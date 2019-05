Trebsen

Sieben Listen stehen auf dem Wahlzettel der Kommunalwahl am 26.Mai in Trebsen. Fünf Spitzenkandidaten beantworteten drei Fragen zu aktuell-poltischen Themen in Trebsen. Die Kandidaten von Bürgerinitiative für eine sichere Zukunft und NPD haben nicht geantwortet.

Zur Galerie Fünf von sieben Spitzenkandidaten sprechen vor der Kommunalwahl über die Zukunft von Trebsen.

Von lvz