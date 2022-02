Spritpreise im Landkreis Leipzig auf Rekordhoch – Kundenlaune im Keller

Landkreis Leipzig

Sie arbeiten nach wie vor gern an der Tanke in Grimma: Laura Müller und Sarah Wiesner können noch immer lächeln. Ein Wunder, denn sie bekommen den Frust der Kunden mitunter direkt zu spüren. Warum es so teuer sei? Ob sie die Preise nicht senken könnten? Wohin das führen solle? „Manche sind wirklich unfreundlich, sagen weder Hallo noch Danke.“ Sie selbst blieben höflich, sagen die jungen Frauen: „Wir können doch nichts dafür.“ Zum Glück – und deshalb mache es weiter Spaß – habe der Großteil die gute Kinderstube nicht vergessen. „Es gibt manche, die wissen, wie’s dauerhaft billig bleibt: Sie tanken immer nur für zehn Euro“, bemerken die beiden mit Augenzwinkern.

Als Mitarbeiterinnen an der Tankstelle müssen Sarah Wiesner (l.) und Laura Müller einiges abhalten. Quelle: Haig Latchinian

So macht Tanken keinen Spaß

Beim Anblick der Preissäule kommen Dieter Wehefritz aus Borna die Tränen. Nie würde es dem Rentner einfallen, seinen Ärger an anderen auszulassen. Dennoch spricht er aus, was viele denken: Autofahrer seien die Melkkuh der Nation. „Und jetzt kommen noch Russland-Konflikt und Nord-Stream-2-Blockade hinzu. Obwohl der Russe zuverlässig und zu realistischen Preisen geliefert hat“, sagt er noch vorm Angriff auf die Ukraine. „Egal, woher Öl und Gas alternativ kommen, wir zahlen die Zeche. Auch Radler und Fußgänger! Denn höhere Energiepreise werden auf alle Produkte umgelegt.“ Steuern machten den Großteil des Spritpreises aus. Polen zeige, wie’s gehen könnte, wenn der Staat diese zumindest vorübergehend senke, so Wehefritz.

Dieter Wehefritz, Rentner aus Borna, macht das Tanken derzeit keinen Spaß. Quelle: Thomas Kube

Wird nun auch das Bier teurer?

Was der Bornaer noch nicht ahnen konnte: Die Ampel-Koalition schnürt nun ein „milliardenschweres Entlastungspaket“, auch um dem Horror an den Zapfsäulen zu begegnen: „Wir lassen die Menschen nicht allein“, verspricht Finanzminister Christian Lindner. Getränkehändler Georg Dornig junior winkt ab: „In der Woche beliefere ich in und um Grimma bis zu 70 Kunden. Da nützt mir die höhere Pendlerpauschale herzlich wenig. Und Geld für ein E-Auto habe ich auch nicht.“ Was immer beschlossen werde: „Die holen es sich von uns zurück!“ Was besonders ärgerlich sei: Womöglich müsse er den hohen Dieselpreis an die Kunden weitergeben. Diesel, Werkstatt, der Kasten Bier – es sei eine „Spirale des Unendlichen“.

Getränkehändler Georg Dornig junior fürchtet, den hohen Dieselpreis demnächst auf seine Kunden umlegen zu müssen. Quelle: Haig Latchinian

Auf den Straßen wird es bald ruhiger

Der Nitzschkaer Jens Haubner ist Umweltschützer. Er prophezeit, dass es über kurz oder lang ruhiger auf unseren Straßen werde: „Wir können uns den Individualverkehr auf Dauer nicht mehr leisten. Drei Autos pro Familie – das wird kaum mehr funktionieren.“ Solidarische Modelle wie ÖPNV, teilAuto oder Rufbus gehörten die Zukunft. Stichwort Kohlendioxid und Klimakrise. „Jetzt Straßen zu bauen, ist Irrsinn“, sagt der 58-Jährige. Binnen 20 Jahren habe sich die Zahl der Autos weltweit verdoppelt. Das Problem: Die meisten Erdöl-Länder hätten ihr Fördermaximum erreicht. Hinzu kämen politische Spannungen: Iran, Irak, Nigeria, Russland. „Nur ein schneller Umstieg auf alternative Energien wie Wind und Sonne kann das Preisdiktat brechen.“

Umweltschützer Jens Haubner glaubt, dass es wegen noch höherer Spritpreise bald ruhiger auf den Straßen wird. Quelle: Haig Latchinian

