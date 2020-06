Sporthalle in Nerchau bei Grimma wird saniert

Grimma/Nerchau

Jetzt wird es konkret bezüglich der Turnhalle in Nerchau. Bei zwei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen hat der Stadtrat von Grimma mit großer Mehrheit den Auftrag für die Planung des ersten Bauabschnitts vergeben. Der beinhaltet die Sanierung der 1905 eingeweihten Halle in der Hugo-Koch-Straße sowie den Abbruch des Anbaus, in dem sich die Sanitäranlagen befinden. Er soll durch einen neuen Flügel ersetzt werden. In einem zweiten Schritt soll die Halle später erweitert werden, wann, ist derzeit nicht absehbar.

Auftrag geht an Planungsbüro aus Grimma

Den Auftrag zur Planung erhält das Grimmaer Architektur- und Statikbüro Beyer/Lätzsch. Es hatte – vor der EU-weiten Ausschreibung – bereits ein Konzept für die Halle erstellt. Aufgabe dabei war es laut Hochbauamtsleiterin Ute Hoppe, nicht nur die Schulnutzung im Blick zu haben, sondern auch den starken Nerchauer Vereinssport. Bei der umfänglichen Bewertung der fünf Bieter für den Planungsauftrag schnitt die Grimmaer Firma am besten ab. Das Honorar in Höhe von 240.000 Euro war in dem offenen Verfahren gesetzt.

Anzeige

Zur Turnhalle Nerchau gehört auch eine Kegelbahn. Quelle: Frank Prenzel

Weitere LVZ+ Artikel

Die Bausumme für beide Abschnitte werde auf 3,5 Millionen Euro geschätzt, sagte Hoppe. „Die Finanzierung für den ersten Abschnitt werden wir über die Schulbau-Förderrichtlinie beantragen“, informierte sie. Für den zweiten Bauschritt sei die Stadt noch auf der Suche nach dem „griffigsten Programm“.

Berger : Wie so oft ist es ein Kompromiss

Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) meinte eingangs, dass die Stadt Grimma trotz Corona solche Projekte wie die Turnhalle Nerchau und die Kita Mutzschen voranbringen wolle. „Wir meinen es richtig ernst.“ Er erinnerte, dass einst auch eine neue Einfeld-Halle an der Grundschule im Gespräch war, letztlich aber die Rekonstruktion der alten Sporthalle favorisiert wurde. Die Ergänzung der Halle sei aber noch Zukunftsmusik. Der Verein trage das Vorgehen mit, so Berger. „Wie so oft, ist es ein Kompromiss.“

Nerchauer Sportverein ist Hauptnutzer der Halle

Der Nerchauer SV, der in diesem Jahr 30 wird und etwa 200 Mitglieder zählt, ist mit seinen vier Abteilungen – Kegeln, Turnen, Fußball und Kunstradsport – der Hauptnutzer der denkmalgeschützten Sporthalle nebst Kegelbahn. Darüber hinaus gehen hier Grundschüler und Kita-Kinder ein und aus. Doch die Halle ist in die Jahre gekommen, beim Gang durch die Räume fallen viele Mängel ins Auge. Zudem ist sie beengt, gerade für die erfolgreichen Kunstradsportler bietet sie zu wenig Platz. Deshalb wünscht der Verein nicht nur die Erneuerung, sondern auch einen Anbau. Nach Angaben von Vereinschefin Elke Langner liegt die letzte große Modernisierung gut 40 Jahre zurück.

Die Turnhalle Nerchau ist ein Denkmal. Quelle: Frank Prenzel

Die Mehrheit der Sportler finde die jetzige Variante besser als einen Neubau an anderer Stelle, bestätigt Stadtrat Thomas Glaser ( SPD), bis zum vorigen Jahr Ortsvorsteher in Nerchau. Sven Großer ( AfD), selbst in Nerchau zu Hause, sprach hingegen von Stückwerk, das ihn störe. Er hatte eine eigene Ideen-Skizze zur Verfügung gestellt, die laut Hoppe auch diskutiert wurde. „Wir haben aber keinen Konsens mit der Denkmalpflege erreicht.“ An der Kubatur dürften keine starken Eingriffe vorgenommen werden, so Hoppe.

Der jetzige Ortsvorsteher Steffen Richter meinte knapp: „Es passt. Ich bin froh, dass es los geht.“

Lesen Sie auch

Von Frank Prenzel