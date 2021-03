Stadt Grimma macht nächsten Schritt für Baugebiet auf dem Rappenberg

Grimma

Nächster Schritt auf dem Weg zum neuen Wohngebiet auf dem Grimmaer Rappenberg: Der Stadtrat hat jetzt den Vorentwurf des Bebauungsplanes für den zweiten Bauabschnitt gebilligt und zur Auslegung frei gegeben. Während auf den ersten 2,2, Hektar bereits die ersten Häuser bezogen sind, umfasst das größere Teilstück des neuen Viertels 8,3 Hektar.

Zunächst waren 100 Bauplätze vorgesehen – jetzt sind es 54

Soll es auf dem Rappenberg aussehen – ein Viertel mit viel Grün. Quelle: Planungsbüro

Wegen des fehlenden Flächennutzungsplanes der Stadt musste beim Umweltbericht „die große Schiene“ gefahren werden, erläuterte Janine Wolff, die Leiterin des Stadtentwicklungsamtes. „Wir haben mehrfach Umplanungen vorgenommen, weil uns das grüne Thema lange beschäftigt hat.“ Einher ging das mit der Reduzierung von Bauplätzen. Waren anfangs noch 100 und nach dem Wegfall eines Flurstücks 75 Eigenheim-Standorte vorgesehen, sind es jetzt exakt 54 Grundstücke mit einer Größe zwischen 600 und 1200 Quadratmeter. Darüber hinaus will die Grimmaer Wohnungs- und Baugesellschaft (GWB), die das Gebiet auf dem Rappenberg im Auftrag der Stadt entwickelt und vermarktet, zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt zehn Wohnungen errichten. Auch eine Kita und ein öffentlicher Spielplatz entstehen.

Mitten durchs Wohnviertel wird sich ein großzügiger Grünstreifen ziehen. Wolff zufolge bleibt der jetzige Bestand erhalten und wird sogar noch erweitert. Beim Abwägen zwischen Natur-Eingriff und Ausgleich seien die 54 Einfamilien- und zwei Mehrfamilienhäuser die gesunde Mitte, damit es wirtschaftlich bleibt und die Grundstückspreise gehalten werden können, sagte die Amtsleiterin. Im ersten Bauabschnitt mussten die 23 Häuslerbauer pro Quadratmeter erschlossenes Land 105 Euro hinlegen.

Baustelle wird vom Grimmaer Brauereiweg aus angefahren

Die Baustelle wird von der Umgehungsstraße her über den Brauerei- und Fliederweg bedient. Die Planung sieht vor, künftig die Nordstraße zu schließen und nur noch für Fußgänger und Radfahrer durchlässig zu machen. So solle verhindert werden, die Nordstraße als Abkürzung zu nutzen, erläuterte Wolff. Auch die Westseite des neuen Viertels erhält einen Geh- und Radweg.

„Wir wollen dort oben Klasse statt Masse“, betonte Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) und verwies darauf, dass im ersten Abschnitt alles noch sehr symmetrisch sei. Ein normaler Investor hätte vielleicht die doppelte Zahl an Bauplätzen auf die Fläche gequetscht. „Zum Geldverdienen ist das nicht das Optimale“, so Berger. Mehr Grün gehe nicht.

Suche nach individuellen Wohnungen in Grimma

Das Interesse an den Bauplätzen ist groß und laut GWB-Geschäftsführerin Katrin Hentschel schon jetzt überzeichnet. Auch acht der zehn Wohnungen in den zwei Mehrfamilienhäusern seien bereits belegt, sagte sie im Stadtrat. Es seien meist ältere Leute, die ihre Häuser aufgeben wollen und eine kleine, individuelle, altengerechte Wohnung suchen. „Genau das entsteht am Rappenberg.“

Die Bauplätze werden schnell verkauft sein, aber weiter Bedarf bestehen, sagte Johannes Heine, Fraktionschef der Freien Wähler. Beim Fahnden nach weiteren Bauflächen in Stadt und Ortsteilen sollte seiner Ansicht nach der Stadtrat mehr einbezogen werden.

Von Frank Prenzel