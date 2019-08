Landkreis

Pflegebedürftige Senioren und ihren Angehörigen sind im Landkreis nicht allein. Das Sozialamt veranstaltet wie jedes Jahr jüngst eine eine Dankeschönveranstaltung für die unzähligen Angehörigen, die ihre Nächsten in Familie und Verwandtschaft rund um die Uhr betreuen. „Dieses Engagement kann man nicht hoch genug würdigen“, sagte Karina Keßler zur Eröffnung der Dankeschönveranstaltung für Pflegekräfte und Pflegebedürftige in der Muldentalhalle in Grimma-Süd.

100 ausgesuchte Gäste für Veranstaltung in Grimma

Die Kreissozialamtsleiterin ist seit 30 Jahren in dieser Funktion und weiß um die Sorgen, Nöte und Bedarfe diesbezüglich. Damit die Veranstaltung familiär bleibt, hat man sich entschieden, nur etwa 100 Teilnehmer einzuladen. Sie alle wurden nicht nur beköstigt und musikalisch unterhalten, sondern konnten auch Rat suchen. Denn Vertreter von AOK plus, vom Deutschen Roten Kreuz, der Volkssolidarität, der Arbeiterwohlfahrt, Knappschaft, der Nachbarschaftshilfe 24 sowie ein Rollstuhlbauer und ein Sanitätshaus waren mit Informationsständen vor Ort.

Sozialamt im Landkreis Leipzig geht in die Offensive

Das Interesse der vielen Helfer, aber auch Betroffenen war groß. „Die Hilfe für unsere Senioren und pflegebedürftige Menschen wird durch unsere Ämter und Behörden angeboten. Allerdings muss sich das noch viel mehr herumsprechen“, so Karina Keßler. Die Veranstaltung diente dazu. Sie bot allen Teilnehmern die Möglichkeit, Erfahrungen untereinander auszutauschen, mit verschiedenen Fachleuten im Rahmen der Pflege ins Gespräch zu kommen sowie konkrete Ansprechpartner für aktuelle bzw. spätere Problemlagen persönlich kennenzulernen. Darüber hinaus wurden Broschüren und Anträge zu Pflege- und anderen Sozialleistungen, Vorsorgevollmacht/Patientenverfügung, Rente, Wohnen und vieles mehr angeboten.

Von Thomas Kube