Sportverein Saxonia richtet Testzentrum in Naunhof ein

Naunhof

Ein Coronatest- und -impfzentrum wollte der Verein Aktivsport Saxonia in Naunhof schaffen. Ersteres existiert nun, letzteres wurde ihm verwehrt. Immerhin kann nun jeder prüfen lassen, ob er eventuell das gefährliche Virus in sich trägt. Laut Vereinspräsident Michael Schramm nahmen diesen Service schon etliche Bürger in Anspruch.

„Wir haben unsere zehn Mitarbeiter bereits seit Mitte August sporadisch und die Trainer einmal wöchentlich getestet. Mit den sich verschärfenden Allgemeinverfügungen sind wir dazu übergegangen, unsere Therapeuten alle zwei Tage zu testen“, erklärt er. Über die Monate hinweg erhielt er immer wieder Anfragen aus der Bevölkerung, ob nicht auch die Möglichkeit bestünde, daraus eine Dienstleistung für die Allgemeinheit zu machen.

Impfzentrum nicht erlaubt

„Im Januar saßen wir mit den Ärzten, die uns betreuen, zusammen und setzten uns das Ziel, ein Zentrum zu schaffen, in dem sich jeder testen und impfen lassen kann“, berichtet Schramm. „Wir nahmen Kontakt zum Landratsamt, anderen Behörden und zum Deutschen Roten Kreuz auf. Dabei stellte sich heraus, dass der Freistaat keine weiteren Impfzentren haben will.“ Sollte sich diese Meinung ändern, wäre der Saxonia-Verein sofort bereit, ein solches aus dem Boden zu stampfen.

Schnelltests für jedermann

Da sich nach Schramms Worten die Anfragen nach Tests häuften, richtete sein Verein zumindest dafür zwei Räume mit separatem Zugang ein. Dort können sich Interessenten einem Antigentest, also einem Schnelltest, unterziehen, der 35 Euro kostet. Zu kaufen gibt es sie zwar billiger. „Aber“, so Schramm, „ bei uns hat man die Sicherheit, dass sie ordnungsgemäß von Ärzten ausgeführt werden.“ Deren Arbeit wie auch die Bereitstellung von Räumen und von Vollschutzausrüstungen würden nun einmal Geld kosten.

Die Testlösung wird in die Testkassette geträufelt. Quelle: Thomas Kube

Auch PCR-Tests möglich

Fällt ein Antigentest positiv aus oder liegen Corona-Symptome vor, wird ein zuverlässigerer PCR-Test vorgenommen, den die Krankenkassen bezahlen. In Rechnung gestellt werden hingegen PCR-Tests für jene, die sie für eine bevorstehende Reise benötigen. Nicht nur Urlauber erschienen bereits beim Aktivsportverein. Auch Menschen, die vor einer Operation stehen oder ein betriebliches Meeting wahrnehmen mussten, ließen sich schon testen. „Auch Unternehmen schickten ihre Mitarbeiter zu uns, wenn der Verdacht auf eine Infektion bestand oder jemand aus der Quarantäne zurückkehrt.“

Anmeldung erforderlich

Wichtig ist, nicht aufs Geradewohl vor der Tür zu stehen. „Die Tests sind nur nach telefonischer Voranmeldung unter der Nummer 034293/55 40 01 möglich“, betont Schramm. „Wir takten die Leute dann so ein, dass sie hintereinanderweg bei den Ärzten drankommen.“ Für ihn passt das Angebot auch inhaltlich zum Verein, der sich vermehrt im therapeutischen und medizinischen Bereich engagieren will.

Lösung statt Aussitzen

Zuallererst aber hält Schramm solche Offerten für eine Alternative zum Herunterfahren des öffentlichen Lebens. „Hier geht es um echte Lösungen. Beim Lockdown, dessen wirtschaftlicher Schaden immens ist, handelt es sich dagegen um ein Aussitzen des Problems“, erklärt er. „Man lässt alle zuhause und wartet, bis es aufhört. Aber es hört nicht auf. Ein in die Welt gesetztes Virus verschwindet nicht, wir müssen damit leben.“

Mit Coronavirus leben

Neben dem Coronavirus gebe es andere Krankheiten. „Wir merken immer mehr in unserem Reha-Bereich, dass Leute massive Defizite mitbringen, die sich lange Zeit aus allem herausgenommen haben“, so Schramm weiter. „Im Herz- und Lungenbereich entstehen extreme Probleme, die unser Gesundheitssystem in den nächsten Jahren überfordern werden. Von den psychologischen Folgen ganz abgesehen.“

Von Frank Pfeifer