Stadtwerke Grimma erhöhen die Gaspreise

Grimma

Die Stadtwerke Grimma (SWG) starten mit einem geänderten Tarifsystem ins neue Jahr. Es zielt noch mehr auf die Gewinnung neuer Kunden. Und: Der Strompreis bleibt für die Kunden des bisherigen Grimma-Tarifgebietes 2021 unverändert, während die Gaspreise wegen der CO2-Steuer um etwa fünf Prozent steigen.

SWG bietet fortan „Strom aus Grimma “

Das kommunale Unternehmen fasst die bisherigen vier Tarifgebiete Grimma, Muldental, Colditz und Leipzig zusammen und bietet seinen Kunden fortan „Strom aus Grimma“. Darüber hinaus etabliert es verschiedene Angebote, die Strom- und Gasverbraucher zu den Stadtwerken locken sollen. SWG-Geschäftsführer Axel Klug, seit Juli im Amt, nennt den Startertarif für unter 25-Jährige ebenso wie den Mieter-Plus-Tarif und den Treue-Tarif.

Anzeige

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Axel Klug. Quelle: Privat

Klug erklärt, dass diese Tarife aufs Neugeschäft zugeschnitten sind und das Unternehmen dabei auch junge Leute im Blick hat. Wer jünger als 25 ist und Kunde der SWG wird, erhält demnach einen günstigeren Preis. Das gilt ebenso für Neukunden, die sich zwei Jahre binden (auch bei Vertragsänderungen). In den Mieter-Plus-Tarif wiederum können Mieter der großen Grimmaer Wohnungsunternehmen einsteigen. Hier verkauft die SWG grünen Strom, der auch in ihren fünf Photovoltaik-Anlagen anfällt, einen halben Cent pro Kilowattstunde günstiger.

Für die allermeisten SWG-Kunden kommt der Strom 2021 zum gleichen Preis aus der Steckdose wie in diesem Jahr. Für normale Haushalte kostet der Grundpreis unverändert 138 Euro, die Kilowattstunde bleibt bei 27,20 Cent. Auch Gewerbetreibende können mit den momentanen Preisen kalkulieren. Anders beim Gas. Während für Otto Normalverbraucher der Grundpreis weiterhin 95 Euro beträgt, klettert die Kilowattstunde hier von 7,19 auf 7,90 Cent.

Stadtwerke Grimma verkaufen grünen Strom

„Wir konnten unseren Strom gut einkaufen“, erläutert Klug. Deshalb sei eine Preiserhöhung nicht nötig. Lediglich in den bisherigen Tarifgebieten Muldental und Leipzig gibt es aufgrund höherer Netznutzungsgebühren Änderungen auf der Stromrechnung. Klug betont, dass Grimmas Stadtwerke – bis auf wenige Ausnahmen im gewerblichen Bereich – ausschließlich mit grünem Strom unterwegs sind.

Im Dezember soll die überarbeitete SWG-Homepage freigeschalten werden, die im Design einen Schulterschluss mit dem Internet-Auftritt der Stadt eingeht. „Damit stellen wir Bestandskunden unseren Service nun auch online zur Verfügung“, freut sich der SWG-Chef. Auf dem Kundenportal kann man sich mit seiner Kundennummer anmelden und fortan seinen Zählerstand online übermitteln oder bei einem Umzug unkompliziert die Adresse ändern – egal ob mit dem Smartphone oder am heimischen Rechner. Und Neukunden können ihren Vertrag auch über die Website schließen.

Die Stadtwerke Grimma haben ihre Geschäftsstelle in der Langen Straße. Quelle: Frank Prenzel

Stadtwerke errichten in Grimma acht Ladesäulen

Im zu Ende gehenden Jahr haben die Stadtwerke die Zahl von 2500 Lieferstellen überschritten und einen Kundenzuwachs von etwa zehn Prozent verzeichnet. Diese Zielgröße gibt Klug auch für 2021 aus. Im neuen Jahr nimmt die SWG zudem rund 150.000 Euro in die Hand und wird für E-Autos acht Ladesäulen im Stadtgebiet errichten. Die erste entsteht im Januar am Ford-Autohaus Krause, weitere folgen unter anderem auf Leipziger Platz und Floßplatz sowie auf den Parkplätzen von Volkshausplatz, Südstraße und Bebelstraße. Investitionen sind auch im mit Erdgas betriebenen Heizhaus Süd vorgesehen. „Wir wollen mit einer Optimierung die Energiebilanz verbessern“, erläutert Klug.

Kaditzsch bekommt vielleicht Erdgas-Anschluss

Ein weiteres Vorhaben könnte in Kaditzsch zum Tragen kommen. Das Unternehmen ist mit den Dorfbewohnern zwecks eines Erdgas-Anschlusses im Gespräch. Bei einer Beteiligung von etwa 60 Prozent der Grundstücke „würden wir eine Leitung legen“, so Klug. Der Netzverteiler liege in Neunitz, von dort wäre eine Anbindung möglich. Der SWG-Chef rechnet mit einer Investition von rund 650.000 Euro.

Lesen Sie auch:

Das sind die Ambitionen des neuen Chefs bei den Stadtwerken Grimma.

Warum der Chemnitzer Energiedienstleister „eins“ Anteilseigner der Stadtwerke Grimma wurde.

Von Frank Prenzel