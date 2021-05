Stabile Inzidenz: Click und Meet im Landkreis ab Donnerstag wieder möglich

Landkreis Leipzig

Am Wochenende ist die Inzidenz im Landkreis Leipzig das erste Mal seit März unter 100 gefallen. Bis es deswegen zu Lockerungen kommen kann, müssen die Bürgerinnen und Bürger allerdings noch einige Tage warten – und hoffen, dass der Wert in der Zeit nicht wieder in die Höhe geht. Eine kleine Erleichterung gibt es aller Wahrscheinlichkeit nach trotzdem schon ab Donnerstag. Denn dann dürfen Betreiber von Ladengeschäften wieder Click und Meet-Termine anbieten.

Inzidenz seit vier Werktagen stabil unter 150

Der Grund: Schon seit vier Werktagen bleibt die Inzidenz im Landkreis Leipzig stabil unter 150. Bleibt das auch am Dienstag noch so – was anhand der momentanen Werte als recht sicher erscheint – treten die Lockerungen in Kraft.

Ab dem 20. Mai würden somit auch Geschäfte wieder geöffnet, die keine Waren des täglichen Bedarfs anbieten. Kunden dürfen dann eintreten, wenn sie zuvor einen Termin für einen bestimmten Zeitraum ausgemacht haben. Zudem muss ein tagesaktueller Coronatest vorgelegt werden. Diese dürfen nicht selbst durchgeführt werden, sondern müssen in einem Testzentrum oder direkt vor Ort abgenommen werden.

Zusätzlich müssen Kunden ihre Kontaktdaten zur Nachverfolgung hinterlassen.

Von hgw