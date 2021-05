Spielvögel und Nestlinge – zwei neue Kindertagespflege-Angebote in Grimma

Grimma

Für Nils Spielvogel stand der Name außer Frage. „Die kleinen Spielvögel“ nennt der 32-Jährige seine Kindertagespflege, die am Montag in der Brückenstraße 4 in Grimma an den Start ging. Er ist mit dem Angebot nicht allein im frisch sanierten Haus. In der Etage darüber betreut Tagesmutti Manja Jackisch ebenfalls ein- bis dreijährige Kinder und wählte ihrerseits die Bezeichnung „Die kleinen Nestlinge“. Wie Spielvogel darf die 46-Jährige fünf Plätze vorhalten.

Bislang Tagesmütter nur in Leipnitz und Großbothen

Bislang gab es in Grimma nur in Leipnitz und Großbothen je eine Tagesmutter. Spielvogel und Jackisch hatten sich auf die zwei Offerten der Kommune beworben und bringen nun erstmals die Kindertagespflege in die Kernstadt. Der 32-Jährige lobt die Unterstützung der Stadtverwaltung. „Sie hat uns als Existenzgründer sehr unterstützt und stellt für die Ausstattung Möbel bereit.“ Auch ein Krippenwagen ist noch im Anrollen.

Auch Erfahrung in einem anderen Beruf gesammelt

Sowohl Spielvogel als auch Jackisch haben mehrere Jahre als Erzieher gearbeitet und Erfahrung in einem anderen Beruf gesammelt. Jetzt wagten sie den Sprung in die Selbstständigkeit und bezogen die von Hausbesitzer Dr. Ulrich Lange speziell für die Tagesbetreuung von Kleinkindern geschaffenen Räumlichkeiten. Im Hof entstanden zwei Spielecken, die sie gemeinsam mit den Steppkes nutzen.

Blick ins Zimmer der kleinen Spielvögel in Grimma. Quelle: Privat

Neugierig greift Matheo zum neuen Spielzeug. Der Einjährige, der zur Eingewöhnung da ist, scheint sich hier vom ersten Tag an wohl zu fühlen und hat nun einige Spielkameraden um sich. Seine Mutter Beatrice Zschettge hat sich statt einer Kita für das neue Angebot in der Innenstadt entschieden, weil sie die klein gehaltene Gruppe so gut findet. Der Tagesvater könne auf jedes Kind eingehen, freut sich die 23-jährige Friseurin aus Grimma.

Tagesmutti und Tagesvati lieben die Arbeit mit den Kindern

Nils Spielvogel, in Leipzig und Großbothen aufgewachsen und heute in Bad Lausick zu Hause, erlernte zunächst den Beruf eines Kaufmanns im Einzelhandel und verdiente sein Brot in einem Baumarkt. Weil er so gern mit Kindern umgeht, sattelte er um, wurde Erzieher und arbeitete zuletzt sechs Jahre lang in der Frohburger Kita „Spatzennest“.

Für Manja Jackisch, die seit sechs Jahren in Otterwisch lebt, war Erzieherin schon immer der Wunschberuf. „Ich liebe die Arbeit mit den Kindern.“ Dennoch absolvierte sie später noch die Ausbildung zur Bürokauffrau und war eine Zeit lang für eine Versand-Apotheke tätig. Doch es zog sie wieder zu den Mädchen und Jungen, zuletzt stand sie neun Jahre lang in der Naunhofer Kita „Seepferdchen“ in Lohn und Brot.

Wertschätzung für kleine Kindergruppen

Nun bilden beide eine Symbiose in der Brückenstraße 4. Es sei aufregend, sein eigener Chef zu sein“, meint Spielvogel, selbst Vater eines einjährigen Sohnes. Er habe sein eigenes Konzept gestalten können und finde es besser, mit einer Gruppe von fünf Kindern zu arbeiten. „Im Kindergarten in Frohburg waren es 18.“ Jackisch’s Gründe sind ähnlich. In Naunhof hatte sie 16 Steppkes um sich, „da kann man gar nicht auf alle eingehen. Hier bekommt jedes Kind die Aufmerksamkeit, die es braucht.“

In Grimma soll es jeden Tag an die frische Luft gehen

Tagesmutti Jackisch wie Tagesvati Spielvogel bezeichnen sich als naturverbunden. Deshalb sollen die Kleinen auch jeden Tag an die frische Luft. „Ich möchte den Kindern die Natur nahebringen und lege das Augenmerk auf das Kreative“, betont die 46-Jährige. Dazu gehört, mit natürlichen Materialien zu basteln. Spielvogel will zudem die musikalische Bildung in den Vordergrund rücken. Der Bad Lausicker hat schon sein Akkordeon in einer Ecke stehen, seine Kollegin kann ihre Lieder mit der Gitarre begleiten. Ziel sei es, den Kindern Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit zu geben, sagt er.

Jackisch fand ihren Tagespflege-Namen „Die kleinen Nestlinge“ so passend, weil die Ein- bis Dreijährigen „eben sehr behütet werden müssen“. Das Logo zeigt denn auch ein Nest, in dem die Vogelmutter ihre Jungen beschirmt. Und Spielvogel wählte für sein Logo den Vogel des Jahres 2021 – ein Rotkehlchen, das natürlich Spielzeug in seinem Nest vorhält.

Von Frank Prenzel