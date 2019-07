Trebsen

Der Sportverein SV Trebsen führt in seinem Wappen die Farben Schwarz-Weiß. Geht es nach dem Vereinsvorsitzenden Simon Junghanns, besteht großes Potenzial zur Umbenennung in SV Trebsen Grün-Gelb. Damit würde sich das Vereinswappen an die derzeit dominierenden Farben auf dem erst neu hergerichteten Fußballplatz anpassen. Statt Sportrasen blühen dort wilde Landschaften.

Statt Sportrasen Unkraut und kahle Flecke

Zwischen dem ohnehin hochgewachsenen Rasen sprießt noch kniehoch und großflächig gelb blühendes Unkraut. Besonders im Torbereich wird dieser Farbmix von großen, stark gräulich durchschimmernden Flecken durchbrochen. Dabei handelt es sich um Flächen, auf denen der erst neu aufgegangene Rasen nur wurzelnah sprießt beziehungsweise verbrannt ist.

„Die Nutzung des Spielfeldes ist damit seit Wochen unmöglich“, beklagte Junghanns. Wohl wissend, „dass ich mich damit bei der Stadt unbeliebt mache. Aber ich habe dort schon mehrfach vorgesprochen, wurde leider nicht erhört oder nur vertröstet“, bedauerte Junghanns.

Trebsener Bauamt bleibt unsportlich Kommentar von Frank Schmidt Ein Ding der Unmöglichkeit gelang Trebsen im Jahr 2002 – die neue Tartanbahn auf dem Sportplatz wurde zwar fertig. Aber statt 400 Meter pro Runde fiel diese um vier oder fünf Meter länger aus. Die Eichfrist der Zollstöcke im zuständigen Planungsbüro war wohl abgelaufen. Dem Bauherr blieb das offensichtlich verborgen. Ohne nachtragend sein zu wollen, vergessen ist das nicht. Nun hat die Stadt erneut viel Geld in die Hand genommen, um neben der Bahn auch das Grün auf dem Spielfeld zu rekultivieren und um acht zusätzliche Regner zur installieren. Elf Stück an der Zahl sollen fortan der Trockenheit den Kampf ansagen. Doch großflächige vertrocknete Flecke lassen an der Effektivität Zweifel aufkommen. Auch die Äußerung aus dem städtischen Bauamt, „dass die Regner nicht zu Hundert Prozent die ganze Rasenfläche erreichen“ würden, lassen Kritiker im Regen stehen. Da werden Erinnerungen frühere Fehler wach. Besteht etwa ein Lapsus darin, den Wirkungsradius der neuen Regner mit einem defekten Zirkel ermittelt zu haben? Ein Schelm, wer so denkt. Außerdem sind da noch die ungeliebten Blumenbeete mit ihrer gelb leuchtenden Blütenpracht. Von wegen Sportrasen, da wächst und gedeiht nichts anderes als Unkraut, blüht auf und keimt neu aus, auf dass es schon bald noch mehr Gelb im Grün gibt. Aber ein Fußballplatz ist keine Insektenwiese. Wenn das nicht wirklich so ernst wäre, man könnte zur Causa des Trebsener Sportplatzes Smileys verteilen. Die Trebsener Kicker dürfen die Zustände auf ihrer Trainingsstätte zurecht kritisch sehen, da sie schon seit Wochen nach Alternativen suchen müssen, um am Ball zu bleiben. Dass Ehrenamtliche im SV Trebsen ein schlechtes Gewissen plagen muss, wenn sie sich mit ihrer offenen Kritik fürs Gemeinwohl engagieren und dafür befürchten müssen, sich im Rathaus unbeliebt zu machen, ist ebenfalls ein Ding der Unmöglichkeit.