Ohne Auto geht es nicht

Das sei zwar alles richtig, sagt Karin Rosenberg. Trotzdem könne sie aufs Auto nicht verzichten. Ein bis zweimal die Woche fahre die Grimmaerin zu ihrer Mutter Rosemarie nach Wurzen. Die ist 88 und wolle betreut sein. „Wir vier Geschwister teilen uns rein.“ Sicher, es fahren auch Busse, räumt die 64-Jährige ein: „Aber wenn ich mit der Mutti zu Friedhof, Kaufhalle oder Arzt will, geht das nur mit Auto.“ Der Mutter seien lange Fußmärsche und selbst das Warten an der Haltestelle nicht zuzumuten: „Das wäre viel zu anstrengend für sie. Schließlich ist sie auf ein mobiles Sauerstoffgerät angewiesen.“ Der Sprit sei wirklich unverschämt hoch. Aber der Mutter zuliebe nehme man auch mehr als 1,80 für den Liter Super in Kauf: „Noch nagen wir ja nicht am Hungertuch!“

Karin Rosenberg braucht das Auto, um ihre Mutter zu betreuen. Quelle: Haig Latchinian

„Ich muss flexibel bleiben“

Auch er sei aufs Auto angewiesen, sagt Maximilian Fillies. Der Augenoptiker pendelt täglich zwischen Grimma und dem Geschäft in Colditz: „Ich könnte sicher auch mit dem Bus fahren. Aber was mache ich, wenn die Beiersdorfer Kita auf Arbeit anruft und sagt, das Kind ist krank. Dann will ich schon möglichst schnell dort sein und nicht noch eine halbe Stunde auf den Bus warten.“ Weil der 28-Jährige gerade ein Haus baue, sei er im Transporter unterwegs, der entsprechend mehr schlucke. „Also vergleiche ich die Preise. Wenn es den Diesel für 1,60 oder 1,61 gibt, fahre ich ran – auch mit halbvollem Tank. Das hatte ich früher nie gemacht.“ Nein, ihn schockten die Megapreise nicht: „Ich denke, die werden auch wieder fallen. Es schwankt halt.“

Maximilian Fillies ist Augenoptiker und muss jeden Tag pendeln. Quelle: Haig Latchinian

Der ultimative Spartipp

Er müsse einmal die Woche zum Training nach Leipzig, berichtet Johann Becherer aus Muschau. Der 21-Jährige nutze dafür schon mal das Auto der Eltern. Weil das aber mächtig ins Geld gehe, bildet er so oft es geht Fahrgemeinschaften: „Ich nehme dann von Grimma den Zug und steige in Engelsdorf zu den Kumpels ins Auto.“ Johann ist Unihockeyspieler und stürmt im Mitteldeutschen Floorball Club. Der Sportler hat den ultimativen Spartipp in Zeiten hoher Spritpreise: „Rad fahren!“ Gerade im Sommer trete er gern mal in die Pedalen und meistere die zwölf Kilometer bis zur Arbeit nach Grimma umweltfreundlich. „Das kostet Nullkommanix und nicht mal viel Puste. Zumindest hinzu. Da geht es meist bergab.“

Johann Becherer ist Floorballer und muss zum Trainingsort weite Strecken zurücklegen. Quelle: Haig Latchinian

Bald nur noch für den Sprit arbeiten

Fußbodenleger Frank Kniesche (61) aus Fremdiswalde ist jeden Tag zwischen Torgau, Leipzig und Borna auf Achse. Dabei schruppt der Angestellte im Schnitt 100 Kilometer. Er hat Glück: „Ich kann den VW-Transporter der Firma nutzen, auch für die Fahrten bis zur Baustelle und nach Hause.“ Ob er da nicht gut Lachen habe? „Im Prinzip schon. Trotzdem tanke ich nur, wenn die Preise nicht allzu hoch sind.“

Fußbodenleger Frank Kniesche fährt Firmenauto. Die Preise an der Zapfsäule vergleicht er dennoch. Quelle: Haig Latchinian

Zwar würde alles von der Tankkarte der Firma abgebucht. Dennoch verhalte er sich so, als sei es sein eigenes Auto. Er wolle das Vertrauen des Arbeitgebers nicht enttäuschen. „Auf dass ich mir auch in Zukunft kein Auto zulegen muss.“ Andernfalls würde er ja nur noch für den Sprit arbeiten gehen, so teuer wie der im Moment sei.

Von Haig Latchinian