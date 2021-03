Startschuss für Ausbau des schnellen Internets in Colditz ist gefallen

Colditz/Zschadraß

So lange haben die Colditzer nun auf schnelles Internet gewartet, da dürfte es auf ein paar Tage Verzögerung für den Startschuss für den Glasfaserausbau, die der heftige Wintereinbruch im Februar verursacht hat, auch nicht mehr ankommen. Zumal sich, wie Jens Oehlert, der Geschäftsführer der den Breitbandausbau in Colditz realisierenden Giby GmbH, beim Vororttermin in Zschadraß versicherte, der verspätete Start inicht auf den Ablauf des Gesamtprojektes auswirken wird. „Wir sind zuversichtlich, dass wir unser diesjähriges Ziel, den Kernbereich in Colditz komplett mit Gasfaserkabel zu versorgen, auch erreichen werden.“

Konkret geht es im ersten Bauabschnitt wie berichtet um das Verlegen des Highspeed-Kabels in der Kernstadt sowie in den Ortsteilen Hausdorf, Hohnbach, Terpitzsch, Zollwitz, Zschadraß und Tuhmirnicht. Die übrigen Colditzer Ortsteile sollen in Abhängigkeit davon, dass sich mindestens 30 Prozent der Anrainer für einen Anschluss entscheiden, ab dem nächsten Jahr erschlossen werden.

Zeichen in der Region

Mit der unternehmerischen Vorleistung in Colditz, die Giby nach eigener Aussage unabhängig von Vertragsabschlüssen mit Kunden oder Fördermitteln erbringt, meint der Glasfaserspezialist mit Sitz in Leipzig, ein deutliches Zeichen in der Region zu setzen. „Damit kann sich jeder im Kernbereich künftig ans Glasfasernetz anschließen lassen. Und wer schon einen Vertrag mit uns hat, wird gleich beim Kabelverlegen mit angeschlossen“, betont Oehlert. Werde demgegenüber erst später ein Vertragsabschluss getätigt, müsse der Hausanschluss nachträglich erfolgen.

Mit den Bauarbeiten im gesamten Colditzer Kommunalgebiet ist zunächst die Schneider GmbH aus Cavertitz bei Oschatz beauftragt, bei der es sich um ein mit der Giby GmbH verbundenes Unternehmen handelt. Die Giby GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Leipziger GDMcom GmbH, die sich als „einer der führenden Spezialisten für Telekommunikation“ bezeichnet und bei der es sich wiederum um ein Tochterunternehmen des unabhängigen Fernleitungsnetzbetreibers Ontras Gastransport GmbH im Rahmen des VNG-Konzerns handelt.

Großer Informationsbedarf

Bei Matthias Peter, seines Zeichens Breitbandkoordinator des Landkreises Leipzig, sind in den vergangenen Wochen einige Anfragen aus Colditz und den Ortsteilen zum Glasfaserausbau eingegangen. Unter anderem auch zu den Tarifen. „Wir können uns zwar zu der Preisgestaltung der verschiedenen Anbieter im Einzelnen nicht äußern, aber immerhin soviel sagen, dass die Preise der Giby GmbH marktüblich sind“, so Peter.

Ebenfalls handelsüblich sei es, den Breitbandausbau von einer Mindestanschlussquote abhängig zu machen. „Andere Mitbewerber in dieser Branche machen sogar ihr gesamtes Projekt von einer solchen Quote abhängig“, gibt Peter zu bedenken. Und der Breitbandkoordinator weist zudem darauf hin, dass der Glasfaserausbau im Allgemeinen und in Colditz im Besonderen eine Art Gemeinschaftsaufgabe ist. „Je mehr sich anschließen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt umfänglich zustande kommt.“

Landkreis füllt Lücke nur teilweise

Im Colditzer Kommunalgebiet stehen dem Breitbandkoordinator zufolge den 2400 im Bereich Internet hinreichend versorgten Hausanschlüssen 540 gegenüber, die mit einer Geschwindigkeit von maximal 30 Bit pro Sekunde und damit nur unzureichend versorgt sind. „Die Versorgung jener 540 Hausanschlüsse würde für den Fall, dass Giby den zweiten Bauabschnitt aufgrund des Nichterreichens der Quote nicht realisieren könnte, der Landkreis mittelfristig im Rahmen des von ihm vorangetriebenen Breitbandausbaus übernehmen“, informiert Peter.

Dabei hinten runterfallen würden allerdings jene der als „hinreichend versorgt“ eingestuften 2400 Haushalte, bei denen möglicherweise nur wenig mehr als 30 Bit pro Sekunde anliegen. „Das grundsätzliche Problem des Breitbandausbaus auf dem Land ist, dass hier jüngere Bevölkerungsgruppen, die mehrheitlich ein großes Interesse an schnellem Internet haben, in der Minderheit und die ältere Bevölkerung, denen der Status quo in nicht wenigen Fällen genügt, in der Mehrheit ist“, so Matthias Peter.

Von Roger Dietze