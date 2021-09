Stadt Grimma vergibt Planung für einen neuen Bauhof

Grimma

Zur Planung eines neuen Bauhofs holt die Stadt Grimma die Firma GD - Die Planer Leipzig GmbH ins Boot. Der Stadtrat stimmte jetzt der Vergabe der Planungsleistung zu, lediglich die AfD-Fraktion votierte mit Nein. Wie berichtet, soll der städtische Bauhof von der Bonhoefferstraße an den Broner Ring verlegt werden. Das sei nach langer Diskussion entschieden worden, sagte Oberbürgermeister Matthias Berger. Am zentral gelegenen Broner Ring verfügte die Kommune über die nötigen Flächen. Seinen Worten zufolge macht es wenig Sinn, in die desolate Lagerhalle am jetzigen Standort noch Geld zu stecken.

Grimma will Bauhof in Eigenregie errichten

Grimma will den neuen Bauhof in Eigenregie errichten. Die neue Unterkunft soll Stück für Stück Gestalt annehmen und Lagerflächen, Carports, Fertigteilgaragen, Büros und Versammlungsraum erhalten. Dennoch bedürfe es einen Fachplaner, so der Rathauschef.

Für die Planung wurde ein Honorar von reichlich 150.000 Euro ermittelt. Die Stadt forderte vier Büros auf, ein Angebot abzugeben. Die jetzt beauftragte Firma verweise auf vergleichbare Referenzen, könne die Leistung kurzfristig erbringen und habe das günstigste Honorarangebot abgegeben, heißt es.

Von Frank Prenzel