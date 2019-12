Sonntag ist Schluss: Endgültiges Aus für Pomßener Haltestelle

Parthenstein/Pomßen

Dass die Pomßener Bushaltestelle am Brauteich diesen Sonntag verschwinden soll, wollen nicht alle Einwohner widerspruchslos hinnehmen. Lena Terpitz initiierte eine Online-Umfrage und überreichte das Ergebnis am Donnerstagabend den Gemeinderäten während ihrer Sitzung im Soziokulturellen Zentrum. Was sie im Gegenzug erhielt, war eine Abfuhr.

Seit dem Spätsommer steht die Haltestelle der Linie 690 zwischen Grimma und Leipzig im Brennpunkt, die im August 2017 im Rahmen des Projekts „Muldental in Fahrt“ als Provisorium eingerichtet worden war. Der Abgeordnete Wolfgang Kretzschmar (Wählervereinigung Parthenstein) kritisierte, die Busse, die dort ihre Schleife ziehen, würden den Gehweg und den Festplatz zerfahren, weil der Kurvenradius zu eng sei. Außerdem würden sie Staus auf der Ortsdurchfahrt verursachen, wenn sie wegen des regen Kundenverkehrs am Bäcker nicht abbiegen könnten. Und nicht zuletzt müssten, sollte die Haltestelle einmal ordnungsgemäß ausgebaut werden, die wichtigen Pendlerparkplätze am Schloss wegfallen.

Beweis: Ein Bus fährt Anfang September am Brauteich über den Gehweg, weil der Kurvenradius sehr klein ist. Quelle: Thomas Kube

Kritikerin überreicht Sammlung und Fotos

Lena Terpitz, die per Online-Umfrage 79 Stimmen für den Fortbestand der Haltestelle gesammelt hatte – wobei nicht sicher ist, ob alle aus dem Dorf stammen – hielt nun dagegen. „Ich habe Fotos und Videobeweise“, erklärte sie und reichte den Papierstapel in die Ratsrunde. „Es gibt etliche, die die Pendlerparkplätze nicht nutzen, sondern ihre Autos woanders wild abstellen, was auch die Busse behindert und Staus verursacht.“ Die Busfahrer würden sich inzwischen Mühe geben, weit genug auszuholen, um nicht aufs Gehwegpflaster zu geraten. Wer es aber beschädige, seinen Lastwagen und andere Autos.

Bürgermeister erklärt Entscheidungsfindung

Beim Gemeinderat und beim Bürgermeister biss sie mit ihren Worten auf Granit. „Wir haben viele Überlegungen angestellt und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es den Pomßenern zuzumuten ist, zur neu ausgebauten Bushaltestelle an der Hauptstraße zu laufen“, erwiderte Jürgen Kretschel (parteilos). „Das war eine demokratische Entscheidung.“

Die Haltestelle Hauptstraße im Oktober. Sie war vergangenes Jahr behindertengerecht ausgebaut worden. Quelle: Thomas Kube

Schluss am 15. Dezember

In der Tat hatten sich die Abgeordneten Ende September mehrheitlich dafür ausgesprochen, die Genehmigung für den Brauteich-Busstopp nicht über dieses Jahr hinaus zu verlängern. Sie baten Landkreis und Regionalbus Leipzig darum, stattdessen die ebenfalls schon ausgebaute Haltestelle in der Schulstraße anzufahren, die bislang nur von einer anderen Linie bedient wird. Sowohl die Behörde als auch das Unternehmen lehnten dies jedoch ab. Ihre wichtigste Begründung: Dadurch wäre der Bus zu lange unterwegs, was Anschlüsse gefährde. Für eine weitere Überraschung sorgten sie mit der Information, am Brauteich sei schon zwei Wochen eher als gedacht Schluss, nämlich am 15. Dezember.

