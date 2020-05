Stadtwerke Grimma: Stadtrat stimmt Einstieg der Chemnitzer „eins“ zu

Grimma

Am Ende gab es lediglich eine einzige Stimmenthaltung aus der AfD-Fraktion: Der Stadtrat von Grimma hat Donnerstagabend grünes Licht gegeben für die Beteiligung des Chemnitzer Energiedienstleisters „ eins energie in sachsen GmbH & Co. KG“ an der Stadtwerke Grimma GmbH (SWG). Das mehrheitlich kommunale Unternehmen aus der sächsischen Großstadt erwirbt an der Mulde 49 Prozent der Gesellschaftsanteile. Zwei Tage zuvor hatte bereits der „eins“-Aufsichtsrat der Kooperation einmütig zugestimmt.

Kartellamt und Rechtsaufsicht müssen zustimmen

Jetzt steht nur noch die Zustimmung des Bundeskartellamtes und der Rechtsaufsicht des Landkreises Leipzig aus. Im Juli soll die Partnerschaft mit dem Eintrag ins Handelsregister vollzogen werden. Nach Angaben von Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) soll zum 1. Juli auch ein neuer Geschäftsführer der Stadtwerke Grimma seine Arbeit aufnehmen. Seit etwa eineinhalb Jahren führt Grimmas Justiziarin Kerstin Ulbricht das momentan vierköpfige kommunale Unternehmen, das im Jahr 2013 als 100-prozentige Tochter der Stadt Grimma gegründet worden war.

Wert der Stadtwerke Grimma verdoppelt sich

Mit dem Einstieg des in Chemnitz und Südsachsen agierenden Energiedienstleisters soll sich die Schlagkraft der Grimmaer Stadtwerke erhöhen. Der neue Partner zahlt 24.500 Euro ins Stammkapital und bringt zudem rund 1,8 Millionen Euro ins Eigenkapital ein. Damit verdoppelt sich der Wert der Grimmaer Stadtwerke. Die Liquidität wird deutlich ausgebaut.

Die Stadtwerke Grimma haben ihren Sitz in der Langen Straße. Quelle: Frank Prenzel

„Wir wollen sämtliche Daseinsfürsorge langfristig in die eigenen Hände nehmen“, begründete Grimmas Rathauschef Berger, warum sich die Stadt einen starken kommunalen Stadtwerke-Partner ins Boot holt. Gemeinsames Ziel sei es, die Gesellschaft zu einem leistungsstarken und erfolgreichen Anbieter für Strom, Gas und Fernwärme sowie Energieerzeuger und Dienstleister für Telekommunikation, Multimedia und Infrastruktur auszubauen, heißt es in einer Mitteilung. Dazu gehören für Berger vor allem auch schnelles Internet für alle Grimmaer sowie die Wasserver- und Abwasserentsorgung. Die Partner wollen in Grimma auch neue Projekte in Angriff nehmen, darunter ein Wärmeversorgungskonzept für das entstehende Wohngebiet auf dem Rappenberg.

In Grimma erste direkte Beteiligung der „eins“

Kooperationen seien für die „eins“ nichts Neues, „das hier ist aber unsere erste direkte Beteiligung“, sagte der Vorsitzende des Unternehmens, Roland Warner. Er begründete den Einstieg an der Mulde mit Skaleneffekten. „Wir wollen wachsen, um unsere Investitionen durch viele Nutzer zu teilen.“ Gerade bei der Digitalisierung stünden viele Investitionen an. In Grimma gewinnt die „eins“ mit ihrem Einstieg momentan 2400 Lieferstellen hinzu. Laut Warner will sie in der Region weitere Gespräche führen, „um zu neuen Kunden zu kommen“.

Während der Pressekonferenz: Stadtwerke-Chefin Kerstin Ulbricht, Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger und Roland Warner, Vorsitzender des Energieunternehmens „eins in energie sachsen GmbH & Co. KG“ (r.). Es beteiligt sich zu 49 Prozent an den Stadtwerken Grimma. Quelle: Frank Prenzel

Die „eins“ ist der führende kommunale Energiedienstleister in Chemnitz und Südsachsen und versorgt rund 400.000 Haushalts- und Gewerbekunden mit Gas, Strom, Internet, Wärme, Wasser und weiteren energienahen Leistungen. Der Jahresumsatz liegt bei 1,1 Milliarden Euro. Mit insgesamt 51 Prozent sind zu gleichen Teilen die Stadt Chemnitz und der Zweckverband Gasversorgung Südsachsen, ein Zusammenschluss von 117 Kommunen, beteiligt. Weitere Gesellschafter sind die Thüga AG (40 Prozent) und die enviaM (9 Prozent).

Von Frank Prenzel