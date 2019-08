Trebsen/Blackford

Nun ist es amtlich. Die Stadt Trebsen hat sich mit dem Council im schottischen Blackford, vergleichbar mit einem Gemeinderat hierzulande, auf die Modalitäten zur Unterzeichnung eines Vertrages verständigt, mit der die Städtepartnerschaft zwischen beiden Kommunen besiegelt werden soll. Darüber informierte die Stadtverwaltung nach einer Sitzung des Partnerschaftskomitees. Details aus dem Vertrag der bilateralen Verbindung, auch darauf hat man sich verständigt, werden allerdings erst nach Unterzeichnung öffentlich gemacht.

Vertragsunterzeichnung vor Hunderten Gästen

Termin dafür ist Sonntag, der 15. September. Dieser Akt soll feierlich auf ganz großer Bühne zelebriert werden. Und die steht im Schlosspark anlässlich der 20. Highland Games in Trebsen und stellt sicher, dass gar hunderte Gäste aus nah und fern diesem historischen Moment beiwohnen werden. Doch bis zu diesem Moment, so versichert Ute Jänicke im Rathaus, bekommen die Gäste der nordöstlich von Edinburgh gelegenen schottischen Region Perth and Kinross noch zahlreiche Gelegenheiten, Land und Leute hier in Trebsen näher kennenzulernen.

Die Stadt Trebsen ist bereit für den Besuch einer Delegation aus dem schottischen Blackford, mit dem sie eine Städtepartnerschaft besiegeln möchte. Quelle: Frank Schmidt

Dafür reisen sie mit einer siebenköpfigen Abordnung bereits am 12. Dezember an und werden von Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Flughafen in Berlin-Tegel abgeholt. Darunter befinden sich Bewohner von Blackford, Mitglieder des Councils, aber auch der Ehrenpräsident des Komitees der dortigen Schottenspiele sowie eine Vertreterin der Tullibardin Distillery und der Vorsitzende der Blackford Fiddle Group, eine Musikgruppe für Streichinstrumente. Zur Begrüßung findet mit beiden Partnerschaftskomitees ein Begrüßungsabend mit Essen statt.

Offizielle Empfang im Rathaus

Am Freitag steht ein offizieller Empfang im Rathaus durch Bürgermeister Stefan Müller ( CDU) und ein Besuch der Oberschule Trebsen auf dem Programm. Ebenso ist eine Stippvisite in der Grundschule vorgesehen, die mit einem Imbiss verbunden sein wird, den die Grundschüler herrichten möchten. Was auf dem Speiseplan steht, wollte Schulleiterin Annett Rackwitz noch nicht verraten. Am Nachmittag bekommen die schottischen Gäste diverse Einblicke in einem Trebsener Unternehmen.

Bei dem Besuch einer Trebsener Abordnung mit Bürgermeister Stefan Müller (l.) in Blackford wurde die Städtepartnerschaft vorbereitet. Quelle: privat

Das Abendprogramm steht dann ganz im Zeichen des 20-jährigen Jubiläums der Highland Games in Trebsen. Dazu findet auf Schloss Trebsen für geladene Gäste eine Festveranstaltung statt. Selbstredend stehen auch die Besucher aus Blackford auf der Gästeliste. Zum Beginn der Schottenspiele am Samstag beteiligen sich die schottischen Gäste am Einmarsch und der zentralen Eröffnungszeremonie. Am Sonntag lädt nunmehr schon traditionell ein Gottesdienst in der Stadtkirche ein, der für die Blackforder mit einer Gotteshaus-Führung durch die Kirchgemeinde gekrönt werden wird.

Höhepunkt in der Mittagsstunde

Und dann ist es soweit. Punkt 13 Uhr soll die Städtepartnerschaft auf der großen Festbühne im Schlosspark per Unterschrift besiegelt werden. Mit diesem Höhepunkt endet der offizielle Besuch der schottischen Gäste aus der Partnerstadt Blackford, die für ihren Aufenthalt noch bis Montag in Trebsen von Gastfamilien aufgenommen werden.

Von Frank Schmidt