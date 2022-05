Grimma

Grimmas Stadtrat hatte es dieses Mal mit einer Reihe unspektakulärer Beschlüsse zu tun, die rasch abgearbeitet wurden. Zu Beginn wurden die wiedergewählten Jens Mehnert und André Schumann als Wehrleiter und Stellvertreter der Freiwilligen Feuerwehr Cannewitz einmütig in ihr Amt berufen. Beide hatten zur Wahl Anfang April jeweils 27 Stimmen auf sich vereint und damit das volle Vertrauen erhalten. Mehnert dankte nach der Berufung für die Entscheidung des Stadtrates, die ehemalige Kaufhalle in Cannewitz zu erwerben und zum neuen Feuerwehr-Domizil auszubauen.

Vier verkaufsoffene Sonntage im Grimma, einer im PEP

Ebenso einmütig wurde die Rechtsverordnung der diesjährigen verkaufsoffen Sonntage auf den Weg gebracht. Die Läden in Grimma dürfen zum Stadtfest am 25. September, zum Martinimarkt am 13. November und mit dem 27. November und 11. Dezember an zwei Advent-Sonntagen während des Weihnachtsmarktes ihre Türen aufschließen. Zudem gibt es dank eines besonderes regionalen Ereignisses einen verkaufsoffenen Sonntag im PEP, wenn dort am 3. Juli die Muldentaler Produkt- und Handwerkerschau über die Bühne geht. Die Öffnung gilt jeweils für 12 bis 18 Uhr.

Ihr täglicher Newsletter aus Grimma Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Grimma direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stadtbedienstete werden am Wahltag entschädigt

Geändert wurde die Wahlhelfer-Entschädigungssatzung. Hintergrund ist die Anpassung des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst hinsichtlich der Arbeitszeit. Die Stadtverwaltung will deshalb den Freizeitausgleich ihrer Angestellten, die als Wahlhelfer eingesetzt werden, in einer Dienstvereinbarung regeln. Oberbürgermeister Matthias Berger zufolge kommen etwa 80 Prozent der Wahlhelfer aus den Reihen der Stadtbediensteten. An der Höhe der Entschädigungssätze wurde nichts geändert. Auch die Stadtangestellten werden für ihren Einsatz am Wahltag gemäß der Satzung entschädigt. Neu wurde lediglich hinzugefügt, dass beim Einsatz eines privaten Mobiltelefons eine Pauschale von fünf Euro gezahlt wird.

Gebühren: Wasserverband wechselt ins öffentliche Recht

Die Stadt Grimma wird in der Verbandsversammlung des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain für den Wechsel ins öffentliche Recht bei der Entgeltgestaltung stimmen. Zurzeit erhebt der Verband die Entgelte auf privatrechtlicher Basis. Bei Beibehaltung müssten die Kunden ab 2023 sieben Prozent Mehrwertsteuer aufs Abwasser zahlen. Dass will der Verband vermeiden.

Lesen Sie auch:

Grimmas Stadtrat gedenkt des verstorbenen Mitglieds Dr. Thomas Zeidler.

Grimma leiht sich 2022 für Breitbandausbau sechs Millionen

Schließlich stimmte der Stadtrat noch zu, die Mehrerträge der Gewerbesteuer in diesem Jahr zur Kredittilgung von fast 600 000 Euro einzusetzen. Hinter dem Beschluss steht eine Forderung des Landratsamtes im Zuge der Haushalt-Bestätigung. Mit dieser Tilgung ist der Weg für Grimma frei, in diesem Jahr einen sechs Millionen Euro schweren Kredit für den Breitbandausbau aufzunehmen.

Von Frank Prenzel