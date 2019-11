Stadt und Kirche sagen Teilnahme an AfD-Gedenken zum Volkstrauertag ab

Bad Lausick

Die Gedenk-Veranstaltung, die die AfD am Volkstrauertag, 15 Uhr, am Gefallenen-Mahnmal nördlich der Bad Lausicker Kilianskirche initiiert hat, findet ohne offizielle Vertreter der Kirchgemeinde und der Stadtverwaltung statt.

Kinder : Kein Pfarrer auf Parteiveranstaltung

„Es handelt sich um eine Parteiveranstaltung der AfD. Die kurzfristig entstandene Diskussion, am Volkstrauertag eine gemeinsame Veranstaltung der Stadt Bad Lausick und der Kirchgemeinde durchzuführen, konnten in der Kürze der Zeit nicht zum Abschluss gebracht werden“, äußerte Superintendent Jochen Kinder in einer Stellungnahme, die die Kirche im Leipziger Land verbreitete. Pfarrer Thomas Erler werde deshalb daran nicht mitwirken.

Barczynski : Bürgermeister muss neutral sein

„Da die AfD die Veranstaltung als Veranstaltung ihrer Partei laufen lässt, muss ich meine Teilnahme absagen“, informiert der stellvertretende Bürgermeister Tim Barczynski. Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) hatte ihn gebeten, diesen Termin am Sonntag wahrzunehmen. „Ein Bürgermeister muss parteineutral sein.“ Einer Veranstaltung der Kirchgemeinde oder der Stadt selbst hätte er sich nicht verschlossen.

Goerke : bis heute keine Distanzierung

In einem offenen Brief drückt die Bad Lausicker CDU-Stadtratsfraktion ihr Unbehagen aus. „Solange sich die Partei nicht klar und deutlich von den erinnerungskulturellen Vorstellungen ihres Mitglieds Björn Höcke abgrenzt, solange sich die Fraktion nicht klar und deutlich von den rassistischen Ausfällen ihres Mitglieds Horst Juhlemann in der ,Rügenwalder-Wurst-Affäre' distanziert“, schreibt Fraktionschef Udo Goerke, sehe man keine Basis, um gemeinsam der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zu gedenken.

Von Ekkehard Schulreich