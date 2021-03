Grimma/Mutzschen

Kein Aprilscherz: Am 1. April, dem Gründonnerstag, will sich das Deutsche Spielschiffmuseum Mutzschen erstmals Besuchern öffnen. Abhängig ist das freilich von der Entwicklung der Inzidenzzahl im Landkreis. Doch der Verein „Freunde der Spielschiffe“ um seinen Vorsitzenden Claude Bernard und seiner Frau Annett Kurth-Bernard möchte endlich ein Datum setzen, nachdem der avisierte Start zum vorjährigen Advent dem Lockdown zum Opfer fiel.

Drei Öffnungsphasen im Grimmaer Ortsteil Mutzschen

Das einzige Spielschiffmuseum Deutschlands und vermutlich sogar Europas will somit über Ostern erstmalig seine Schätze offenbaren. Bernard zufolge sind in diesem Jahr drei Öffnungsphasen ins Auge gefasst: vom 1. bis 30. April, vom 1. bis 31. August und vom 28. November bis 30. Dezember – jeweils mittwochs bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. Ostermontag wird ebenfalls aufgeschlossen. Je nach Pandemie-Lage würde der Verein auch eine Woche dran hängen.

Gesundheitsamt nicht Hygienekonzept ab

Vor wenigen Tagen hat das Gesundheitsamt das Hygienekonzept für den Museumsbetrieb genehmigt. Ein Besuch der Osterausstellung ist nur mit Terminvereinbarung möglich, so dass der Verein ab sofort Anmeldungen per Telefon und Mail entgegen nimmt. Auf seiner Homepage spielschiffe.com ist auch ein Anmeldeformular hinterlegt. Zeitgleich dürfen sich etwa 20 Personen im Museum aufhalten – das Personal des Vereins eingeschlossen. Es besteht Maskenpflicht.

Blick ins Deutsche Spielschiffmuseums Mutzschen, das am 1. April eröffnet werden soll. Quelle: Frank Prenzel

Rückblende: Der Franzose Bernard zog 2002 der Liebe wegen nach Deutschland und mit seiner Frau zwei Jahre später nach Mutzschen. Der jetzt 65-Jährige ist den aus Holz gefertigten Spielschiffen verfallen. Rund 1700 Stück hat er in seinem Leben zusammen getragen. Reichlich 300 davon erzählen im Museum die Geschichte der kleinen hölzernen Boote und Schiffe, die für Generationen von Kindern zum beliebten Spielzeug gehörten.

Verein „Freunde der Spielschiffe“ betreibt Museum

Im August 2017 wurde auf Initiative des Ehepaares der Verein „Freunde der Spielschiffe“ gegründet. Er möchte die Geschichte der deutschen Spielschiffe weiter erkunden, bewahren und vor allem bekannt machen. Sein Museum in Mutzschen ist dabei der wichtigste Baustein und führt die Herstellung ab dem Jahr 1850 vor Augen. Platz gefunden hat es im historischen Kantorat des ehemaligen Servitenklosters, nur einen Steinwurf von der Kirche entfernt. Ehepaar Bernard hatte das Gebäude – 1775 von Maurermeister Christian Wartig erbaut – im Jahr 2012 erworben und so vor dem Verfall gerettet. Mit Hilfe von Fördergeld nahm der Verein die Sanierung in Angriff, wodurch ein Schmuckstück entstanden ist, das Mutzschen gut zu Gesicht steht und etwas Einzigartiges bietet.

Das Deutsche Spielschiffmuseum Mutzschen, das sich im ehemaligen Kantorat des Servitenklosters befindet, soll am 1. April eröffnet werden. Quelle: Frank Prenzel

Alles ist gerichtet: Die Vitrinen und Räume des etwa 600 Quadratmeter umfassenden Museums, das sich über zwei Etagen erstreckt und auch ein gemütliches Café besitzt, sind bestückt und beschriftet. In der nächsten Woche wird noch der Museums-Shop vervollständigt, in dem es Bücher, Bastelboote und andere Souvenirs ebenso zu kaufen gibt wie Gutscheine für kleine Museum-Events. Zum Beispiel ein Spielschiff-Segeln auf dem Gartenteich mit Ausleihe, Getränke und Eintritt für ein Kind oder ein als Käptn’s Diner bezeichnetes Drei-Gang-Menü nebst Führung.

Auf Bildschirm flimmert Film aus den 1930er-Jahren

Ebenfalls in der nächsten Woche wird noch ein großer Monitor angebracht, über den in einem kleinen Zimmer ein originaler Schwarz-Weiß-Film aus den 1930er-Jahren flimmern soll. „Er zeigt die Herstellung vom Baumstamm bis zum Spielzeugschiff“, so Bernard. Und im Eingangsraum soll noch ein üppiges Fass Platz finden, in dem kleine Boote zu Wasser gelassen werden können.

Während der Osterausstellung im April dürfen sich kleine Besucher auf Schnitzeljagd im Haus und auf Schatzsuche im Garten begeben. So sollen sie in den Vitrinen zwölf Details an Schiffen finden und auf einem Zettel ankreuzen. Aus allen abgegebenen Blättern wird alle 14 Tage der Gewinner eines Preises gezogen. Weil das Café noch geschlossen bleiben muss, möchte der Verein Kaffee to go anbieten, der im Garten an Stehtischen genossen werden kann.

Die erste Sonderausstellung im Deutschen Spielschiffmuseum Mutzschen befasst sich mit der Leipziger Firma Keller. Zu sehen ist u.a. eine Rarität, ein mit Dampf betriebenes kleines Rennboot. Die Firma stellte auch Steckfiguren her. Quelle: Frank Prenzel

Ihren letzten Schliff hat auch die erste Sonderausstellung erhalten. Sie gewährt Einblick in das Schaffen der einstigen Leipziger Firma Kellner. Bernard zufolge war sie mit Steckfiguren erfolgreich, hat aber auch „die schönsten Boote weltweit gebaut“. Zu sehen ist unter anderem eine Rarität, ein mit einem Dampfkessel betriebenes Rennboot. Im Sommer heißt es dann „Tretschiffe treffen Tretautos“, und zur Weihnachtsausstellung geht es um das einstige Passagierschiff „Bremen“.

Genügend Parkplätze im Mutzschener Zentrum

Direkt vorm Museum, das nicht barrierefrei ist, befinden sich übrigens keine Parkplätze. Nur Schritte entfernt sind jedoch ausreichend öffentliche Stellplätze vorhanden. Für Erwachsene kostet der Eintritt 5,50 Euro, Kinder zahlen drei Euro.

Besuchstermine können vereinbart werden über 0174 / 3455575 oder info@spielschiffe.com

