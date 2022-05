Steine auf Gleise gelegt: Polizei identifiziert drei Kinder

Otterwisch.

Nach mehreren Hinweisen von Zeugen gelang es jetzt der Bundespolizei, drei Tatverdächtige als „Steineaufleger“ von Otterwisch zu identifizieren. Sie gehören zu der Gruppe von Kindern, die am 25. März in Otterwisch Steine auf Eisenbahngleise gelegt und so einen erheblichen Sachschaden an einer Lok Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) verursacht haben sollen. Die Strecke Bad Lausick-Leipzig musste mehrere Stunden gesperrt werden. Die Bundespolizei hatte daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und nach Zeugen gesucht.

Kinder wollen sich entschuldigen

Offensichtlich mit Erfolg, denn mit Hilfe der eingegangenen Hinweise gelang es den Beamten, drei beteiligte Kinder zu identifizieren. Zwei von ihnen waren am Donnerstag auf die Dienststelle im Leipziger Hauptbahnhof vorgeladen worden. „In dem Gespräch zeigten sie Reue und wollen sich für ihr Handeln bei der Bahn entschuldigen“, teilte Yvonne Manger von der Bundespolizeiinspektion Leipzig mit.

Steine werden Geschosse

Die Bundespolizei warnt noch einmal dringend davor, Steine auf die Schienen zu legen. Dadurch könnten hohe Gefahren für die Reisenden im Zug und die Personen im nahen Umkreis entstehen. Nicht selten würden die Steine zersplittern und zu gefährlichen Geschossen werden. Im schlimmsten Fall könnten Züge sogar entgleisen. „Bringen Sie weder sich selbst noch andere in solche Gefahrensituationen, die neben strafrechtlichen Konsequenzen auch tödliche Gefahren mit sich bringen“, appelliert die Polizei.

Von LVZ