Bringt Bergbau Tierheim bei Grimma ins Wanken?

Grimma/Schkortitz

Als „großes Sorgenkind“ wird von der Stadtverwaltung Grimma aktuell das Tierheim im Ortsteil Schkortitz am dortigen Marthaweg eingestuft. Ein anfänglich harmlos erscheinender Haarriss im Mauerwerk des Gebäudes entpuppte sich als handfeste Gefahr für die Standfestigkeit eines Gebäudeteiles. Für die Chefin des Tierschutzvereins Muldental als Betreiber des Tierheimes, Ricarda Höfer, und ihre Mitstreiter begann eine nervenaufreibende Zeit, denn lange war nicht klar, ob das Gebäude, welches einst als Kindergarten gebaut und 2006 als Tierheim umfunktioniert wurde, tatsächlich einsturzgefährdet sein könnte. Das würde die Existenz der Tierauffangstation bedrohen.

Baugutachten soll Gewissheit bringen

Um Gewissheit zu bekommen, hat die Stadt Grimma ein Baugrundgutachten in Auftrag gegeben. „Der Umfang der Prüfungen bezog sich auf die Kanäle, die Leitungsverlegung im Bereich Abwasser und den Zustand der Leitungen“, ließ Stadtsprecher Sebastian Bachran auf Nachfrage wissen. Doch nach einer Erstbeurteilung seien weitere Untersuchungen nötig. „Deshalb fanden noch in der vergangenen Woche Schürfungen statt“, bestätigte Höfer. „Nun warten wir auf die ganzen Ergebnisse durch Architekten und Kanalbaufirmen.“

Die Schäden am Mauerwerk könnten dem ehemaligen Tagebau in der Marthagrube geschuldet sein und werden von Ricarda Höfer ganz genau beobachtet. Quelle: Frank Schmidt

Doch das wird dauern, denn für abschließende Rückschlüsse und Einschätzungen zum Sanierungsaufwand bedarf es noch einiger Abklärungen und Rücksprachen mit dem Oberbergamt, ergänzte Bachran. Die Freiberger Behörde könnte konkrete Anhaltspunkte für das Absenken geben. „Am Anfang konnten wir uns das gar nicht erklären. Aber in Gesprächen mit An- und Einwohnern in und um Schkortitz haben wir erfahren, dass es sich um Absenkungen durch einen Braunkohletagebau im Thümmlitzwald handeln könnte“, sagte die Tierheimleiterin.

Marthagrube und Trockenheit sind ursächlich

In der Tat gibt es diesbezüglich konkrete Hinweise. In diesem Kontext erwähnte auch die Stadtverwaltung die sogenannte Marthagrube in und um Leipnitz. „Ursächlich dafür ist wahrscheinlich der ehemalige Braunkohletagebau mit seinen Ausläufern bis nach Schkortitz“, sagte Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos).

Hitorisches Foto vom Revier Grimma: Im Werk Ragewitz werden die Briketts gepresst. Quelle: Repro Frank Schmidt; Bildrechte SLUB / Deutsche Fotothek

Doch zur ganzen Wahrheit gehöre, dass auch die Trockenheit der vergangenen Jahre ihre Aktie daran habe. „Hier vermuten wir die Rissbildung im Mauerwerk“, fuhr Berger fort. Aber, und das sei die gute Nachricht, „Einsturzgefahr wurde nicht festgestellt“, gab das Stadtoberhaupt Entwarnung. „Sobald wir die genaue Ursache ausfindig gemacht haben, werden wir eine Lösung suchen“, versicherte Berger und sagte dem Tierschutzverein entsprechende Unterstützung zu. Dort wurde diese Botschaft mit gewisser Erleichterung aufgenommen.

Sanierung kostete Geld und Nerven

Denn: „Die Sanierung oder gar ein Neubau wird jede Menge Geld und Nerven kostet. Mittel, die weder der Verein noch die Kommune verfügbar haben“, sagte Höfer. Außerdem fühle man sich den Spendern und Sponsoren des Tierschutzvereins sowie den vielen ehrenamtlichen und freiwilligen Helfern im Tierheim gegenüber verpflichtet. „Aus dieser Richtung bekommen wir viele besorgte Fragen“, so Höfer weiter, deren Antworten maßgeblich vom weiteren Verlauf der Entwicklung abhängig seien.

Von Frank Schmidt