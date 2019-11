Wurzen/Grimma

Mit einer Ermittlungsgruppe reagiert die Polizei auf die steigende Anzahl von Diebstählen und Einbrüchen, die seit Wochen die Menschen in und um Wurzen in Angst und Schrecken versetzen. So hatte sich die Polizei erst kürzlich eine Verfolgungsjagd mit einem flüchtenden Dieb quer durch Wurzengeliefert. Als der Fahrer einen Unfall baute, konnte die Polizei ihn fassen. Im Fahrzeug fanden die Beamten die Beute aus mehreren Raubzügen. Zudem stand der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen.

Diebstähle und Einbrüche in Wurzen auf Rekordhöhe

Eigenen Angaben zufolge verzeichnet die Polizei in Wurzen einen rasanten Anstieg bei Einbrüchen in Wohnungen und Einfamilienhäusern. Während in anderen Regionen die Einbrüche zurückgehen, katapultieren Kriminelle Wurzen in die andere Richtung. So würden die seit dem 1. Oktober 2019 zur Anzeige gelangten Taten auf einem Niveau rangieren, welches mit den Gesamtjahreszahlen für 2017 und 2018 vergleichbar sei, teilte die Polizei mit. Auch andere Eigentumsdelikte wie Diebstähle aus Autos und Kellern würden gehäuft auftreten.

Kriminalisten arbeiten eng mit Staatsanwaltschaft zusammen

„Eine Vielzahl der Delikte ist sehr wahrscheinlich der Beschaffungskriminalität zuzurechnen und auf einen relativ kleinen Kreis von Tatverdächtigen zurückzuführen“, so die Vermutung. Deshalb werden mit sofortiger Wirkung die Ermittlungsgruppe „Barbara“ ihre Arbeit aufnehmen. Sie steht unter Führung der Kriminalaußenstelle Grimma und setzt sich aus sechs Beamten der Kriminalpolizei und des Polizeireviers Grimma zusammen.

Die Experten sollen Informationen bündeln und möglichst zeitnah an den Streifendienst weitergeben. Unter anderem könne auf diese Weise die polizeiliche Präsenz zielgerichtet gesteuert werden. Identifizierte und womöglich auf frischer Tat gestellte Tatverdächtige sollen möglichst schnell vor Gericht gestellt und verurteilt werden. Daher sei ein erhöhtes Augenmerk auf die beweissichere Ermittlungsführung zu legen und ein enger Austausch mit der Staatsanwaltschaft zu pflegen.

Bürger, die Hinweise geben können, können sich jederzeit an das Polizeirevier Grimma wenden.

Von Birgit Schöppenthau