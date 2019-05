Grimma

Das neue Sportzentrum an der Lausicker Straße wird „Husaren-Sportpark Grimma“ heißen. Das beschloss der Stadtrat Grimma Donnerstagabend mit großer Mehrheit. Lediglich die Abgeordneten der Linken enthielten sich der Stimme. Das Gremium folgte damit der Empfehlung des Beirates Kultur, Jugend und Sport sowie des Verwaltungsausschusses. Die Namenssuche neu aufzurollen, weil zuletzt unter anderem vom Ehrenpräsidenten des FC Grimma, Egon Pape, Vorbehalte gegen den Husaren-Begriff vorgebracht wurden, kam für die Stadträte nicht in Frage.

Internet-Abstimmung ging voraus

Der Name hatte sich in einem demokratischen Verfahren heraus kristallisiert. Zunächst waren die Einwohner aufgefordert, Vorschläge zu unterbreiten. Per Internet-Abstimmung konnten die Grimmaer schließlich über fünf favorisierte Namen befinden. „Husaren-Sportpark Grimma“ schnitt dabei mit 37 Prozent am besten ab, gefolgt vor Sportzentrum Grimma (21 Prozent), Husarenstadion (15 Prozent), GrimmArena (15 Prozent) und Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion (12 Prozent). Insgesamt waren 713 Stimmen abgegeben worden.

Am neuen Grimmaer Sportzentrum in der Lausicker Straße sind die Arbeiten weit gediehen. Der Kunstrasenplatz ist im Prinzip fertig. Quelle: Leipziger Volkszeitung, Muldental

Der FC Grimma als Hauptnutzer des neuen Stadions, das kurz vor der Fertigstellung steht, hatte sich mit dem Husaren-Begriff nur schwer anfreunden können. Vor allem aber befürchtet die Vereinsspitze, dass die Bezeichnung einer weiteren Vermarktung des Stadions entgegen steht, bei der ein Sponsor-Unternehmen Namensträger werden soll. Das Problem soll laut Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) gelöst werden, indem zwar das gesamte Areal „Husaren-Sportpark“ heißt, einzelne Sportstätten wie das Stadion aber eigene Namen bekommen können. Das werde vom FC Grimma mitgetragen, sagte Berger. So bestehe die Möglichkeit, den Fußballplatz zu vermarkten. Nach 15-minütiger Debatte fiel das Ergebnis deutlich aus, womit der Stadtrat dem Willen der Grimmaer beim Online-Voting folgte.

Industriegebiet: Zweiter Abschnitt erhält B-Plan

Zudem beschloss der Grimmaer Stadtrat, den Bebauungsplan für den zweiten Abschnitt des neuen Gewerbe- und Industriegebietes an der A 14 aufstellen zu lassen. Er umfasst 11,5 Hektar. Auf dem ersten Abschnitt (sieben Hektar) wird sich das Grimmaer Unternehmen Faun Viatec niederlassen und will dort laut Rathauschef Berger ab 2021 produzieren.

Wohngebiet auf dem Rappenberg wird voran getrieben

Des weiteren wurden die Stadträte über die weiteren Pläne für das Wohngebiet auf dem Rappenberg in Kenntnis gesetzt. Die Stadtverwaltung möchte im Herbst nächsten Jahres die Planung fertig haben, so dass ab 2021 umfassend gebaut werden kann. Um die 100 Bauplätze entstehen in einem Mix von Eigenheimen, Doppelhäuseren und Mietswohnungen. Die Planung des ersten Abschnitts mit rund 20 Grundstücken ist bereits im Gange.

Von Frank Prenzel