Die Haltestelle Schulstraße im Spätsommer. Dort hält momentan nur Linie 645. Die Gemeinde möchte, dass dort auch die Linie 690 verkehrt. Quelle: Thomas Kube

Weg zum Bus wird gefährlicher

Das heißt, von jetzt ab müssen einige Passagiere weiter laufen. Auf dem Weg zur Haltestelle an der Hauptstraße ist der Abzweig nach Otterwisch zu überqueren, der sehr breit ausgelegt ist. „Vor allem für Kinder ist die Kreuzung gefährlich“, warnte Alice Dvoracek in der Gemeinderatssitzung. Die Einwohnerin plädierte dafür, wenigstens eine Verkehrsinsel auf der Otterwischer Straße zu schaffen, die ein Überqueren in zwei Etappen ermöglicht.

„Keine Chance“ bedauerte Bürgermeister Kretschel. „Es handelt sich um eine Staatsstraße, und da bekommen wir keine Genehmigung.“ Die Gemeinde sei schon mit mehreren Versuchen gescheitert, die Sicherheit im gesamten Dorfgebiet zu erhöhen. Erfolg habe sie wenigstens mit der Forderung nach einer Ampel an der Pomßener Kirche gehabt.

Kretschel will am Ball bleiben

Als nach abgeschlossener Diskussion Lena Terpitz den Raum verließ, drückte ihr ein Abgeordneter die Unterschriftensammlung und Fotos in die Hand, die sie mitgebracht hatte. „Sie kann sie aber offiziell bei mir einreichen“, erklärte Kretschel im Nachgang gegenüber der LVZ. Er kündigte an, nochmals nachzuhaken, damit beim nächsten Fahrplanwechsel im kommenden Jahr Linie 690 auch in der Schulstraße hält.

Glühwein kann in Pomßen helfen Wer die Diskussionen im Parthensteiner Gemeinderat um den Öffentlichen Personennahverkehr miterlebt hat, weiß, wie schwer sich die Runde getan hat, den Wegfall der Bushaltestelle am Brauteich durchzusetzen. Nicht jeder wollte das, aber am Ende entschied eine deutliche Mehrheit. So sieht das nun einmal aus in der Demokratie. Trotzdem ist die Kommune gut beraten, das Thema nun nicht endgültig ad acta zu legen. Ein Kalkül war sicherlich, dass Landkreis und Regionalbusunternehmen am Ende einlenken und ihre Busse durch die Schulstraße fahren lassen. Leider blieben die Verantwortlichen stur, obwohl dieser Vorschlag der Gemeinde die sinnvollste aller Lösungen gewesen wäre. Ein Selbstversuch ergab: Für diese Runde braucht ein Fahrzeug nicht mal eine Minute mehr als am Brauteich. Das Argument, dadurch verginge auf der Strecke zwischen Grimma und Leipzig mit all ihren Ampeln und unvorhersehbaren Staus zu viel Zeit, erscheint da einfach lächerlich. Am besten, Bürgermeister Kretschel lädt Landrat Graichen einfach mal zu sich ins Auto und führt ihm den Unterschied zwischen beiden Schleifen vor – das kann mehr als tausend Worte bewirken. Hinterher ’ne Tasse Glühwein im Heimathaus, mit der ein Stopp von Linie 690 in der Schulstraße besiegelt wird. Und noch etwas sollte sich Kretschel auf die Fahnen schreiben. Egal ob er Erfolg hat oder nicht, die Einmündung der Otterwischer Straße in die Hauptstraße muss für Fußgänger entschärft werden. Angesichts der unübersichtlichen Kurven und eines regen Verkehrsaufkommens ist der Weg über die Fahrbahn sehr weit, im schlimmsten Fall zu weit. Eine Verkehrsinsel, vielleicht stattdessen eine Ampel oder ein Zebrastreifen, sollten drin sein. Vielleicht reicht der Glühwein im Heimathaus ja auch noch für ein Gespräch mit den zuständigen Landesbehörden.

Dauerstreit um Bushaltestelle Seit Monaten sorgt die Bushaltestelle am Pomßener Brauteich für Aufregung. Nachdem das Problem in die Öffentlichkeit getragen war, beschloss der Gemeinderat, sie zum Jahresende abschaffen zu lassen. Landkreis und Regionalbus Leipzig kündigten daraufhin an, sie am 15. Dezember außer Betrieb zu nehmen. Kritik: Busse zerfahren Gehweg

Gemeinde für Abbau der Haltestelle

Landkreis besiegelt das Aus

Von Frank Pfeifer