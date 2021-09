Stadtfest-Besuch in Grimma: Das müssen Besucher wissen

Grimma

Dem 30. Grimmaer Stadtfest steht nichts mehr im Wege. Vom 24. bis 26. September wird sich die Innenstadt in eine große Partymeile verwandeln, zumal auch die Wetterprognose vielversprechend klingt. Lediglich auf dem umzäunten Markt, der vier Zugänge hat, gilt die 3G-Regel mit Kontakterfassung. Die angrenzenden Straßen und der Leipziger Platz, auf dem mit Folk, Rock, Blues und Country die leisen Töne erklingen, unterliegen als Flaniermeilen keiner Kontrolle. Hier muss höchstens die Maske aufgesetzt werden, sollte es zu eng werden (Abstandsgebot). Wie gewohnt, wird zum Stadtfest kein Eintrittsgeld erhoben.

Gesundheitsamt hat Hygienekonzept für Grimma bestätigt

Der Gewerbeverein Grimma als Veranstalter der größten Sause weit und breit entspricht allen Maßgaben der sächsischen Corona-Schutzverordnung. Das Gesundheitsamt des Landkreises habe das Hygienekonzept bestätigt, sagt Vereinschefin Anke Rüssel. Danach ist nur für den Marktplatz, auf dem die Hauptbühne, das House-gemacht-Areal und die Schausteller zu finden sind, ein 3G-Nachweis notwendig. Wer geimpft, genesen oder negativ getestet ist, erhält ein rotes Bändchen und erlangt damit jederzeit Zutritt.

DRK stellt zwei Testzelte in der Innenstadt auf

Um es den Besuchern so leicht wie möglich zu machen, wird am Leipziger Platz und in der Hohnstädter Straße jeweils ein DRK-Testzelt aufgestellt. Hier kann sich jedermann am Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Sonnabend von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17.30 Uhr kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen. Kinder unter zwölf Jahre müssen keinen Test vorlegen. „So ermöglichen wir es jedem, aufs Stadtfest zu kommen“, freut sich Anke Rüssel. Der negative Test darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Für die Verweilzone sind die Kontaktdaten zu erfassen

Der Verein ist auch verpflichtet, in der Verweilzone Marktplatz die Kontaktdaten der Gäste zu erfassen. Die Registrierung sei per Luca- oder Corona-App auf dem Smartphone möglich, erläutert Rüssel. Möglich sei es aber auch, am Einlass einen Zettel auszufüllen, der nach vier Wochen vernichtet wird. Am Freitag wird der Zugang zum Markt, der abermals mit einem Lasten-Fallschirm überspannt wird, um 17 Uhr geöffnet, an beiden Wochenendtagen jeweils um 12 Uhr.

Der Markt wird zum Grimmaer Stadtfest die einzige Verweilzone, so dass hier die 3G-Regel gilt. Quelle: Frank Schmidt

Die Schutzverordnung schreibt die 3G-Regel bei Veranstaltungen von 1000 bis 5000 Besuchern vor, was rund ums Rathaus erreicht werden dürfte. Wer bereits geimpft oder genesen ist und eventuelle Wartezeiten am Einlass umschiffen möchte, kann sich das kostenlose Eintrittsbändchen auch schon vor dem Fest holen. In der Drogerie Dornig und im Modegeschäft „Go in“ werden sie seit Mittwoch unter Vorlage des Impf- oder Genesenen-Nachweises ausgegeben.

TV-Star Melanie Müller kommt Freitag nach Grimma

Das dreitägige Programm dürfte für jeden etwas bieten. Am Freitag zünden die Kinder ihre Laternen an, wenn sich der vom Spielmannszug Mutzschen begleitete Lampionumzug am Markt in Bewegung setzt. 20 Uhr entert die Band „KultPiloten“ die Bühne, ehe zwei Stunden später TV-Star Melanie Müller ein paar Partykracher auspackt.

Am Sonnabend steigt die Musikschule Fröhlich um 14 Uhr ins Geschehen ein, gefolgt von den Thüringer Kreuzbuben (16.30 Uhr). Und am Abend sorgen die Band „SK5“ und das Gabalier-Double Kevin für Stimmung. Am Sonntag macht das Jugendblasorchester Grimma um 13 Uhr den Auftakt. 15.15 Uhr singt Daniela Bensch einige Schlagerhits, bevor das Fest um 16 Uhr mit der traditionellen Vereinsgala seinen Abschluss findet.

Mehrere Schausteller und Achterbahn statt Riesenrad

Sonnabend und Sonntag bietet die House-gemacht-Area hinterm Rathaus ab 14 Uhr ein Tages-Open-Air für Familien, abends legen DJs für die Jugend auf. Mehrere Schausteller laden zum Vergnügen ein, wo sonst das Riesenrad stand, bittet in diesem Jahr eine Familien-Achterbahn zum Einsteigen. Und die Innenstadt-Läden dürfen auch Sonntagnachmittag die Türen öffnen.

Wer bislang noch unentschlossen war: Der Gewerbeverein hat auch ein DRK-Impfmobil gechartert, dass Sonnabend und Sonntag von 10 bis 17 Uhr in der Hohnstädter Straße steht. Hier kann man sich gegen das Corona-Virus immunisieren lassen.

Von Frank Prenzel