Spaziergänger finden Leiche bei Grimma

Grimma/Großbardau

Der seit Monaten vermisste Mann aus Großbardau ist offensichtlich gefunden worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, haben Spaziergänger am Donnerstag in einem Waldgrundstück zwischen Großbardau und Kleinbardau eine männliche Leiche gefunden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handele es sich bei dem Mann um den seit Juni diesen Jahres vermissten 69-jährigen Großbardauer.

Monatelange Ungewissheit für die Familie

Wie berichtet, war der Mann mit seinem Fahrrad aufgebrochen, jedoch nicht zurückgekehrt. Die Polizei hatte mehrere Wochen nach dem Vermissten gesucht und Zeugen zur Mithilfe aufgerufen. Nach Monaten der Ungewissheit sprach die Ehefrau des Vermissten. Auch sie konnte sich das Verschwinden nicht erklären.

Laut Polizeiangaben wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

