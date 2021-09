Grimma

Die Großmühle in Grimma atmet Geschichte. Ihre erste urkundliche Erwähnung datiert aus dem Jahr 1194. Aus einer Erwerbsliste des Klosters Altzella geht hervor, dass die Mönche die vom Muldewasser angetriebene und vom Döbener Burggraf errichtete Obermühle von einem gewissen Lupold übernahmen. Für 90 Silbermark.

Das Kreismuseum in Grimma widmet sich in seiner neuen Sonderausstellung der Großmühle mit ihrer facettenreichen Historie und geht dabei insbesondere auf die Familie Gleisberg ein, die dem Industriebauwerk von 1877 bis 1984 ihren Stempel aufdrückte. Zur Ausstellungseröffnung am 3. Oktober um 15 Uhr sind alle Interessenten willkommen. Das Museum befindet sich in der Paul-Gerhardt-Straße 43 in Grimma.

Die neue Sonderausstellung im Kreismuseum Grimma widmet sich der Großmühle. Museumsleiterin Maritta Pesenecker und ihre Mitstreiter Jens Müller und Sibylle Kerntke (v. li.) hatten Tage mit dem Aufbau zu tun. Quelle: Thomas Kube

Corona verzögerte Ausstellungspläne in Grimma

„Uns ist es wichtig, geschichtliche Themen der Stadt aufzugreifen, die zuvor noch niemand in Form so einer Ausstellung bedient hat“, erläutert Museumschefin Marita Pesenecker. Ursprünglich sollte die neue Exposition im vorigen Jahr Gestalt annehmen und sich einbetten ins Jahr der Sächsischen Industriekultur. Die Corona-Pandemie mit den langen Schließzeiten des Museums machte einen Strich durch die Rechnung. Dennoch passt der Zeitpunkt vortrefflich, weil der Wiederaufbau der zum Komplex gehörenden Roggenmühle unmittelbar vor seinem Abschluss steht. Kleiner Wermutstropfen: Dafür wird es zum Jahreswechsel erstmals keine Weihnachtsschau geben. „In so einer Ausstellung steckt sehr viel Arbeit, die muss wenigstens fünf Monate laufen“, betont die Museumsleiterin.

Leihgaben aus dem Museum des Schlosses Bernburg

Zwei große Mühlenmodelle dürften als Hingucker der Sonderofferte gelten. Sie stammen wie andere ausgewählte Stücke aus dem ehemaligen Mühlenmuseum, das sich von 1952 bis 1975 in der Großmühle befand. Pesenecker durfte sich die Exponate aus dem Museum des Schlosses Bernburg ausleihen. Was wiederum eine eigene Geschichte ist: Hermann Gleisberg, der bis zur Verstaatlichung 1972 letzte Mühlenbesitzer zu DDR-Zeiten, hatte sich viele Jahre mit verschiedenen Mühlen der Region beschäftigt, Artikel und Bücher verfasst, Modelle anfertigen lassen und Gegenstände gesammelt. Als er sein kleines Museum der Stadt Grimma anbot, hoben die Stadtoberen die Hände. Später verkaufte er seine Sammlung an die Stadt Bernburg.

Großmühle Grimma: Bau beziehungsweise Reparatur des Wehres im Jahr 1937. Im Hintergrund erhebt sich die Großmühle. Quelle: Kreismuseum Grimma

Dennoch lebt die neue Ausstellung vor allem von alten Fotos. Das Kreismuseum schöpft dabei aus einer Schenkung von Bernd Voigtländer, der Kontakt zu Rosemarie Gleisberg pflegte und vor Jahren zahlreiche Negative, teils auf Glasplatten, und kleine Schwarz-Weiß-Fotos vorbei brachte. Sie überstanden im Gegensatz zu Gleisbergs politisch-philosophischem Briefverkehr das Hochwasser 2002 und sind mittlerweile digitalisiert. Museumschefin Pesenecker machte in Vorbereitung der Ausstellung Gleisbergs Sohn Ferdinand ausfindig, der ihr via Internet alle Motive erläutern konnte. „Das war wirklich ein Glücksumstand“, freut sich die Museologin. Er wolle noch in diesem Jahr nach Grimma kommen und sich die Ausstellung anschauen.

Gottfried Gleisberg an der Baustelle der neuen Turbine an der Großmühle in Grimma. Quelle: Peter Franke

Entdeckt: Besitzer schrieben umfassende Berichte

Pesenecker fand bei ihrer Recherche auch heraus, dass Gottfried Gleisberg in den 1930er-Jahren nicht nur neue Turbinen einbauen ließ, sondern auch mit Quartalsberichten begann. Tagesleistungen, Reparaturen, Personal, Hochwasser-Ereignisse – sein Sohn Hermann Gleisberg verfasste dann sogar Monatsberichte. „Das war für mich eine Sensation“, so Pesenecker, die im Leipziger Staatsarchiv das Schriftgut unter die Lupe nahm.

Weizenmühle, Roggenmühle, Senfmühle, Ölmühle – Jahrhundertelang galt Grimma als wichtiger Standort im Gewerbe. 1996 wurde der Betrieb dann endgültig eingestellt. Zwei Jahre zuvor hatte der bayrische Unternehmer Ludwig Braml-Gmach Teile erworben und betreibt heute nur noch die Turbinen zur Stromgewinnung. Die nach historischem Vorbild aufgebaute Roggenmühle befindet sich in kommunaler Hand und dient künftig dem Seesportverein „Albin Köbis“.

Von Frank Prenzel