richtwert des Freistaats von 850 Euro um 15 Euro überschritten hatte, wächst auf 975 Euro und fällt voraussichtlich erst 2027 wieder unter die kritische Marke.

Mehrere große Investitionen

Weitere größere Ausgaben sind in diesem und den nächsten drei Jahren geplant für die Altlastenuntersuchung des Sachsenpelz-Geländes, die Erweiterung der Osttangente, den Straßenbau in der Wiesenstraße, den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen und die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen. Die Herstellung des Ausbildungs- und Übungsgeländes der Feuerwehr wird für 2022 und ’23 versprochen.

Stadt bildet Rücklagen

„Es handelt sich um einen ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushalt“, umriss Kämmerin Stehr. „Die Abschreibungen auf Neuinvestitionen lassen sich erwirtschaften. Und wir können Rücklagen bilden, die wir wegen Corona dringend brauchen.“ Dass niemand weiß, was die Krise bringt, betonte Bürgermeisterin Conrad. „Wir können nur das Beste draus machen“, sagte sie.

Nächster Etat noch zeitiger

Den Wunsch mehrerer Abgeordneter, den Haushalt für kommendes Jahr eher vorzulegen, nahm sie auf: „Ich hoffe, wir können uns schon dieses Jahr damit befassen“, erklärte Conrad. Vorausgegangen waren nach ihren Worten zwar auch beim aktuellen Etat hitzige Diskussionen in nichtöffentlicher Runde. Doch diesmal, so Michael Schramm, „gehörte es dazu, ehrlich miteinander umzugehen und Dinge erläutert zu bekommen.“

Von Frank Pfeifer