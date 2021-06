Spendenaktion startet: Grimmaer Skater wollen Anlage in die Spitzenfabrik verlegen

Grimma

Junge Skaterinnen und Skater aus Grimma haben sich mit einer Mitteilung an die Öffentlichkeit gewandt und dabei ihren Wunsch wie auch Willen bekräftigt, die Skateanlage an der Alten Spitzenfabrik zu erhalten und in eine Halle des früheren Werkes zu verlegen. Wie berichtet, strebt die Stadt Grimma eine Rückverlegung ins Teletubbyland im Westen der Stadt an.

#hikefor-Kampagne startet am 9.Juni 2021

Die Jugendlichen aus dem „Dorf der Jugend“ schildern zunächst die entstandene Situation, die, „grob gesagt, suboptimal ist“. Dennoch seien sie nicht untätig geblieben. Zusammen mit anderen interessierten Jugendlichen, die auf dem Gelände der Alten Spitzenfabrik aktiv seien, „haben wir ein Konzept für eine zukünftige Skatemöglichkeit auf dem Gelände der Spitzenfabrik entwickelt“. Mit Unterstützung der „Between the Lines GmbH“, also der Betreibergesellschaft der Alten Spitzenfabrik, „möchten wir die gesamte Skatefläche samt Rampen in eine Halle verlegen“. Dieses Vorhaben sei jedoch sehr zeit- und kostenintensiv. Aus diesem Grund sei die #hikefor-Kampagne ins Leben gerufen, die am 9. Juni startet und den Bauantrag für die Skatehalle „sowie zwei Personalstellen für emanzipatorische Arbeit mit Jugendlichen und Geflüchteten finanzieren soll“. Die Crowdfunding-Kampagne sei auf Startnext.de unter dem Namen Hikefor zu finden.

Über der Skaterbahn am Dorf der Jugend in Grimma schwebt ein Damoklesschwert. Quelle: Frank Prenzel

„Wir Jugendlichen benötigen Ihre Unterstützung, um weiterhin an der Alten Spitzenfabrik unseren Sport ausüben zu können, sodass diese Jugendkultur erhalten bleibt und stetig wachsen kann“, hoffen die Skaterinnen und Skater auf zahlreiche Geldgeber.

Jugendliche: Optimale Bedingungen am Dorf der Jugend

An der Spitzenfabrik befände sich der einzige Skatepark im Grimmaer Umkreis. Dank der Sanitäranlagen und guten Busverbindung seien die Bedingungen optimal, schildern die Jugendlichen. Der Sport schaffe ein Miteinander. Allerdings schwebt das Damoklesschwert über der Anlage unter freiem Himmel. Zum einen hatte die Stadt die Fläche ohne Baugenehmigung asphaltiert, zum anderen mehren sich Beschwerden von Anwohnern über Lärmbelästigung (die LVZ berichtete). Seit 2019 wachsen die Probleme.

„Dennoch bestehen wir auf eine Skatefläche an dem Gelände der Alten Spitzenfabrik und nicht, wie die Stadt Grimma vorschlägt, auf dem Gelände des Teletubbylandes, da die Elemente dort in der Vergangenheit durch Vandalismus beschädigt wurden und der Asphalt durch Schäden nicht mehr zum Skaten geeignet ist“, schreiben die Jugendlichen.

Knapp 20 junge Leute packten seinerzeit mit Sozialarbeiter Tobias Burdukat an, damit der Skate- und BMX-Park am Dorf der Jugend zum Crossover-Festival fertig ist. Quelle: Frank Prenzel

Sie erinnern daran, dass die Stadt den Jugendlichen die Fläche am „Dorf der Jugend“ zur Verfügung stellte, nachdem der Tüv die Anlage im Teletubbyland gesperrt hatte. 24.084,15 Euro seien verbaut worden, um sie zum Skaten und Basketball nutzen zu können. Die Skatelemente, vom Teletubbyland heran geschafft, hätten die Jugendlichen selbst aufbereitet.

Von Frank Prenzel