Sperrung in Lauterbach: Nicht jeder hält sich dran

Bad Lausick/Lauterbach

Wer von Otterwisch Richtung Bad Lausick fährt, hat Pech: Die Staatsstraße 49 ist in Lauterbach für Jahre gesperrt. Selbst PKW können die marode Trasse, die über zwei alte, mit Wasser gefüllte Steinbrüche führt, zurzeit nur in Richtung Norden passieren. Die Überfahrt wurde zur Einbahnstraße deklariert. Ändern soll sich das für PKW erst im Laufe des zweiten Halbjahres. Dann will das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) eine Ampel aufstellen und einen wechselseitigen Verkehr ermöglichen. An die jetzt verordnete Sperrung aus Richtung Otterwisch hält sich indes nicht jeder.

LKW müssen große Umwege nehmen

Dienstag Morgen, Lauterbach, Kreuzung am einstigen Gasthof. Der Verkehr auf der Kreisstraße zwischen Kitzscher und Großbardau, kurze Verbindung zwischen Borna und Grimma, ist rege wie eh. Anders auf der Staatsstraße: Die LKW fehlen, müssen das Dorf weiträumig über Großbardau, die Grimmaer Umgehung und Grethen umfahren. Frei ist die einspurige Trasse zwischen den Steinbrüchen nur für Autos bis 3,5 Tonnen.

Dieser PKW ließ sich durch die Sperrscheibe nicht irritieren und passierte die verordnete Einbahnstraße in der Gegenrichtung. Quelle: privat

Georgi : Wechselseitiger Verkehr kein Problem

Dass das Aufstellen einer Ampel nicht sofort mit Beginn der Sperrung erfolgte, leuchtet Peter Georgi, einstiger Ortsvorsteher von Lauterbach, nicht ein. Selbst eine wechselseitige Verkehrsführung für PKW ohne Ampel sei denkbar, da die Verkehrssituation übersichtlich sei. „Ich wünsche mir schon, dass es mit der Ampel nicht mehr ewig dauert“, formuliert es Bad Lausicks Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) diplomatischer. Das würde das Nadelöhr ein bisschen aufweiten und wäre für viele eine Erleichterung.

Behörde: Ampel errichten braucht Zeit

Dass man für eine Ampel Zeit benötige, bestätigt Franz Grossmann von der Lasuv-Pressestelle: „Dafür ist eine Planung einschließlich Abstimmung mit der örtlich zuständigen Verkehrsbehörde notwendig. Die Zwischenlösung ohne Ampelregelung wurde erforderlich, weil bei der Stützwand unverzüglicher Handlungsbedarf bestand und in den Vorabstimmungen zu einer Verkehrslösung die Verkehrsbehörde die Ampel wegen des nahen Bahnübergangs abgelehnt hatte.“

Auf einer Informationsveranstaltung Ende Februar hatte die Behörde vom einer Ampel-Inbetriebnahme im zweiten Halbjahr gesprochen. Die Forderung aus der regionalen Wirtschaft, die Fahrbahn so herzurichten, dass sie auch LKW bald wechselseitig passieren könnten, pariert Grossmann so: „Hier lässt sich belastbar noch keine Einschätzung treffen, da die baurechtlichen Voraussetzungen geklärt werden müssen. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr arbeitet zusammen mit der Stadt und dem Landkreis an einer Lösung.“

Autofahrer finden andere Wege – oder ignorieren Sperrung

Derweil sind Autofahrer selbst auf der Lösungssuche. Schleichwege bieten sich an, über Stockheim, über Steinbach etwa. Manchem sind die zu lang. Sie ignorieren wie jener Skoda die Sperrscheibe und durchfahren die 150 Meter kurze Einbahnstraße in Gegenrichtung.

Von Ekkehard Schulreich