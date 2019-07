Trebsen

Heißhunger verspürten Trebsens Leseratten, weil die Stadtbibliothek in den vergangenen fünf Wochen wegen Renovierung geschlossen war. Noch bevor sie am Dienstagvormittag offiziell öffnete, bedienten sich viele aus den Regalen. Die Räume im ersten Stock des Rathauses wurden zeitweise von Jung und Alt regelrecht überrannt.

„Wir haben echt darauf gewartet, wieder in die Bibliothek gehen zu können“, sagt Heidrun Lochert aus Meltewitz. Die Bücherbestände der ehemaligen Deutsch-Lehrerin waren zu Ende gegangen. „Jetzt möchte ich mich neu eindecken“, erklärt die 66-Jährige, die sechs Werke zurückbrachte und mindestens genauso viele wieder einpacken wollte.

Beteiligung am Buchsommer fällt aus

„Ich habe die Bibliothek sehr vermisst“, bekräftigt Jeremy Maroé aus Trebsen. Normalerweise geht er jede Woche zur Ausleihe, vor allem von Fantasy-Literatur. Er musste also eine ordentliche Durststrecke überstehen. Dazu kommt noch, dass sich die Bibliothek dieses Jahr nicht am Sächsischen Buchsommer beteiligen konnte, den er so sehr liebt.

Bibliothek Trebsen auf richtigem Weg Kommentar von Frank Pfeifer Lesen gilt als eine zentrale Voraussetzung für Bildung, beruflichen Erfolg, Integration und zukunftsfähige gesellschaftliche Entwicklung. Wer seinen Kindern etwas Gutes tun will, führt sie also rechtzeitig an Bücher heran. Damit dies für jeden erschwinglich ist, existieren öffentliche Bibliotheken wie jene in Trebsen, die zeigt, wie schon den Jüngsten Lust aufs Buch gemacht werden kann. Normalerweise wird es auch in der heutigen Zeit der konventionelle Schmöker aus Einband und Papierseiten sein, mit dem die Kleinen zunächst in Berührung kommen. Doch gerade die moderne Elektronik macht es möglich, für Abwechslung zu sorgen. Warum nicht auch mal ein Wunderwerk der Technik, das selber spricht, Musik abspielt und Geräusche macht? Wenn es durch gelingt, noch mehr Kinder für das Medium Buch zu begeistern, ist jede Variante legitim. Gut und richtig also, wenn sich die Stadtbibliothek Trebsen um eine Vielfalt ihrer Medien bemüht und sich neuen Ideen öffnet. Kämmerei und Stadträte sollten sie stets mit genügend Finanzen ausstatten, die ihr solche Anschaffungen erlauben. Sie legen damit ein Fundament für die Zukunft. Denn gut gebildete Bürger gereichen dem Gemeinwohl einer Kommune zum Vorteil.

„Wir mussten wegen der Renovierung leider einmal aussetzen, was mir persönlich leid tut“, räumt Bibliotheksleiterin Rosel Wächter ein und verspricht: „Nächsten Sommer sind wir beim Buchsommer wieder dabei.“ Auch wenn die Aktion ausfällt, lohne sich ein Besuch der städtischen Einrichtung allemal.

Neuerscheinungen werden geliefert

In den nächsten Wochen sollen den Nutzern viele Neuerscheinungen aus den Bereichen Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur sowie an Tonträgern zur Verfügung gestellt werden. Die ersten Kisten mit Bestellungen seien schon angekommen und würden jetzt in den Bestand eingearbeitet.

Tiptoi-Spiele angeschafft

Wichtig ist für Wächter, Kinder frühzeitig an Literatur heranzuführen. Diesbezüglich hat die Stadtbibliothek einiges Neues zu bieten. Sie schaffte unter anderem Tiptoi-Spiele an, digitale Lernsysteme zu verschiedenen Themen. Auch hier wird der elektronische Stift eingesetzt, den viele Nutzer schon von den Tiptoi-Büchern her kennen, die es seit geraumer Zeit im Angebot gibt. Tippt das Kind mit ihm auf ein Bild, wird automatisch eine Audiodatei abgespielt. Das kommt gut an. „Viele haben bereits selber so einen Stift gekauft und leihen bei uns nur noch die dazugehörigen Bücher aus“, berichtet Rosel Wächter.

Toniebox zum Ausprobieren

Auf einen ähnlichen Effekt hofft sie bei der Toniebox, die sie neu im Bestand hat. Dabei handelt es sich um ein Abspielgerät für Hörspiele, das selbst Kleinkinder problemlos bedienen können. Sie setzen einen Chip in Form einer Spielzeugfigur auf die Schachtel, in der mehrere Kinderbuchgeschichten gespeichert sind. Durch den Kontakt wird selbstständig die zur jeweiligen Figur passende Geschichte wiedergegeben.

„Wir haben erst mal eine Box angeschafft, die hier ausprobiert werden kann“, erläutert Wächter. „Und vielleicht kaufen Eltern für ihre Kinder dann wie beim Tiptoi-Stift solche Boxen, so dass sie von uns nur noch die Figuren ausleihen müssen.“

Konsolenspiele testweise im Bestand

Die Leiterin weiß, neue Medien muss eine Bibliothek bieten. Deshalb brachte sie jetzt auch einige Konsolenspiele von der Fachstelle für öffentliche Bibliotheken in Chemnitz mit. „Sie sind teuer. Bevor wir sie kaufen, wollen wir erst einmal eine Bedarfsanalyse machen und schauen, an welchen Spielen das größte Interesse besteht.“

Flohmarkt auf dem Flur

Neue Medien waren früher auch einmal Schallplatten, Videos und CDs. Was die Bibliothek und einige Nutzer ausmusterten, steht noch bis Donnerstag auf dem Gang im ersten Stock des Rathauses. Den Flohmarkt, der außerdem viele Bücher beinhaltet, wurde aus Anlass der Wiedereröffnung gestaltet. „Jeder darf mitnehmen, was er möchte. Und wer will, kann einen Obolus für unsere Bibliothek abgeben“, sagt Rosel Wächter

Hinter ihrem Team liegt eine anstrengende Zeit. In drei Abschnitten wurden die Räume gemalert und mit neuen Fußbodenbelägen ausgestattet. Das heißt, es mussten die Regale samt Büchern ausgeräumt und hinterher eingeräumt werden. Insgesamt ist die Größe die gleiche geblieben, was Wächter etwas bedauert.

Vierter Raum wünschenswert

Gerne hätte sie noch einen vierten Raum, um die Bibliothek mehr zu einem Ort der Begegnung zu machen. „Ich freue mich immer, wenn ein Schüler kommt und fragt, ob die Freundin schon da ist, mit der er verabredet ist“, sagt sie. Dankbar ist sie zwar, dass sie für Veranstaltungen den Sitzungssaal im Erdgeschoss mit nutzen kann. Doch ein Raum mit einer größeren Sitzecke, in dem die Nutzer außerdem digitale Medien ausprobieren können, wäre aus ihrer Sicht wünschenswert. „Nur gibt diesen der Platz im Rathaus nicht her“, weiß sie.

Stadtbibliothek Trebsen, Rathaus, Markt 1, Erster Stock, Öffnungszeiten: dienstags 10 bis 12 Uhr und 13 bis 19 Uhr, donnerstags 10 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr, freitags 10 bis 12 Uhr

Von Frank Pfeifer