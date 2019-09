Grimma/Nerchau

An der politischen Spitze im größten Grimmaer Ortsteil gibt es einen Wechsel. Steffen Richter ( Wählervereinigung Nerchau) wurde Montagabend zum neuen Ortsvorsteher von Nerchau gewählt. Thomas Glaser ( SPD), der in den letzten fünf Jahren die Fäden in der Hand hielt, musste den Stuhl räumen.

Neun Stimmen

...