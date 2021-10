Trebsen

Als erster Kandidat für die Trebsener Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr wirft Amtsinhaber Stefan Müller (CDU) seinen Hut in den Ring. Er verspricht sich mehr als bisher für die Stadt tun zu können, wenn er den Posten hauptamtlich übernehmen würde. Die Nominierung durch seine Partei steht aber noch aus.

„Bisher musste ich als Bürgermeister das Wichtigste herausfiltern, konnte die Masse an E-Mails, die oft seitenlang waren, nur überfliegen. Mir bleib nichts weiter übrig, als vieles zu delegieren“, sagt der 51-Jährige, der in Naunhof das Altenpflegeheim „Charlotte Winkler“ leitet und nach Feierabend das Trebsener Rathaus aufsucht. „Zeitbedingt konnte ich also die Entwicklung der Stadt nur begleiten“, bedauert er und versichert: „In Zukunft möchte ich hingegen Weichen stellen.“

Ihm seien zwar keine Fehler bekannt, die durch seine bisherige Amtsführung entstanden wären. „Ich bin aber der festen Überzeugung, dass ich als Hauptamtlicher mehr Gelegenheiten gehabt hätte, Informationen zu erhalten, die für die Kommune wichtig sind“, sagt er. So ungefähr sah es auch der Stadtrat vor drei Jahren, als er beschloss, die siebenjährige Periode des Ehrenamtes mit der kommenden Wahl zu beenden.

Papierfabrik-Streit erzeugt Gegenwind

Die Messlatte für Müller liegt hoch. 2015 war er mit 76,59 Prozent der gültigen Stimmen in das Amt gespült worden, das er zuvor ein Jahr lang stellvertretend für seine erkrankte Vorgängerin Heidemarie Kolbe ausgeübt hatte. Jetzt droht ihm angesichts der Aktionen rund um die geplante Erweiterung der Papierfabrik „Julius Schulte“ eventuell mehr Gegenwind.

„Mir ist durchaus bewusst, dass deshalb einige Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen in mich verloren haben“, sagt er. „Andererseits denke ich, dass anderen Menschen gerade durch diese Auseinandersetzungen bewusst geworden ist, dass ich ausdauernd und zielstrebig bin.“

Geboren in Leipzig und aufgewachsen in Baalsdorf sei er von klein auf mit Meinungsvielfalt konfrontiert gewesen. „Mein Vater war Pfarrer. Zu ihm kamen Leute, die mit dem Staat Probleme hatten“, erklärt er. „So konnte man in der DDR-Zeit viele Dinge offen aussprechen, die nicht mit dem konform gingen, was wir in der Schule hörten.“

Hoffen auf Nominierung durch die CDU

Dass im Elternhaus viel über Politik gesprochen wurde, führte ihn folgerichtig in die Politik. Ab 2010 war er Stadtratsmitglied, nominiert von der CDU. In die Partei trat er ein, kurz nachdem er 2015 zum Bürgermeister gewählt worden war. Seit 2019 ist er außerdem Kreisrat. „Ich hoffe nun, dass mich der CDU-Ortsverband Trebsen als Kandidaten aufstellt“, sagt er.

Dessen Vorsitzender, Markus Praprotnick, freut sich schon mal über Müllers Entscheidung. „Wir haben mit ihm gut zusammengearbeitet. Und ich denke, den anderen Stadträten ging es ähnlich“, sagt sein Parteifreund. „Er hat sich bewährt.“ Einer Nominierung, so erscheint es zumindest von außen, dürfte also kaum etwas im Wege stehen.

Mehrere Zielstellungen

Stefan Müller, der verheiratet ist, zwei Kinder und zwei Enkel hat und seit 1994 in Trebsen wohnt, will sich dafür einsetzen, die vorhandene Infrastruktur der Stadt zu erhalten und zu modernisieren. „Ich möchte dazu beitragen, dass künftig in sinnvollem Maß Wohngebiete entstehen, die Digitalisierung der Verwaltung fortschreitet, Radwege gebaut und Aspekte der Nachhaltigkeit beachtet werden“, sagt er. Als konkrete Projekte nennt er den geplanten Anbau an die Oberschule, eine Sanierung der Turnhalle Altenhain und den Dauerbrenner schlechthin, den grundhaften Ausbau der Staatsstraße 47 durch Seelingstädt.

Diese Woche legte der Stadtrat den Wahltag auf den 12. Juni kommenden Jahres fest. Sollten bis dahin Mitbewerber auf den Plan treten und keiner die absolute Mehrheit gewinnen, folgt ein zweiter Urnengang am 3. Juli. Gewinnt Müller, verlöre das Naunhofer Altenpflegeheim seinen Chef. „Zum einen würde ich das sehr bedauern, denn er ist ein äußerst kompetenter Ansprechpartner“, sagt seine Vorgesetzte, die Diakonie-Bereichsleiterin für Altenpflege, Kathrin Beyer. „Gleichzeitig würde ich mich für ihn freuen, weil ihm die Gemeinde, in der er sich engagiert, sehr am Herzen liegt.“

Von Frank Pfeifer