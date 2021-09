Staatsstraße 11 zwischen Grimma und Nerchau wird voll gesperrt

Grimma

Seit dieser Woche finden an der Staatsstraße 11 zwischen Dorna und Grimma Arbeiten zur Böschungssicherung statt. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) am Mittwoch informierte, wird dazu ab 4. Oktober eine Vollsperrung eingerichtet.

Arbeiten sind bis zum Jahresende geplant

Die Arbeiten umfassen die Erneuerung der nördlichen Straßenböschung und des sogenannten Fahrzeugrückhaltesystems. Außerdem werden die Einmündung im Bereich der Kurve und die Zufahrt zum Betreuten Wohnen ausgebaut, erläutert Lasuv-Sprecherin Rosalie Stephan. „Das Bauvorhaben soll voraussichtlich bis zum Jahresende abgeschlossen werden.“

So wird der Verkehr umgeleitet

Der Verkehr wird zunächst mit einer Ampelregelung an der Baustelle vorbei geführt. Damit ist es am 4. Oktober vorbei, wenn laut Lasuv die Verkehrsader voll gesperrt wird. Die Umleitung erfolge dann ab Grimma über die S 38 bis zur Ampel in Pöhsig und danach über die K 8329 bis nach Schmorditz/Nerchau. Der Verkehr in Gegenrichtung werde analog umgeleitet. In der Ortslage Dorna werde eine Wendestelle für Busse eingerichtet. Die S 11 verbindet hier Grimma mit Nerchau.

Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich Stephan zufolge auf rund 250.000 Euro. Sie würden vom Freistaat Sachsen mit Steuermitteln auf Grundlage des Haushaltes finanziert.

Von LVZ