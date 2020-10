Bad Lausick

Dass den Stadtbus, der seit Mitte Dezember durch Bad Lausick rollt und der Kliniken und Wohngebiete mit dem Bahnhof verbindet, nicht allzu viele nutzen, ist offenkundig. Ist es deshalb geboten, das vorerst auf drei Jahre konzipierte Projekt vorzeitig abzubrechen, um nicht unnötig Kosten zu produzieren und Diesel zu verbrennen? Es gibt Stimmen in der Stadt, die genau das fordern. Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) warnt vor übereilten und kurzsichtigen Entscheidungen: „Es braucht Geduld.“

Corona-Angst hält manchen vom Einsteigen ab

Bis August seien 13 000 Menschen befördert worden, sagt Iris Bode, Leiterin des Kultusamtes des Landkreises. „Die Fahrgastzahlen bewegen sich auf niedrigem Niveau. Teilweise ist dies Corona geschuldet. Dadurch sind viele Mobilitätszwecke – Arbeitswege, Freizeitaktivitäten – entfallen oder die Menschen überlegen sich, ob sie bestimmte Wege überhaupt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen.“ Das mache es für „Lausi“, der ein völlig neues Verkehrsangebot für die Einwohner und Gäste von Bad Lausick darstelle, besonders schwer, sich am Markt zu etablieren. Landkreis, Kommune und das Verkehrsunternehmen Regionalbus Leipzig GmbH trafen sich vor wenigen Tagen, um eine Zwischenbilanz zu ziehen. Einige kritische Punkte in der Linienführung hätten sich inzwischen heraus kristallisiert, so Bode. Zudem gebe es Hinweise und Wünsche von Einwohnern zu Änderungen. „Die Beteiligten haben sich darauf verständigt, die Linienführung unter Berücksichtigung des Fahrgastaufkommens zu überarbeiten.“ Das Ergebnis werde dann im Stadtrat vorgestellt.

Anzeige

Busunternehmen benennt Mängel

Eine Studie der Regionalbus Leipzig GmbH sieht Optimierungsbedarf, orientiert an Wünschen der Kommune und der Einwohnerschaft. Vermisst werde eine Haltestelle am Markt, bemängelt, dass das Neubaugebiet am Wochenende nicht angesteuert werde. Die oft geschlossene Bahnschranke bringe den Fahrplan durcheinander. Der Parallelverkehr mit Regionalbussen nehme Fahrgäste weg. Fazit: „Fahrgastzahlen sind noch sehr niedrig, eher geringes Potenzial.“

Bürgermeister: Akzeptanz finden braucht Zeit

„Eine gute ÖPNV-Anbindung ist wichtig. Bei einem Pilotprojekt wie unserem Stadtbus, über den wir uns sehr freuen, müssen aber Änderungen erlaubt sein. Mancher Vor- und Nachteil stellt sich erst im laufenden Betrieb heraus“, sagt Michael Hultsch. Es werde seine Zeit brauchen, bis die Bad Lausicker den Vorteil und Nutzen würdigten und sich das in Fahrgastzahlen niederschlage. Es gebe Grund zu Zuversicht: „In den vergangenen Wochen war ich mit Senioren im Gespräch, die sich demnächst das Monats-Abo für 19,90 Euro kaufen möchten.“

Vor allen Rentner, Schüler und Kurgäste fahren mit

Der Stadtbus verkehrt in Bad Lausick auf zwei Linienführungen im Stundentakt, wodurch sich annähernd ein 30-Minuten-Takt ergibt. Angesteuert werden 18 neue Haltestellen, am meisten genutzt: Bahnhof/Ostseite, Schillerstraße, Frohburger Straße und Medianklinik. Vorrangige Nutzer: Senioren, Kurgäste, Schüler. Bad Lausick ist die einzige Kleinstadt im Landkreis Leipzig , in der ein Stadtverkehr ähnlich dem in Mittelzentren verkehrt. Er gilt als Modell im Rahmen des Projektes „Muldental in Fahrt“.

Von Ekkehard Schulreich