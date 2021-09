Sportlerwahl: Wer sind die Trainer des Jahres im Landkreis Leipzig?

Grimma

Licht aus, Spot an. Die Bühne der Grimmaer Muldentalhalle ist gerichtet für die zugegebenermaßen etwas verspätete Sportlerwahl 2020. Allerdings stehen diesmal nicht die Frauen im Mittelpunkt, die am schnellsten über die Tartanbahn sprinten oder die Männer, die am besten alle Neune kegeln und die Mannschaft, die die meisten Tore schießt.

Diesmal und das ist erstmals so, stehen die Frauen und Männer im Mittelpunkt, die die Sportler zu Höchstleitungen treiben. Kurzum: Die Nachwuchs- und Erwachsen-Trainer standen bei der Sportlerwahl zur Auswahl, die der Kreissportbund (KSB) in Zusammenarbeit mit der Leipziger Volkszeitung sowie der Sparkasse Muldental und Leipzig initiiert. Als Gewinner der Auszeichnung standen schließlich Ina Heimbuch von der TSG Markkleeberg und Michael Schramm vom Verein Aktiv Sport Saxonia nach dem Online Voting, der Auszählung der Stimmzettel und der Sitzung der Wahljury fest.

Kaum Wettkämpfe während des Pandemie

Irgendwie war – bleiben wir einfach mal bei dem Begriff Sportlerwahl - wieder alles anders und irgendwie wirkte auch wieder alles vertraut. Da war ja was. Ja, diese Corona-Pandemie ließ die Sportler und ihre Trainer nicht in Ruhe. „Es gab kaum oder überhaupt keine Wettkämpfe im vergangenen Jahr“, sagte Jörg Heidemann, seines Zeichen stellvertretender Geschäftsführer des KSB und Entertainer während der Auszeichnungsveranstaltung. Die zum wiederholten Mal in die Vollversammlung des KSB eingebettet wurde.

„Wir musste uns etwas einfallen lassen, weil das Wettkampfgeschehen wegen der Corona-Pandemie mehr oder weniger auf Eis lag“, erklärte Heidemann noch einmal. Denn absagen wollte der Kreissportbund die Wahl auf keinen Fall. Bereits im Vorfeld sagte René Schober, Geschäftsführer des KSB, dass diesmal das Ehrenamt in den Mittelpunkt rücken sollte. Also den Frauen und Männer wurde die Bühnen bereitet, die in ihrer Freizeit die Trainings organisieren, zu den Wettkämpfen mit ihren Schützlingen fahren und manchmal mehr Zeit mit ihnen als mit ihren Familien verbringen.

Herzen schlagen für Leichtathletik und Karatesport

Ina Heimbuch und Michael Schramm stehen stellvertretend für Hunderte Trainer, die ihre Freizeit für ihre Schützlinge opfern. Heimbuchs Herz schlägt für die Leichtathletik. Seit 1982 ist sie bei der TSG Markkleeberg als Trainerin für den Leichtathletik-Nachwuchs von sechs bis zwölf Jahren zuständig. Bis zu 60 Jungen und Mädchen betreut sie pro Trainingstag. Zudem ist sie in verschiedenen Fachverbände vertreten.

Schramms Herz ist ganz klar an den Karatesport vergeben. Der Präsident des Vereins Aktivsport (AS) Saxonia ist seit über 27 Jahren im Karate-Trainergeschäft tätig. Zwischen 2008 und 2018 wurden Schützlinge von ihm insgesamt acht Mal zu Sportlerinnen und Sportlern des Jahres im Landkreis gekürt. Und auch auf nationaler wie internationaler Bühne waren sie in den vergangenen Jahren überaus erfolgreich. Die Liste der Aufzählung für die Trainerin und den Trainer des Jahres kann beliebig fortgeschrieben werden.

Schweres Los für die Jury

Jörg Heidemann macht noch einmal unmissverständlich klar, dass es der Jury sehr schwer gefallen sei, die Erfolge der eingereichten Trainervorschläge zu vergleichen. „Ich glaube, wir haben einen ganz guten Modus gefunden“, so Heidemann, gegenüber den Vertretern der Vereine.

Na klar, wurde während der Vollversammlung des KSB Bilanz gezogen. Präsident Andreas Woda schmerzen vor allem die Austritte aus den Vereinen während der vergangenen Pandemie-Monate. Weil der Sport ruhte, kündigten mehr als Tausend Sportler ihre Mitgliedschaft. Darunter zahlreiche Jugendliche, die dem Vereinssport den Rücken kehrten. Auch wenn die Austritte prozentual nicht groß zu Buche schlagen, schmerzen diese. Woda richtet auch noch eindringliche Worte an die Politik. Nach der Bundestagswahl sollte das Ehrenamt wieder mehr in den Mittelpunkt rücken. Denn die vom KSB vertretenen Sportvereine halten ganze Gemeinden zusammen, weil sie über den Sport hinaus Veranstaltungen mit organisieren.

Verlässlicher Partner bleiben

Landrat Henry Graichen (CDU) machte klar, dass der Landkreis immer als verlässlicher Partner zur Seite stehe und weiter Geld in die Sanierung und den Neubau von Sporthallen und Trainingsplätzen stecke.

Von Heiko Stets