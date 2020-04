Stadtbibliothek Trebsen gibt Lektüretipps für Ostern

Trebsen

Ein ungewöhnliches Osterfest steht den Deutschen ins Haus. Verwandtenbesuche verboten, Ausflüge verboten, Treffen mit Freunden verboten. Damit einem in Zeiten der Corona-Epidemie die Decke nicht auf den Kopf fällt, rät die Leiterin der Trebsener Stadtbibliothek, Rosel Wächter, mal wieder zu einem guten Buch zu greifen. Zwar darf sie selber seit dem 17. März keins mehr verleihen. Auf Lektüre muss aber nach ihren Worten niemand verzichten. Drei Tipps für sehr unterschiedliche Bedürfnisse hat sie parat.

„Zum einen stehen allen die Angebote der Onleihe zur Verfügung“, wirbt sie und erklärt: „Dafür brauchen die Leser nicht unbedingt einen eBook-Reader, wie manche vielleicht glauben, sondern eBooks, eMagazine, ePapers, eAudios, eVideos und eMusic lassen sich auch mit dem heimischen Computer beziehungsweise jedem anderen Endgerät abrufen.“

Kostenlos Zeitschriften lesen

Erläuterungen dazu gebe es auf der Internetseite www.onleihe.de/saechsischerraum unter dem „Hilfe“-Link. Wer schon Nutzer der Trebsener oder einer anderen teilnehmenden Bibliothek der Region ist, dem entstehen keine zusätzlichen Kosten. „Besitzt jemand keinen unserer Bibliotheksausweise, wendet er sich am besten telefonisch unter der Nummer 034383/60419 oder per E-Mail unter bibo@trebsen.de an uns“, sagt Wächter, die am Gründonnerstag noch von 9 bis 17 Uhr und nach den Feiertagen erst wieder ab dem 16. April erreichbar ist.

Onilo nutzen mit freier Lizenz

Gute Erfahrungen hat sie auch mit dem Internet-Portal Onilo gemacht, für das die Trebsener Stadtbibliothek bereits im Dezember vergangenen Jahres eine Lizenz erworben hat. „Weil jetzt Schulen geschlossen sind und viele im Homeoffice arbeiten, wurde es für jeden geöffnet. Es richtet sich an Lehrer, Erzieher, Eltern sowie Kindergarten- und Schulkinder“, wirbt Wächter.

Dort stünden von studierten Pädagogen erstellte PDF-Arbeitsblätter für Eltern, die ihre Kinder unterrichten, Leseabenteuer mit bekannten und beliebten Kinderbuchhelden, traditionelle und neue Märchen, Sachgeschichten und ausgezeichnete Lektüre sowie sinnvolle Alternativen zur Beschäftigung der Kleinen, darunter Bastelanleitungen.

Neue Medien für bessere Zeiten

Rosel Wächter kann sich gut vorstellen, dass durch Corona digitale Medien mehr Verbreitung finden werden. „Wenn die Krise vorbei ist, dürften aber viele zu ihren alten Lesegewohnheiten zurückfinden, denn sie wollen ein richtiges Buch in Händen halten“, meint sie. Für diese Zeit baut sie mit ihrer Kollegin schon jetzt vor. „Uns ist bislang nicht langweilig geworden“, sagt sie.

Kleine Auswahl: Unter anderem diese Bücher warten auf die Nutzer der Stadtbibliothek Trebsen, sobald diese wieder öffnet. Quelle: Thomas Kube

Als sich ein Verbot des Besucherverkehrs abzeichnete, hatte sie noch rechtzeitig einen größeren Posten an Belletristik, Kinderliteratur, Fachbüchern, CDs und DVDs bestellt. Darunter Werke wie den dritten Teil der jüngsten Saga von Iny Lorentz, „Glanz der Ferne“, den Krimi „Sühnekreuz“ von Daniel Holbes und Jojo Moyes „Der Klang des Herzens“, auf die Leser schon sehnsüchtig warten. „Wir arbeiten sie jetzt in unseren Bestand ein, so dass wir zur Wiedereröffnung viel Neues bieten können“, erklärt die Bibliotheksleiterin.

Keine Versäumnisgebühren

Wann das sein wird, kann sie noch nicht sagen. Mindestens bis zum 5. Mai bleibt ihre Tür für den Publikumsverkehr geschlossen, Verlängerung der Frist denkbar. Das heißt, in dieser Zeit können auch keine Medien zurückgegeben werden – Versäumnisgebühren braucht aber niemand zu fürchten.

Wo neue Medien Platz finden sollen, müssen andere raus. In einem größeren Rahmen als sonst trennte sich Rosel Wächter jetzt von überholter Rechts- und Reiseliteratur sowie Ladenhütern. „Einen kleinen Teil der Belletristik können wir verschenken. Aber für das andere interessiert sich keiner, das nimmt nicht mal ein Antiquariat“, erläutert sie.

Inventur und Vorbereitung auf Buchsommer

Um später nicht noch einmal gesondert schließen zu müssen, nutzen sie und ihre Kollegin die Zeit für eine umfangreiche Inventur der Fachliteratur und Tonträger. Außerdem erarbeiten sie schon den Antrag auf die Förderung durch den Kulturraum im nächsten Jahr. Und sie bereiten den Buchsommer vor, der vom 6. Juli bis 30. August laufen soll. „Falls er erlaubt wird, beteiligen wir uns. Gleich am ersten Tag würde es eine Eröffnungsveranstaltung in der Stadtbibliothek geben“, sagt Wächter hoffnungsvoll.

Veranstaltungen in Kulturstätte werden verschoben

Zuständig ist sie auch für die Nutzung der Trebsener Sport- und Kulturstätte „ Johannes Wiede“. Vereine dürfen nicht mehr rein, alle öffentlichen und privaten Veranstaltungen musste sie absagen. „Wer dort feiern wollte, muss natürlich keine Stornogebühren zahlen“, stellt sie klar.

Das für März geplante Konzert der Sächsischen Bläserphilharmonie war das erste Event, das ausfiel. Am 2. Mai sollte das Ensemble wiederkommen, doch auch daraus wird wahrscheinlich nichts. „Ich bin mit ihm im Gespräch, um neue Termine zu finden“, gibt sich Wächter nicht geschlagen. Auch das für den 17. April vorgesehene Kabarett-Gastspiel der Leipziger Academixer soll verschoben werden.

