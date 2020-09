Stadtverkehre: Grimma top, Bad Lausick mit Luft nach oben

Landkreis Leipzig

Mehr Fahrten, zusätzliche Haltestellen, günstige Tarife – die Regionalbus Leipzig GmbH tut einiges dafür, den Nahverkehr attraktiver zu gestalten. Eine Säule des ÖPNV-Projektes Muldental in Fahrt sind dabei die vier Stadtverkehre in Grimma, Brandis, Colditz und Bad Lausick.

Eine erfreuliche Bilanz kann Regionalbus-Geschäftsführer Andreas Kultscher insbesondere zu Grimma ziehen. Stiegen in den Vorjahren jährlich rund 270 000 Fahrgäste ein, habe sich deren Zahl auf über 400 000 erhöht. Trotz Corona gebe es einen Zuwachs. Besonders von der Entwicklung der Linie B zeigt sich der Regionalbus-Chef positiv überrascht. Einwohner aus Grimma-West gelangen erstmals ohne Umsteigen zum nahe gelegenen Prima Einkaufspark oder zum Bahnhof. „Lohn ist eine Verdreifachung der Fahrgastzahlen allein auf dieser Linie von 47 000 auf knapp 150 000 Nutzer.“ Auch bei der Linie A, die erstmals das GGI-Gebiet mit Kommunalem Jobcenter, Muldentalhalle, Pflegeheim und anderen Einrichtungen ansteuert, gingen die Zahlen von 156 000 auf über 200 000 nach oben.

Anzeige

Gratisfahrten haben Stadtverkehr Grimma bekannter gemacht

Ausgezahlt haben sich offenbar auch die Gratis-Kennenlernfahrten. „Dadurch ist besonders das Wochenend-Angebot bekannter geworden“, ist Kultscher überzeugt. Neun Prozent aller Fahrgäste im Grimmaer Stadtverkehr steigen inzwischen an einem Samstag ein (vorher waren es zwei Prozent). Vier Prozent nutzen den erstmalig angebotenen Sonntagsverkehr.

Weitere LVZ+ Artikel

Die erwartungsgemäß stärkste Haltestelle ist der Bahnhof. Hier steigen täglich fast 700 Passagiere zu, das sind mehr als doppelt so viele wie bisher. Zweitstärkster Halt ist der Nicolaiplatz (429 Einsteiger), gefolgt vom Platz der Einheit (272) und dem Westring (193). „Alles in allem“, betont Kultscher, „entwickelt sich der Grimmaer Stadtverkehr zur absoluten Erfolgsgeschichte.“

Saisonlinie nach Höfgen ist Auslaufmodell

Einen Wermutstropfen an der Mulde gibt es dennoch: die Saisonlinie ins „Dorf der Sinne“ nach Höfgen und weiter nach Kössern, die deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt. „Das Angebot stand von Beginn an unter keinem gutem Stern. Baustellen und zuletzt ein verspäteter Start durch Corona haben zu äußerst überschaubaren Ticket-Zahlen geführt“, bedauert Kultscher. Seit drei Jahren am Start, erkundeten 2018 nur 1400 und im Vorjahr nur knapp 1500 Leute die Perlen des Muldentals per Bus. In diesem Jahr wurden bis Ende August lediglich 855 Gäste gezählt. Zu wenig, um die üppige Touristik-Offerte aufrechtzuerhalten. „Wir haben vom Landkreis den Auftrag bekommen, die Linie 638 auf den Prüfstand zu stellen.“

Bei „Lausi“ gibt es noch Luft nach oben

Noch nicht glücklich ist man auch mit „Lausi“, dem neuen Bad Lausicker Stadtverkehr. „Auch hier hoffen wir auf bessere Zahlen, wenn uns Corona nicht mehr in die Quere kommt.“ Von Dezember 2019 bis Juli 2020 ließen sich rund 12 000 Kurstädter und Gäste mit „Lausi“ kutschieren. Kultscher sieht hier noch Luft nach oben. „Wir werden das Angebot optimieren und eingegangene Anregungen aufgreifen“, verspricht er.

Als verlässliche Größe gilt seit vier Jahren der Stadtverkehr Brandis. „Vom Start weg war Brandis eine unserer besten Linien. Das Angebot wird für innerörtliche Zwecke, aber auch von vielen Pendlern genutzt, die mit dem Zug nach Leipzig fahren.“ Insbesondere die Anbindung zur S-Bahn in Gerichshain trifft den Nerv vieler Einwohner. Da Brandis und Gerichshain in einer MDV-Zone liegen, ist die Busfahrt quasi gratis. „Wer in Gerichshain in den Zug steigt, hat die Fahrt im Brandiser Minibus schon mitbezahlt“, macht Kultscher klar.

Erklärfilm wirbt für Colditzer Rufbus

Große Hoffnungen ruhen auf dem jüngsten ÖPNV-Spross – dem Colditzer Rufbus, zu dem erste Zahlen präsentiert wurden. Innerhalb der ersten Woche zählte der Mercedes-Sprinter 31 Fahrgäste. Im Minimum wurden täglich drei Gäste, im Maximum 15 befördert. Von den 17 neu installierten Haltestellen wurden zehn bereits genutzt. „Wir hoffen natürlich, dass sich das Angebot weiter herumspricht.“ Mit 20 000 Euro Fördergeld der Sächsischen Mitmach-Fonds wurde unter anderem ein vollanimierter Erklärfilm produziert, der für den Rufbus wirbt.

Auch die nächste Fahrplan-Baustelle hat das Nahverkehrsunternehmen schon im Blick – das Wurzener Land. Rund um die Domstadt seien die Linienbeziehungen nicht optimal. „Mit dem Effekt, dass die Zahl der Fahrgäste sinkt.“ Deshalb sei geplant, künftig auch den Wurzener Stadtverkehr zu optimieren.

Tarife in den Muldentaler Stadtverkehren Sowohl in den drei Stadtverkehren als auch für den Colditzer Rufbus gelten die Tarife des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV). Der Fahrpreis für eine Einzelfahrkarte beträgt 1,60 Euro und berechtigt, den Stadtverkehr 45 Minuten zu nutzen. Ab der zweiten Fahrt lohnt sich also schon eine Tageskarte, die 3,10 Euro kostet und den Fahrgästen dann einen ganz entspannten Einkaufsbummel ohne Eile erlaubt. Ein besonderes Angebot steht Senioren ab 65 Jahren zur Verfügung. Mit dem Abo Aktiv können sie für 19,90 Euro jeweils den gesamten Stadtverkehr nutzen und zusätzlich bis zu drei Kinder sowie einen Hund kostenfrei mitnehmen. Alle Abo-Angebote wurden zudem im Preis gesenkt und für eine größere Übersichtlichkeit wenig genutzte Produkte wie Mehrfahrten- oder Wochenkarten gestrichen.

Von Simone Prenzel