Stadtwerke Grimma bieten E-Scooter zur Ausleihe

Grimma

In Großstädten gehören sie längst zum alltäglichen Bild: E-Scooter. Die Stadtwerke Grimma (SWG) sorgen dafür, dass jetzt hin und wieder auch in der Muldestadt so ein nützlicher Fortbewegungshelfer zu sehen sein wird. Ab 1. Oktober stehen beim städtischen Unternehmen in der Langen Straße 17 vier nagelneue E-Roller zur Ausleihe bereit. Bis zum Jahresende ist das Angebot sogar kostenlos.

4000 Euro aus dem Mitmach-Fonds

Die Stadtwerke hatten sich am Freistaat-Wettbewerb „Sächsische Mitmach-Fonds“ beteiligt. Ihre Idee „E-Scooter für Grimma“ wurde in der Kategorie „Mobilität“ mit 4000 Euro belohnt. „Als 100-prozentiges kommunales Unternehmen durften wir teilnehmen“, erläutert SWG-Geschäftsführerin Kerstin Ulbricht, die im Juni in Dresden aus den Händen von Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) die Urkunde entgegen nahm. „Entgegen sonstiger Erfahrungen hatte der Förderantrag nur zwei Seiten“, lobt sie. „In zehn Minuten hatte ich ihn ausgefüllt.“

Gratis-Angebot wegen des Fördergedankens

Nun stehen die vier E-Scooter bereits in der Geschäftsstelle und machen zunächst im Schaufenster Passanten neugierig. Am 1. Oktober beginnt die Ausleihe. „Wir möchten den Fördergedanken gern weiter geben“, begründet Ulbricht das Gratis-Angebot in der ersten Zeit. Das Geld hat auch gereicht, um Helme und Schlösser anzuschaffen. Die Akku-Roller haben natürlich eine Straßenzulassung und sich ordnungsgemäß versichert.

Die Stadtwerke Grimma bieten ab 1.Oktober E-Scooter zum Verleih an. Die Mitarbeiterinnen Tina Rädler (re.) und Lydia Neumann präsentierten die Scooter an der Hängebrücke im Stadtwald. Quelle: Thomas Kube

Die kleinen Flitzer erlauben, mit bis zu 20 Stundenkilometer in Stadt und Umgebung auf Entdeckungstour zu gehen. Das Angebot richtet sich an Einheimische genauso wie an Touristen. Zur Verfügung stehen zwei Moovi genannte E-Scooter, die sich auch für Kinder eignen, und zwei größere Kumpan-Roller. Damit wird es Familien ermöglicht, gemeinsam durch die Gegend zu düsen. Die Gefährte können zu den SWG-Dienstzeiten gechartert werden und sind wieder in der Geschäftsstelle in der Langen Straße abzugeben. Eine Ausleihe übers Wochenende hinweg ist möglich.

Grimma auf neue Weise „erfahren“

Die SWG-Geschäftsstelle liege in der Innenstadt, so Ulbricht. Man wolle Grimmaern wie Gästen die Möglichkeit bieten, von hier aus die Stadt auf leichte Art zu erkunden. „Sie können so die Stadt Grimma auf ganz neue Weise ,erfahren’“. Die erste Zeit gilt auch als Test, auf welchen Zuspruch das Angebot fällt.

Spitzen-Volleyballerinnen beim Stadtfest

Mit einer Premiere warten die Stadtwerke auch zum Stadtfest am Wochenende auf. Erstmals präsentiert sich das Unternehmen vor seinem Laden mit dem Volleyballverein Grimma den Besuchern. Die SWG sind Premiumsponsor des Vereins, dessen Frauen in der 2. Bundesliga um Punkte kämpfen. Die Volleyballdamen geben sich dabei am Sonntag von 14 bis 15 Uhr ein Stelldichein und gern auch Autogramme. Ein Volleyballnetz wird gespannt sein, und am SWG-Glücksrad gibt es kleine Preise zu gewinnen.

Von Frank Prenzel