Aus der Vogelperspektive lässt sich die Qualität des neuen Sportrasens auf dem Sportplatz in Trebsen gut beurteilen. Quelle: Frank Schmidt

Zur ganzen Wahrheit gehört, dass im ersten Halbjahr im Zuge der Sanierungsarbeiten im Randbereich, respektive der neuen Tartanbahn auch der Spielfeldrasen rekultiviert und neu angesät wurde. „Dass wir deshalb nicht sofort auf den Platz können, weil sich der Rasen erst festigen muss, ist klar und für uns alle auch kein Thema“, versicherte Junghanns. Doch, so schob der 55-Jährige nach, „die Fertigstellung ist Wochen, ja sogar inzwischen Monate her. Der aktuelle Zustand ist weit entfernt von einem normal bespielbaren Rasen.“

Neuer Regner teilweise wirkungslos

Auch die im Spielfeld eingelassenen Regner schaffen es nicht, den Rasen umfänglich zu bewässern. Obwohl im Zuge der Sanierung aufgerüstet worden ist. So wurden die drei bestehenden Regner in der Spielfeldmitte durch acht weitere Regner – auf jeder Spielfeldseite vier – ergänzt.

Aber auch hier zog Junghanns die Augenbrauen weit nach oben. „Was nützen elf Regner, wenn es am Wasser dafür mangelt“, beklagte er diesen Missstand.

An den kahlen Flecken im Torbereich ist gut zu erkennen, wo die neuen Regner auf dem frisch ausgesäten Sportplatz nicht hinkommen. Quelle: Frank Schmidt

Last but not least hob der SV-Vorsitzende die Hände, als es um das Rasenmähen ging. „Wir haben zwar einen Rasentraktor, aber der ist nur kleingartentauglich und für so eine große Sportstätte mehrere Nummern zu klein“. Bedient wird das Gerät vom Hausmeister, der wiederum im Auftrag der Stadt über eine Fremdfirma nur sechs Stunden täglich arbeitet. Muss er wie aktuell zwecks Urlaubsvertretung plötzlich weg, steht der Traktor still. Wenn wir Glück haben, schafft es der Hausmeister, das Spielfeld im Laufe einer Woche fertig zu mähen.“

Bauamt ist Diskussion darüber zuwider

Eine LVZ-Nachfrage im Bauamt wurde zunächst lapidar abgewiesen. „Dazu möchte ich nichts sagen, weil mir die Diskussion zuwider ist“, ließ Bauamtsleiter Steffen Wahle aufhorchen. Doch dann die Rolle rückwärts. Wahle besann sich offensichtlich und zeigte sich gesprächsbereit. Zunächst verwies er darauf, dass die Stadt in diesem Jahr über 200 000 Euro in die Sportstätte investiert habe. Dabei erhielten das Kleinspielfeld, die Rundlaufbahn und die Weitsprunganlage neue Beläge.zehn Prozent der Kosten seien in die Rekultivierung der Rasenfläche geflossen, erklärte Wahle. Hauptsächlicher Grund für die Schäden im Rasen sei die anhaltende Trockenheit im letzten Jahr, die sich auch erneut abzeichnen würde. Eine Tatsache, die höheren Mächten unterliege.

Großflächig blüht und grünt es auf dem eigentlich neu ausgesäten Sportplatz in Trebsen. Quelle: Frank Schmidt

Zisterne für Beregnung wird aus Hydranten gespeist

Auch deshalb habe man in die Erweiterung der Beregnungsanlage investiert. Allerdings wisse Wahle, dass die dafür zur Verfügung stehende Zisterne mit etwa 60 Kubikmetern Wasservolumen nicht ausreiche. „Deshalb haben wir dafür gesorgt, dass die Zisterne zwei- bis dreimal pro Woche über den Hydranten gespeist wird“, erklärte er. So seien in den letzten drei Wochen über 200 Kubikmeter Wasser gebunkert worden.

Für die kahlen Flecken im Rasen hatte der Bauamtsleiter eine Erklärung. „Es mag sein, dass die Regner nicht zu Hundert Prozent die ganze Rasenfläche erreichen.“ Fazit: „Wir haben all das getan, was in unseren Möglichkeiten liegt. Und ich bin mit Herrn Jungshanns so verblieben, dass die Fußballer ab 5. August wieder auf den Platz können.“

Von Frank Schmidt