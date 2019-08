Bad Lausick

Bernd Neitsch (Unabhängige Wähler) und Tim Barczynski (Linke) fungieren als Stellvertreter des Bad Lausicker Bürgermeisters Michael Hultsch (parteilos). Der Stadtrat wählte beide auf seiner konstituierenden Sitzung in offener Abstimmung. Sie erhielten sämtliche Stimmen der anwesenden Parlamentarier – mit Ausnahme der der AfD. Die hatte für ihre Kandidaten Hans-Jürgen Kupfer und Horst Juhlemann (je zwei Stimmen) plädiert. Geheim abgestimmt wurde über die Posten im Aufsichtsrat der Kur GmbH.

Hälfte der Stadträte ist neu

Mit 18 Sitzen kehrt der neu gewählte Stadtrat jetzt zum Normalmaß zurück. Im jüngsten hatte es nur 17 gegeben, denn die AfD hatte 2014 zwei errungen, mit Horst Juhlemann aber nur einen Kandidaten nominiert. Jetzt ist die Partei mit vier Abgeordneten vertreten. Die CDU hat ebenso vier Sitze. Die Unabhängigen Wähler kommen auf sechs; ihrer Fraktion schloss sich Peter Hense ( SPD) an. Die Linke stellt drei Abgeordnete. Neun der Parlamentarier sind neu in dieser Runde.

AfD : Sitzordnung führt zu „Dissens“

Einen „Dissens, der sich nicht so leicht zur Seite legen lassen wird“, gab es bereits, ehe überhaupt in das Tagesgeschäft eingestiegen werden konnte. So formulierte es Christian Hagmaier ( AfD) – und meinte die Sitzordnung. Lege man das Ergebnis der Kommunalwahl zugrunde, habe „die Linke nicht das Recht, so nah am Bürgermeister zu sitzen“. Dort gehöre die AfD hin. Die anderen Fraktionen folgten dieser Sicht nicht. „Keinen Bedarf zum großen Stühlerücken“ sah Bernd Neitsch, und Tim Barczynski sagte an Hultschs Adresse: „Das entscheiden sie als Bürgermeister.“ Der ließ abstimmen. Das AfD-Begehren fiel durch.

Ausschüsse diskussionslos besetzt

Im Konsens wurden dagegen Technischer und Verwaltungsausschuss besetzt. Die Fraktionen hatten dazu Vorschläge eingebracht. Vorher wurde die Hauptsatzung so geändert, dass die Zahl der Sitze mit der des Parlaments harmoniert: Statt acht zählt jedes Gremium wieder neun Köpfe. Den Ältestenrat bilden Christian Hagmaier ( AfD), Udo Goerke ( CDU), Tim Barczynski (Linke) und Daniel Goldmann (Unabhängige Wähler).

Geheime Wahl des Aufsichtsrates

Die Aufsichtsratsmitglieder der Kur GmbH, einer 100-prozentigen Tochter der Stadt, wurden indes geheim gewählt – ein Wunsch einmal der CDU, einmal der AfD. Als Stadträte sind darin Goerke ( CDU), Barczynski (Linke) und André Kipping (Unabhängige Wähler) vertreten; Hagmaier ( AfD) erhielt nur zwei Stimmen. Als berufene Bürger arbeiten Joachim Czichos und Josef Eisenmann mit.

Verwaltungsausschuss

Hans-Jürgen Kupfer, Christian Hagmaier (beide AfD), Udo Goerke, Marko Krötzsch (beide CDU), Sieglinde Schneider (Linke), Daniel Goldmann, Gabriele Heibutzki, Bernd Neitsch (alle Unabhängige Wähler), Peter Hense ( SPD/UW).

Technischer Ausschuss

Stefan Meißner, Horst Juhlemann (beide AfD), Andreas Großmann, Mark Wegewitz (beide CDU), Tim Barczynski, Gerd Heinze (beide Linke), André Kipping, Christoph Lange, Matthias Pfaff (alle Unabhängige Wähler)

Von Ekkehard Schulreich