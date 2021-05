Steffen Beyer wird Friedensrichter für Naunhof und Umgebung

Naunhof

Steffen Beyer wird der neue Friedensrichter für die Verwaltungsgemeinschaft Naunhof. Am Donnerstagabend wählte ihn der Stadtrat in der Parthelandhalle einstimmig. Jetzt gehen die Unterlagen ans Amtsgericht Grimma, das zwar zuvor schon erklärt hatte, dass bei ihm nichts gegen das Ehrenamt spricht, aber trotzdem noch seine endgültige Bestätigung erteilen muss. „Voraussichtlich in einigen Wochen“, so die Erfahrung von Ordnungsamtsleiter Daniel Brcak, „wird er vereidigt werden können.“

Zwei Bewerber hatte es für das fünfjährige Ehrenamt gegeben. Allerdings kam nur Beyer zur Ratssitzung. Dort erhielt er Gelegenheit, ein paar Worte zu sich zu verlieren. Wie der 55-Jährige ausführte, wohnt er seit zehn Jahren in der Stadt. „Ich habe zwei Kinder, die ich nicht mehr erziehen muss. Deshalb kann ich jetzt ein Amt wahrnehmen, für das ich kein Geld bekomme“, sagte er.

Beruflich ausgleichend tätig

Mit seiner Neugier auf Menschen begründete er die Motivation, Streitigkeiten zu schlichten und Lösungen zu finden, die beiden Seiten gerecht wird. In den vergangenen Jahren habe er im Angestelltenverhältnis bei großen und kleinen Firmen gearbeitet, derzeit sei er Geschäftsführer eines Dienstleistungsunternehmens und damit den Umgang mit Betriebsräten gewöhnt. „Ich musste also immer ausgleichend tätig sein“, sagte er.

Stelle musste neu besetzt werden

Steffen Beyer wird Pfarrer Norbert George ablösen, der in den vergangenen fünf Jahren Friedensrichter war und nicht wieder antrat. Da er stark in seinen Beruf eingebunden ist, war ihm Kathrin Schaller als Stellvertreterin zur Seite gestellt worden, die ebenfalls nach einer Wahlperiode auf die erneute Kandidatur verzichtete. Für ihren Posten hatte sich jetzt niemand gemeldet. Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad will nun überlegen, ob sie die Stellvertreter-Stelle noch einmal öffentlich ausschreibt. Die Chancen, jemand zu finden, hält sie aber für gering.

Bis zu zwei Verfahren pro Jahr

Laut Ordnungsamtsleiter Brcak hatte der Friedensrichter in den vergangenen fünf Jahren jährlich zwischen null und zwei Schlichtungsverhandlungen zu führen. Hinzu kamen pro Jahr fünf bis zehn Fälle, die sich auf die Schnelle über den Gartenzaun regeln ließen.

Vielfältige Aufgaben

Die Aufgabe eines Friedensrichters besteht darin, streitende Parteien außergerichtlich zu befrieden. Er kann angerufen werden unter anderem wegen der Durchsetzung einer Zahlung, Problemen mit dem Nachbar- und Mietrecht sowie in Fällen von Ehrverletzung. Verfahren vor dem Friedensrichter betreffen zum Beispiel Beleidigung, Hausfriedensbruch, leichte Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung und Verletzung des Briefgeheimnisses.

Von Frank Pfeifer