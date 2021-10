Staatsstraße von Bad Lausick nach Beucha: Experte per Rad im Selbstversuch

Bad Lausick/Beucha

Dass das Radfahren nordwestlich von Bad Lausick kaum Lust sei, sondern Risiko, beklagt der Steinbacher Ortschaftsrat seit Jahren. Er fordert den Bau eines Radweges nach Beucha. Um zu zeigen, wie prekär die Situation ist, lud Ortsvorsteher Falk Noack einen Experten aus dem sächsischen Wirtschaftsministerium ein. Mario Bause, Referatsleiter für Nah-Mobilität und Verkehrssicherheit, kam mit der Bahn – um in Bad Lausick aufs Rad umzusteigen.

Parallel zur Straße geht nichts

„Das geht überhaupt nicht!“, konstatierte Bause, mehrfacher Vater, als er – über die Bundesstraße 176 und die frequentierte Staatsstraße nach Kitzscher – Beucha unversehrt erreichte. „Ich würde meine Kinder hier nicht mit dem Rad langschicken, ganz klar.“ Die Strecke sei gefährlich aufgrund der schmalen Straße ohne befestigte Randstreifen, von dem engen, unübersichtlichen Hohlweg in Wüstungsstein gar nicht zu reden.

Sein „Geht nicht!“ bezog er aber auch auf den Wunsch der Einheimischen, in absehbarer Zeit parallel einen Radweg zu schaffen. Mit zwei Dutzend Grundstückseigentümern müsste man unter einen Hut kommen, was nur mit einem Planfeststellungsverfahren gelinge. Das und die Planungen kosteten mindestens ein Jahrzehnt. Danach europaweite Ausschreibung. Baustart? Weit in der Ferne.

Schneller und besser zu machen sei da der ohnehin längst geplante Radweg auf dem alten Querbahn-Damm, als Teil der Radtrasse zwischen Grimma und Borna: „Das finde ich extrem interessant.“

Vor einem Jahr eingeweiht: das Teilstück des Radweges Grimma–Borna, das Großbothen mit dem Bad Lausicker Ortsteil Glasten verbindet. Westlich von Bad Lausick aber tut sich nichts Sichtbares. Quelle: Thomas Kube

Ortsvorsteher sieht Blockade-Haltung

Die wichtigste Erkenntnis, die Falk Noack mitnahm von der Tour, die weiter nach Steinbach, Lauterbach, Stockheim und Kitzscher führte: Die Aussage, für Radwege sei kein Geld da, stimme nicht. „Was fehlt, sind die Planungen. Und die sind Sache der Kommune. Doch der Stadtrat blockiert das seit Jahren“, sagt er.

Ausdruck dessen sei für ihn der Haushalt 2021/2022. Hatte Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) mit einer Kreditaufnahme von drei Millionen Euro kalkuliert, um Grundschulsanierung und Radweg-Projekte voranzubringen, forderte eine Parlamentsmehrheit Maßhalten. Bei nun nur 1,3 Millionen Euro Neuverschuldung aber wurden Radwege gestrichen.

Ortsstraßen zu Fahrradstraßen

Dabei, sagt Bause, gibt es auch andere Optionen: Ortsstraßen zu Fahrradstraßen zu machen. Bestes Beispiel sei die Postgasse in Lauterbach, für die, obwohl hinüber, mit Straßenbau-Förderung nicht zu rechnen sei. „Fahrradstraßen sind immer einen Förderantrag wert.“ Der Freistaat setze sich für den Bau von Radwegen ein. „Voraussetzung ist, dass es Konzepte gibt.“

Ortsvorsteher Falk Noack (l.) und ÖPNV-Referatsleiter Mario Bause aus dem Wirtschaftsministerium radeln auf der Staatsstraße zwischen Bad Lausick und Beucha. Quelle: Jens Paul Taubert

Ein Knackpunkt in Bad Lausick. Rund 50 Kilometer war der Referatsleiter per Rad im Leipziger Land unterwegs. In Borna informierte er sich über den Stand einer Radweg-Verbindung zwischen Zentrum und Klinikum. In Deutzen ging es um eine sichere Trasse nach Borna, ein Projekt, das er weit fortgeschritten nannte: „Hier sehe ich Licht am Ende des Tunnels.“

Eine Lösung für die Beuchaer sieht er im Bahndamm-Radweg. Während dieses vom Landkreis Leipzig initiierte Projekt auf Grimmaer und Bornaer Flur weit gediehen ist, hakt es in der Mitte, westlich von Bad Lausick.

Bad Lausicker Ratssitzung fällt aus

Gern hätte der Steinbacher Ortsvorsteher die Erkenntnisse der Radtour am 21. Oktober dem Lausicker Stadtrat vorgestellt. Doch die Sitzung wurde wegen zu geringer Teilnehmerzahl abgesetzt. Der Ortschaftsrat aber hat darüber debattiert. Und mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, dass Mario Bause bei der Errichtung von zwei lange geforderten Fußgänger-Überwegen in Beucha und Steinbach helfen will.

Von Ekkehard Schulreich